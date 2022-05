French Open – die Trophäe im Damen-Einzelbewerb

French Open: Termin, Ort, Modus, Geschichte - Alle Infos zum Tennis-Turnier

Teilen

Stade Roland Garros © Federico Pestellini / IMAGO

Benannt nach einem Luftfahrpionier leitet das auch „Roland Garros“ genannte Grand Slam-Turnier Jahr für Jahr die Sandplatzsaison ein. Wissenswertes über den Modus, den Spielplan sowie den historischen Hintergrund der French Open.

München – Die French Open gehören zu den vier Grand-Slam-Turnieren und zählen damit zu den prestigeträchtigsten Veranstaltungen der Tenniswelt. Traditionell sind sie zwischen den Australian Open und Wimbledon das zweite Grand-Slam-Turnier im Jahr und finden Ende Mai bis Anfang Juni statt. Austragungsort ist die französische Hauptstadt Paris. Gespielt wird bei den French Open auf Sand. Damit sind die French Open das einzige große Turnier, das auf diesem Untergrund stattfindet. Nach dem vorjährigen Rücktritt von Guy Forget als Turnierdirektor der French Open übernahm die frühere Weltranglistenerste und zweimalige Grand-Slam-Siegerin (Australian Open und Wimbledon 2006) Amelie Mauresmo die Spitze. Mauresmo ist die erste Frau, die diese Position innehat.

French Open – Stats & Facts

Auflage: 121. French Open

Termin: 22. Mai bis 5. Juni 2022

Austragungsort: Stade Roland Garros, 2 Av. Gordon Bennett, 75016 Paris

Turnierdirektorin: Amelie Mauresmo

Belag: Sand

Titelverteidiger (Herren-Einzel): Novak Djokovic (SRB)

Titelverteidigerin (Damen-Einzel): Barbora Krejčíková (CZE)

Titelverteidiger (Herren-Doppel): Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Nicolas Mahut (FRA)

Titelverteidigerinnen (Damen-Doppel): Barbora Krejčíková (CZE) / Kateřina Siniaková (CZE)

Titelverteidiger (Mixed): Desirae Krawczyk (USA) / Joe Salisbury (GBR)

Website: www.rolandgarros.com

French Open – der Modus

In der ersten Hauptrunde der Einzel-Wettbewerbe der French Open treten jeweils 128 SportlerInnen an. Im Doppel gibt es 64 Teams, die um die Trophäen kämpfen. Gespielt wird „best of five“, also drei Gewinnsätze. Eine Änderung im Spielmodus der Grand Slam-Turniere wird erstmals bei den diesjährigen French Open zu Einsatz kommen: Die Veranstalter der Australian Open in Melbourne, Roland Garros in Paris, Wimbledon in London und der US Open in New York haben sich auf eine einheitliche Tiebreak-Regel geeinigt. Seit einiger Zeit war nämlich bei allen Events im Entscheidungssatz eine unterschiedliche Regel geltend. Ab sofort wird das Tiebreak auf zehn Punkte gespielt, wobei zwei Punkte Unterschied sein müssen. Diese Neuerung gilt für sämtliche Einzel- und Doppel-Bewerbe sowie Nachwuchs- und Rollstuhl-Konkurrenzen. Somit gibt es nun auch in Paris einen – dort „jeu decisif“ genannten – Tiebreak im Entscheidungssatz.

French Open – der Spielplan 2022

So, 22.05.2022 - Mo, 23.05.2022: 1. Runde Einzel, Herren und Damen

Di, 24.05.2022: 2. Runde Einzel, Herren und Damen

Mi, 25.05.2022 - Sa, 28.05.2022: 3. Runde Einzel, Herren und Damen

So, 29.05.2022 - Mo, 30.05.2022: 4. Runde Einzel, Herren und Damen

Di, 31.05.2022 - Mi, 01.06.2022: Viertelfinale Einzel, Herren und Damen

Do, 02.06.2022: Halbfinale Einzel, Damen

Fr, 03.06.2022: Halbfinal Einzel, Herren

Sa, 04.06.2022: Finale Einzel, Damen

So, 05.06.2022: Finale Einzel, Herren

Dieser (geplante) Spielplan kann sich noch kurzfristig ändern.



French Open – die Trophäe im Herren-Einzelbewerb

„La Coupe des Mousquetaires“ ist der Siegerpokal, der dem Sieger im Herreneinzel bei den French Open verliehen wird. Das aktuelle Design des Pokals entstand 1981, als der damalige Präsident der Fédération Française de Tennis, Philippe Chatrier, Juweliere aus Paris beauftragte, ihn neu zu gestalten. Die Trophäe ehrt das französische Quartett um Jean Borota, Jacques Brugnon, Henri Cochet und René Lacoste, das in den späten 1920er- und frühen 1930er-Jahren das Herrentennis dominierte. Das Quartett ist bekannt als „die vier Musketiere“ und gewann sechsmal in Folge den Davis Cup. Die Silbertrophäe, die mit Weinblättern an der Spitze verziert ist und schwanenförmige Henkel hat, ist 21 Zentimeter groß, 19 Zentimeter breit und wiegt 14 Kilogramm. Auf dem Marmorboden sind die Sieger seit 1891 eingraviert. Nur einmal im Jahr, am Tag des Herrenfinals, wird die Trophäe bewegt.

