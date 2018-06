Kerber gegen Halep im Live-Ticker: Erstes Break für die Deutsche

Im Viertelfinale der French Open trifft Angelique Kerber auf die Rumänin Simona Halep. Kann sich die formstarke Deutsche gegen die Nummer eins der Welt durchsetzen? Wir berichten im Live-Ticker.

Viertelfinale der French Open 2018: Simona Halep - Angelique Kerber -:- (-:- ; -:-)

0:2: Auch im nächsten Aufschlagspiel von Halep meldet sich Kerber an. 15:30 aus Sicht der Rumänin heißt es, als diese auch noch einen Volley unnötig verschlägt. Das sind zwei weitere Breakbälle.

0:2: Der nächste Fehler der Nummer eins bringt das 2:0 aus Sicht der Kielerin. Sie macht hier einen Punkt nach dem anderen.

0:1: Und Kerber legt nach, schnelles 40:0. Halep ist hier bislang noch nicht in der Partie.

0:1: Und das ist das erste Break. Mit einem Winner und einem Vorhandfehler der Rumänin gibt diese das erste Spiel an Kerber ab.

14.08 Uhr: Los geht‘s! Kerber mit einem schnellen 0:30 bei Aufschlag Halep. Aber dann stellt die Rumänin schnell auf 30:30. Spielball oder Breakball?

14.06 Uhr: Das Halbfinale findet übrigens auf Court Suzanne-Lenglen statt, dem zweitgrößten Platz der Anlage. Das andere Viertelfinale der Damen, das heute stattfindet, ist auf dem Court Philippe-Chartier angesetzt. Dort ermitteln Garbine Muguruza und Maria Sharapova den Gegner der Siegerin der Partie zwischen Kerber und Halep.

14.00 Uhr: Jetzt sind die beiden Spielerinnen auf dem Court angekommen. Gleich folgt das Warmmachen, ehe die Partie in einigen Minuten beginnen wird.

13.54 Uhr: Bei den Buchmachern geht Halep leicht favorisiert ins Match. Für einen Sieg der Rumänin bekommt man nur eine Quote von 1.45. Bei Kerber steht die Quote hingegen bei 3.00. Mal sehen, ob die Deutsche den Wettanbietern einen Strich durch die Rechnung machen kann.

13.45 Uhr: In einer Viertelstunde ist der erste Aufschlag zwischen Angelique Kerbe und Simona Halep angesetzt. Dass die Rumänin so erfolgreich ist, hat sie unter anderem einer Brust-OP zu verdanken. 2009 ließ sich die heute Weltranglistenerste die Oberweite verkleinern, wie tz.de* berichtet.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Viertelfinale der French Open 2018 zwischen Simona Halep und Angelique Kerber. Um 14 Uhr kommt es zur Neuauflage des Halbfinals der Australian Open 2018. Damals konnte Halep die Deutsche in einem Tennis-Krimi niederringen. Gelingt Kerber nun die Revanche? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

Vorbericht: Viertelfinale der French Open zwischen Simona Halep und Angelique Kerber

Paris - Nach dem Aus von Alexander Zverev gegen Dominic Thiem im Herren-Einzel, ist Angelique Kerber die Letzte, die die deutsche Flagge in Roland Garros hochhält. Die 30-Jährige ist dabei drauf und dran ihr bestes Ergebnis bei den French Open zu übertreffen.

Bisher steht für Kerber, die 2016 in drei Grand Slam Finals stand und zwei davon (Australian Open und US Open) gewinnen konnte, lediglich eine Viertelfinaleteilnahme im Jahr 2012 zu Buche. In den letzten drei Jahren kam Sie in Paris nicht über die dritte Runde hinaus und scheiterte zuletzte sogar zweimal an der Auftakthürde. Doch 2018 soll in Paris alles anders werden.

Mit 14 (!) Einzelsiegen in Serie bei Hopman Cup, WTA-Turnier in Sydney und den Australian Open startete die Kielerin, die seit dieser Saison vom Belgier Wim Fissette trainiert wird, ins Jahr 2018. Gestoppt wurde sie erst im Halbfinale, das Sie nach einem echten Tennis-Krimi mit 7:9 im dritten Satz verlor. Die Gegnerin in Melbourne war dieselbe, auf die Kerber auch heute trifft: Die Rumänin Simona Halep.

Viertelfinale der French Open 2018: Kerber will sich für Melbourne revanchieren

Die Nummer eins der Welt wartet im Gegensatz zur Deutschen noch auf ihren ersten Grand-Slam-Titel. Bisher verlor Sie alle drei Endspiele, darunter auch zwei bei den French Open. Mit Kerber trifft Halep bereits zum zweiten Mal im laufenden Wettbewerb auf eine deutsche Spielerin. Gegen Andrea Petkovic musste die Rumänin nur einen Satz lang richtig kämpfen und gewann am Ende 7:5, 6:0.

Einen harten Kampf will auch Kerber liefern. Ohne Satzverlust zog die aktuelle Nummer 12 der Welt in Roland Garros, wie die French Open auch genannt werden, ins Viertelfinale ein. Die starke Form soll die 30-Jährige auch im Halbfinale gegen Halep tragen. Dann könnte eine Revanche für das bittere Aus bei den Australian Open gelingen.

Wer zieht ins Halbfinale der French Open ein, Angelique Kerber oder Simona Halep?In unserem Live-Ticker zum Viertelfinale des Dameineinzels verpassen Sie keinen Ballwechsel.

