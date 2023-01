Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Muss das DHB-Team gegen den Olympiasieger ran?

Von: Patrick Mayer

Teilen

Spielmacher des DHB-Teams: Deutschlands Juri Knorr bei der Handball-WM. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

Deutschland spielt heute Abend bei der Handball-WM gegen Norwegen um den Gruppensieg. In diesem Zwischenrunden-Spiel entscheidet sich, ob es im Viertelfinale gegen den Olympiasieger geht. Der Live-Ticker.

Handball-WM : Deutschland - Norwegen -:- (-:-), heute, 20.30 Uhr

: Deutschland - Norwegen -:- (-:-), heute, 20.30 Uhr Wird es Frankreich oder Spanien ? Für das DHB-Team entscheidet sich der Gegner im Viertelfinale.

oder ? Für das DHB-Team entscheidet sich der Gegner im Viertelfinale. Zum Aktualisieren drücken Sie F5 oder ziehen Sie den Smartphone-Bildschirm nach unten.

Deutschland - Norwegen -:- (-:-), heute, 20.30 Uhr

München/Katowice - Der Olympiasieger oder der Vize-Europameister? Für Deutschland entscheidet sich heute Abend bei der Handball-WM 2023 in Schweden und Polen (11. bis 29. Januar), wer der Gegner im Viertelfinale sein wird.

Olympiasieger Frankreich oder der EM-Zweite Spanien? Der Gruppensieger aus der Zwischenrundengruppe III muss am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen die Spanier ran, der Gruppenzweite bekommt es kurz zuvor (18 Uhr) in der Ergo Arena (11.400 Plätze) von Danzig mit den Franzosen zu tun.

Wird es Frankreich oder Spanien? Für das DHB-Team entscheidet sich der Gegner im Viertelfinale

Bei beiden Mannschaften handelt es sich um absolute Top-Nationen ihres Sports. So sind die Franzosen nicht nur amtierender Olympiasieger. „Les Experts“ (die Experten), wie die Fans sie in den vergangenen Jahren auch riefen, wurden zu ihren Hochzeiten 2015 und 2017 Weltmeister.

2019 in Deutschland reichte es immerhin für Bronze, ehe es ein Jahr später der Olympiasieg wurde. Spanien wurde, nach dem zweiten Platz 2016 hinter Deutschland, 2018 und 2020 jeweils Europameister. 2022 war Schweden im Finale stärker. Die letzten zwei Duelle bei Großereignissen gingen allesamt an die Iberer: Bei der WM 2021 gewann Spanien in der Hauptrunde 32:28 (16:13), bei der EM 2020 ging das DHB-Team in der Vorrunde 26:33 (11:14) unter. Bei der WM 2019 im eigenen Land siegte dagegen Deutschland knapp 31:30 (17:16).

Handball-WM: Deutschland gegen Norwegen im Live-Ticker - Gegen wen geht es im Viertelfinale?

Bei der WM 2023 ist die deutsche Nationalmannschaft im Kreis der Top-Nationen indes nur Außenseiter. Dafür schlägt sich die Truppe von Bundestrainer Alfred Gislason jedoch sehr gut. In der Zwischenrunde gewann Deutschland zuerst klar gegen Argentinien 39:19 (24:11), ehe ein überzeugendes 33:26 (15:12) gegen die Niederlande gleichbedeutend mit dem Einzug ins Viertelfinale war.

Verfolgen Sie das abschließende Hauptrunden-Spiel Deutschlands bei der Handball-WM gegen Norwegen heute Abend hier im Live-Ticker. (pm)