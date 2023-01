Handball-WM: Deutschland gegen Katar im Live-Ticker – DHB-Team mit großer Hypothek

Von: Patrick Mayer

Nationaltorwart im DHB-Team: Andreas Wolff. © Marco Wolf/Imago

Deutschland startet gegen Katar in die Handball-WM. In Polen plagen das DHB-Team von Alfred Gislason schon zum Turnierstart Sorgen. Verfolgen Sie das Spiel heute Abend ab 18 Uhr hier im Live-Ticker.

Handball-WM : Deutschland - Katar -:- (-:-), heute, 18 Uhr

: Deutschland - Katar -:- (-:-), heute, 18 Uhr Kader -Sorgen bei Alfred Gislason : DHB-Team geht dezimiert in die Weltmeisterschaft in Polen und Schweden.

Update vom 13. Januar, 17.30 Uhr: Kreisläufer Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) will bei der Handball-WM 2023 mit Deutschland um den Titel spielen. Erfolgreich ist er aber auch noch in einem zweiten Hobby: dem Angeln.

Handball-WM: Deutschland gegen Katar im Live-Ticker - Hoffnungen ruhen auf Juri Knorr

Update vom 13. Januar, 16.55 Uhr: Der Rückraum gilt als das Sorgenkind der deutschen Handballer. Echte Weltklasse fehlt. Am ehesten kommt Spielmacher Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen) in der Rückraummitte diesem Prädikat nahe.

Der 22-jährige Norddeutsche wurde unter anderem beim spanischen Topklub FC Barcelona ausgebildet und spielte in der Handball-Bundesliga eine starke Hinserie. Im Rückraum rechts gibt es mit Kai Häfner (Melsungen), Djibril M‘Bengue (Bergischer HC) und Christoph Steinert (HC Erlangen) drei Linkshänder, die allesamt mit ihren Klubs nicht auf europäischer Ebene spielen.

Juri Knorr gilt als der Hoffnungsträger der Deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der WM 2023. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

Handball-WM: Deutschland gegen Katar im Live-Ticker - Gastgeber Schweden startet mit Sieg

Update vom 13. Januar, 16.55 Uhr: Die Handball-WM 2023 begann am gestrigen Donnerstag mit bereits acht Partien. In einem echten Spitzenspiel siegte der amtierende Olympiasieger Frankreich vor 9999 Zuschauern in Katowice gegen Gastgeber Polen 26:24 (14:13).

Der WM-Dritte und Vize-Europameister Spanien gewann 30:25 (15:12) gegen Montenegro. Der zweite WM-Gastgeber und amtierende Europameister Schweden setzte sich indes vor 11.627 Fans in Göteborg klar 26:18 (11:9) gegen Brasilien durch.

Update vom 13. Januar, 16.45 Uhr: Deutschlands Spielmacher Juri Knorr hat das Potenzial, einer der Shootingstars der Handball-WM 2023 zu werden. Das letzte große Turnier verpasste er – und schrieb Schlagzeilen wegen der Corona-Impfung.

Handball-WM: Deutschland gegen Katar im Live-Ticker - DHB-Team startet in die Weltmeisterschaft

Erstmeldung vom 13. Januar: München/Katowice – Rückraumshooter Steffen Weinhold (THW Kiel) ist verletzt. Indes erklärte das Kieler Abwehr-Ass Patrick Wiencek seinen Verzicht auf die Weltmeisterschaft in Schweden und Polen (11. bis 29. Januar).

Auch sein Kollege aus dem Kieler Innenblock, Hendrik Pekeler, fehlt. Zuletzt sagte auch noch Rückraumspieler Fabian Wiede vom Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin für das Turnier ab, weil er sich einem geplanten Eingriff im Kiefer unterzieht.

Kader-Sorgen bei Alfred Gislason: DHB-Team geht dezimiert in die Weltmeisterschaft

Das DHB-Team geht also mit ordentlichen Kader-Sorgen in die Handball-WM 2023, bei der Deutschland an diesem Freitagabend (ab 18 Uhr) zum Auftakt auf Katar trifft. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason zeigte sich enttäuscht über die Absagen.

„Ich verstehe Spieler, die schon sehr lange Bundesliga spielen. Die Saison ist sehr lang, es gibt relativ wenig Zeit für die Familie“, meinte der Isländer im Gespräch mit dem SID: „Nur: Es gibt auch viele, viele Spieler – gerade die Skandinavier, die Schweden, Dänen, Norweger und Isländer – die schon in jungen Jahren in die Bundesliga gekommen und genauso lange dabei sind wie die deutschen Spieler. Und keiner von ihnen sagt, er will nicht zur Nationalmannschaft. Wirklich keiner. Ich kann mich an keinen einzigen bei den Skandinaviern erinnern, der sagt, er stehe nicht zur Verfügung.“

Im Video: Handball-WM - DHB-Kapitän Johannes Golla mit Kampfansage

Deutsche Spieler würden das machen, sagte Gislason weiter: „Deswegen ist es teilweise schon schwer nachzuvollziehen, dass der ein oder andere deutsche Spieler nicht zur Verfügung steht. Das enttäuscht mich. Wenn ein Spieler dann immer wieder absagt, muss sich ein Trainer die Frage stellen, wie sehr er sich auf den Spieler verlassen kann. Andere Spieler haben wiederum abgesagt, weil sie angeschlagen waren oder chronische Probleme haben wie beispielsweise Hendrik Pekeler. Das muss man verstehen.“ Wie schlägt sich das DHB-Team ohne die Kieler Stars?

Verfolgen Sie den WM-Auftakt Deutschlands gegen Katar an diesem Freitagabend ab 18 Uhr hier im Live-Ticker. (pm)