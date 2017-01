Live-Ticker: Franzosen laufen Rückstand hinterher

von Merja Schubert schließen

Marcus Giebel schließen

Paris - Wer wird Handball-Weltmeister 2017? Diese Frage klärt sich am Sonntag in Paris. Dann nämlich treffen Frankreich und Norwegen im Finale des Turniers aufeinander. Wir berichten im Live-Ticker.

Frankreich - Norwegen 10:11 (-:-)

>>> AKTUALISIEREN <<<

18. Minute: Jöndal setzt einen Heber an die Latte. Es bleibt beim 11:10.

17. Minute: Remili macht das Ding mit Hilfe des Pfostens zum 10:11 rein.

17. Minute: Frankreich nimmt die erste Auszeit.

17. Minute: Doch Tönnesen antwortet humorlos - 11:9.

16. Minute: Lie Hansen vergibt leichtfertig und Mahe macht das 9:10.

16. Minute: Porte steht in der Luft und macht das 8:10. Das war wichtig für die Franzosen.

15. Minute: Wahnsinn! Lie Hansen erhöht ansatzlos auf 10:7. Omeyer sieht da keinen Stich.

14. Minute: Guigou scheitert aber an Christenen - starke Parade!

14. Minute: Der nächste Siebenmeter für Frankreich - da wurde Sorhaindo gefoult.

14. Minute: Aber die Norweger sind vorne kaum zu halten. Lie Hansen erzielt das 9:7.

13. Minute: Sorhaindo überwindet Bergerud - es steht nur noch 7:8.

13. Minute: Tönnesen nutzt eine Unachtsamkeit und kloppt den Ball zum 8:6 ins Tor.

12. Minute: Wieder darf Guigou ran beim Siebenmeter - und er trifft zum 6:7.

11. Minute: Jöndal tunnelt Omeyer und stellt auf 7:5.

11. Minute: Guigou bleibt eiskalt und verkürzt auf 5:6.

10. Minute: Karabatic erkämpft den nächsten Siebenmeter.

10. Minute: Die Franzosen werden wegen eines Offensivfouls zurückgepfiffen. Dann scheitert Myrhol am Pfosten.

9. Minute: Erstmals holen sich die Norweger dank Myrhol eine Zwei-Tore-Führung - 6:4.

8. Minute: Wieder geht Norwegen in Führung - Björnsen erzielt das 5:4.

7. Minute: Remili gleich auf Vorlage von Karabatic zum 4:4 aus.

6. Minute: Nach einem Stoßen gegen Karabatic muss Tönnesen zwei Minuten runter.

6. Minute: Tönnesen erzielt das 4:3. Die Gastgeber sind also wieder in Zugzwang.

6. Minute: Jöndal bringt Norwegen mit 3:2 in Führung, doch Karabatic kontert sofort - 3:3!

5. Minute: Beide Keeper können sich auszeichnen es bleibt beim 2:2. Norwegen hat den Ball.

5. Minute: Und diesmal scheitert Mahe an Bergerud!

4. Minute: Fabregas wird regelrecht niedergerungen - wieder gibt es Siebenmeter.

3. Minute: Myrhol donnert die Kugel aus dem Rückraum zum 2:2 in die Maschen - stark!

3. Minute: Mahe versenkt einen Siebenmeter zum 2:1. Vorher war Fabregas gefoult worden.

2. Minute: Karabatic mit Wucht zum 1:1!

2. Minute: Es geht schnell hin und her. Porte vergibt leichtfertig, aber wegen eines Fouls, bleiben die Gastgeber in Ballbesitz.

1. Minute: Karabatic verschenkt den ersten Wurf. Auf der anderen Seite macht Lie Hansen das 0:1.

1. Minute: Das Spiel läuft. Ballbesitz hat Frankreich.

17:29 Uhr: Die Nationalhymnen sind gespielt, gleich geht‘s hier rund!

17:24 Uhr: In der Vorrunde trafen beide Teams bereits aufeinander. Damals siegte Frankreich mit 31:28 - genau zwei Wochen ist das jetzt her.

17:21 Uhr: Die Halle in Paris kocht! „Allez les Bleus“ rufen die Fans auf den Rängen.

+++ Wir begrüßen Sie zu unserem Live-Ticker zum Finale der Handball-WM zwischen Frankreich und Norwegen. Schaffen es die Franzosen, ihr sechstes von sieben Endspielen zu gewinnen? Rekord-Weltmeister sind sie ja schon so. Aber die Chance, diesen Rekord auszubauen, will sich die „Equipe tricolore“ sicher nicht entgehen lassen. Nur ein Underdog hat was dagegen: Norwegen!

Handball-WM 2017: Vorbericht zu Frankreich gegen Norwegen

Geht es um Handball, kommt man an einem Team nicht vorbei: Frankreich. Bereits zum siebten Mal steht die „Equipe tricolore“ seit 1993 in einem WM-Finale, fünf Mal ging sie bereits als Sieger vom Platz. Nun hat der amtierende Weltmeister die Möglichkeit, den sechsten Coup festzuzurren, und die Chancen stehen gut - bisher gab Frankreich erst ein Endspiel aus der Hand: 1993 gegen Russland.

Auf dem Weg ins Finale der Handball-WM 2017 hatte Frankreich seine Gruppe als erster beendet und danach Island (Achtelfinale, 31:25), Schweden (Viertelfinale, 33:30) und Slowenien (Halbfinale, 31:25) ausgeschaltet. Nun treffen die Franzosen im Endspiel auf Norwegen.

Und die Skandinavier befinden sich nach ihrem überraschenden Final-Einzug auf einem Höhenflug: Dank einer Wildcard überhaupt erst ins Finale gekommen, schafften sie es als Gruppenzweiter hinter Frankreich ins Achtelfinale. Dort schlug das Team von Christian Berge Mazedonien (34:24). Was folgte, waren Siege gegen Ungarn (31:28, Viertelfinale) und Kroatien (28:25 n. V., Halbfinale).

Schafft Frankreich die Titelverteidigung oder gelingt Norwegen die Sensation, den Weltmeister von 2015 zu stürzen? In unserem Live-Ticker erfahren Sie es.

Sie wollen das Finale der Handball-WM 2017 live sehen? Im TV-Guide von tz.de erfahren Sie, wo das Spiel Frankreich gegen Norwegen im Live-Stream zu sehen ist.