French Open – die Trophäe im Damen-Einzelbewerb

Die Damentrophäe „La Coupe Suzanne Lenglen“ erinnert an Frankreichs erfolgreichste Spielerin der Geschichte. Suzanne Lenglen war der Superstar des Sports in den 1910er- und 1920er-Jahren und galt als fast unschlagbar. Seit 1979 wird die Trophäe an die Siegerin vergeben und ist im Nationalen Sportmuseum ausgestellt. Allerdings lief bei der Gravur der Siegernamen etwas schief. So entdeckte die britische Fotografin Ella Ling durch ein von ihr gemachtes Foto im Jahr 2019, dass die Britin Sue Barker, die 1976 den Titel gewann, als Australierin angegeben wird. Auch im darauffolgenden Jahr unterlief dem Graveur ein Missgeschick, als die Slowenin Mima Jausovec, Siegerin von 1977, mit „Jausevec“ eingraviert wurde.

French Open – die Geschichte des zweiten Grand Slam-Turniers im Jahr

Die Wurzeln des Turniers reichen bis 1891 zurück. Frauen durften ab 1897 mitspielen. Allerdings war die Teilnahme bis 1925 fast ausschließlich Franzosen vorbehalten. Deshalb hieß der Wettbewerb ursprünglich auch „Französischer Wettkampf“. Mit der Zulassung ausländischer Spieler musste sich das allerdings ändern, weshalb die „French Open“ (also „französisch offen“) gegründet wurden. Ähnlich wie bei Olympia wollte man bei den French Open auch lange keine Profis am Start wissen. Geändert wurde das erst 1968, weshalb diese Öffnung bis heute als Beginn der „Open Era“ bekannt ist. Rekordsieger bei den Herren ist der Spanier Rafael Nadal, der das Turnier bereits dreizehn Mal für sich entscheiden konnte. Im Dameneinzel feierte die US-Amerikanerin Chris Evert sieben Siege.

French Open – mehrfache Sieger im Herren-Einzel

Rafael Nadal, ESP, 13 Titel: 2005-08, 2010-14, 2017-20

Max Decugis, FRA, 8 Titel: 1903/04, 1907-09, 1912-14

Björn Borg, SWE, 6 Titel: 1974/75, 1978-81

Henri Cochet, FRA, 5 Titel: 1922, 1926, 1928, 1930, 1932

André Vacherot, FRA, 4 Titel: 1894-96, 1901

Paul Aymé, FRA, 4 Titel: 1897-1900

Maurice Germot, FRA, 3 Titel: 1905/06, 1910

René Lacoste, FRA, 3 Titel: 1925, 1927, 1929

Mats Wilander, SWE, 3 Titel: 1982, 1985, 1988

Ivan Lendl, CZE, 3 Titel: 1984, 1986/87

Gustavo Kuerten, BRA, 3 Titel: 1997, 2000/01

André Gobert, FRA, 2 Titel: 1911, 1920

Jean Borotra, FRA, 2 Titel: 1924, 1931

Gottfried von Cramm, GER, 2 Titel: 1934, 1936

Frank Parker, USA, 2 Titel: 1948/49

Jaroslav Drobny, EGY, 2 Titel: 1951/52

Ken Rosewall, AUS, 2 Titel: 1953, 1968

Tony Trabert, USA, 2 Titel: 1954/55

Nicola Pietrangeli, ITA, 2 Titel: 1959/60

Manuel Santana, ESP, 2 Titel: 1961, 1964

Rod Laver, AUS, 2 Titel: 1962, 1969

Roy Emerson, AUS, 2 Titel: 1963, 1967

Jan Kodes, CZE, 2 Titel: 1970/71

Jim Courier, USA, 2 Titel: 1991/92

Sergi Bruguera, ESP, 2 Titel: 1993/94

Novak Djokovic, SRB, 2 Titel: 2016, 2021

French Open – mehrfache Siegerinnen im Damen-Einzel

Chris Evert, USA, 7 Titel: 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986

Steffi Graf, GER, 6 Titel: 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999

Justine Henin, BEL, 4 Titel: 2003, 2005–2007

Margaret Court, AUS, 3 Titel: 1969, 1970, 1973

Montagica Seles, YUG, 3 Titel: 1990–1992

Arantxa Sánchez Vicario, ESP, 3 Titel: 1989, 1994, 1998

Serena Williams, USA, 3 Titel: 2002, 2013, 2015

Martina Navratilova, USA, 2 Titel: 1982, 1984

Marija Scharapowa, RUS, 2 Titel: 2012, 2014

French Open – was nicht jedermann weiß

Ein paar Wochen nach den French Open der Tennisspieler wird es auf der großen Bühne Roland Garros erstmals ein Major für die Padel-Spieler in Europa geben: Von 11. bis zum 17. Juli 2022 wird im Stade Roland Garros das erste europäische Major als „Paris Premier Padel Major“ unter der Dachorganisation International Padel Federation (FIP) stattfinden. Die neue internationale Großveranstaltung wird von führenden TV-Stationen wie ESPN oder Sky übertragen.



