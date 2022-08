Doping, oder nur für die gute Laune? Haribo macht Radfahrer froh

Von: Günter Klein

Das Beweisfoto © Schwedische Rad-Box mit süßer Sünde. Foto: Klein

München - Das Faszinierende am Bahnradsport ist: Innerhalb des Ovals wird eine kleine Stadt aufgebaut. Jede teilnehmende Nation bekommt eine Box – und in München liegt die Fläche mit dem lokalen Pressezentrum gleich daneben. Kürzeste Wege ergibt das – und wahrhaft exklusive Insights.

So ist unseren Adleraugen nicht entgangen (und wir haben das zur Beweissicherung fotografisch festgehalten), dass auf dem Tisch der Schweden eine Packung Haribo Goldbären lag. Durch unseren Kopf zog zugleich die Melodie „Haribo macht Schweden froh“. Doch ist das so? Blick in die Ergebnislisten: Schweden ohne Medaille, der schwedische Weg mit Süßigkeiten ist wohl nicht der richtige. Wobei wir nicht wissen, ob die Sportler genascht haben – oder die Trainer. Leistungsfördernder scheint zu sein, was bei Norwegen in der Box lag: Corny-Riegel, „Müsli in Bestform“, singt die innere Stimme. Norwegen gewann eine Goldmedaille.

Spitzensportler(inn)en und Ernährung – man staunt immer wieder, was trotz des Regiments der Diplom-Ökotrophologen an Sündenfällen möglich ist. Schon ein paar Tage her: Auf einer Bierbank an der Burgerbude im Olympiapark sahen wir die Turnerinnenriege von Malta sitzend – mit Trainerin und Trainer. Man feierte fett die Individual-Plätze 62 und 76 im Mehrkampf und dass das Team nicht fürs Finale qualifiziert war und nicht zwei weitere Tage hungern musste. GÜNTER KLEIN