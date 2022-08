Gold-Coup für Klosterhalfen! Langstrecklerin holt 5000-Meter-Sieg bei Leichtathletik-EM

Von: Kai Hartwig

Teilen

Konstanze Klosterhalfen gewann in München Gold über 5000 Meter. © Sven Hoppe/dpa

Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen hat sich in München den EM-Titel über 5000 Meter gesichert. Im Olympiastadion lässt sie der Konkurrenz keine Chance.

München - Bei der Leichtathletik EM im Rahmen der European Championships in München hat Konstanze Klosterhalfen im Finale über 5000 Meter Gold gewonnen. Sie gewann souverän vor der Türkin Yasemin Can, die Silber holte. Die Bronzemedaille ging an die drittplatzierte Eilish McColgan aus Großbritannien.

Mehr in Kürze...