Trotz seiner (bisherigen) Weigerung, sich einer Corona-Impfung zu unterziehen, erwartet bzw. erhofft sich Turnierdirektorin Amelie Mauresmo ein Antreten von Novak Djokovic: „So wie die Dinge stehen, steht einer Teilnahme von Djokovic nichts im Weg.“



Beim oft gerne verwendeten Namen „Roland Garros“ für das Grand Slam-Turnier handelt es sich eigentlich gar nicht um den Namen des Big Events, sondern um die Bezeichnung für die Tennis-Anlage, in der gespielt wird. Diese geht auf den gleichnamigen Kampfflieger zurück, der im Ersten Weltkrieg in Frankreich zur Legende wurde und Tennis liebte. Er gewann 1911 den prestigeträchtigen Flugwettbewerb Grand Prix d’Anjou und die Luftfahrtrennen zwischen Paris und Rom sowie Paris und Madrid. Als erster Mensch überflog er am 23. September 1913 das Mittelmeer: von Fréjus in Südfrankreich ging es innerhalb von acht Stunden nach Bizerte in Tunesien.

Trotz seiner (bisherigen) Weigerung, sich einer Corona-Impfung zu unterziehen, erwartet bzw. erhofft sich Turnierdirektorin Amelie Mauresmo ein Antreten von Novak Djokovic: „So wie die Dinge stehen, steht einer Teilnahme von Djokovic nichts im Weg.“ Beim oft gerne verwendeten Namen „Roland Garros“ für das Grand Slam-Turnier handelt es sich eigentlich gar nicht um den Namen des Big Events, sondern um die Bezeichnung für die Tennis-Anlage, in der gespielt wird. Diese geht auf den gleichnamigen Kampfflieger zurück, der im Ersten Weltkrieg in Frankreich zur Legende wurde und Tennis liebte. Er gewann 1911 den prestigeträchtigen Flugwettbewerb Grand Prix d’Anjou und die Luftfahrtrennen zwischen Paris und Rom sowie Paris und Madrid. Als erster Mensch überflog er am 23. September 1913 das Mittelmeer: von Fréjus in Südfrankreich ging es innerhalb von acht Stunden nach Bizerte in Tunesien. Anders als andere Großveranstaltungen beginnen die French Open seit 2006 an einem Sonntag und nicht etwa an einem Montag. Inzwischen werden an diesem ersten Spieltag 32 Partien ausgetragen.



Als die French Open das erste Mal stattfanden, trafen sich im Frühsommer 1891 auf den Rasenplätzen des Racing Club de France gerade einmal fünf Spieler, um den französischen Tennismeister auszuspielen. Erst mit dem Umzug ins Stade Roland Garros werden die French Open auf Asche (= Sand) gespielt.



Der erste Sieger der French Open war Brite. H. Briggs, dessen Vorname bis heute unbekannt ist. Er durfte bei den 1. Championnat de France international de Tennis nur deswegen teilnehmen, weil er Mitglied eines französischen Tennisvereins war.



Mit 17 Jahren war Monica Seles 1970 die jüngste Siegerin der Geschichte der French Open. Genauso alt war auch Michael Chang, als er im Finale 1989 Stefan Edberg in fünf Sätzen besiegte.



Deutschlands erfolgreichste Spielerin bei den French Open war Steffi Graf. Zwischen 1987 und 1999 gewann sie das Dameneinzel von Roland Garros gleich sechsmal. Damit löste sie Hilde Sperling ab. Sperling gewann die French Open in den 1930er-Jahren dreimal (1935, 1936 und 1937).



Mit seiner 8,5 Hektar großen Anlage ist das Stade Roland Garros die kleinste aller Grand-Slam-Tennisparks – nicht einmal halb so groß wie die Anlagen in Melbourne, London und New York. Insgesamt 20 Tennisplätze beherbergt das Stade Roland Garros, darunter die drei Stadien Court Philippe Chatrier, Court Suzanne Lenglen und Court Simonne Mathieu.



Damit Tauben und kleine Vögel nicht zwischen den Ballwechseln über die Plätze fliegen, setzen die Veranstalter der French Open drei Raubvögel ein, die die kleinen, fliegenden Störenfriede von der Anlage vertreiben sollen.



Im Jahr 2020 nutzte man die Corona-Pandemie, um im Court Philippe-Chatrier ein ausfahrbares Dach zu installieren.