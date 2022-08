Mama organisiert die Tickets: Heimspiel für Olympia-Held Dauser

Von: Nico-Marius Schmitz

Gewann in Tokio bei den Olympischen Spielen Silber am Barren: Lukas Dauser. © dpa

Bei Olympia holte er Silber und fiel dann in ein Loch. Jetzt ist er zurück: Der Unterhachinger Lukas Dauser startet seine Titel-Mission.

München – Bei den Dausers hatte die Mama in den letzten Tagen und Wochen eine wichtige Rolle: das Verteilen der Tickets an Familie und Freunde. Sie alle wollen Lukas Dauser sehen, der an diesem Donnerstag bei der Turn-EM in die Wettbewerbe startet. „Das wird einen schönen Fanblock geben, nicht nur für mich, sondern für alle deutsche Athleten“, sagt der 29-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nach den Olympischen Spielen in Tokio und der Silbermedaille am Barren fiel Dauser in ein kleines Motivationsloch. Das Feuer war weg, er brauchte eine Auszeit für Körper und Geist: „Mein Trainer hat mir aber viel Zeit gelassen und gesagt: Lukas, das kommt von ganz alleine.“ Ab Ostern ging es wieder aufwärts, lange vor dem Heimspiel bei der EM in München war das Feuer wieder da. Der Unterhachinger wird seine Olympia-Übung turnen, mit der Option, sie um ein Zehntel zu erhöhen. Nur der Türke Arican Ferhat (holte Bronze in Tokio), könnte einen höheren Ausgangswert turnen, müsste dafür aber voll ins Risiko gehen.

„Das ist etwas Einmaliges. Ich bin super froh, dass ich die EM erleben darf. Schöner geht es eigentlich gar nicht.“ Für Dauser ist es immer noch das Schönste, dass er sein Hobby zum Beruf machen kann. Das ruft er sich immer wieder in den Kopf, wenn es mal schwierige Tage gibt. Und wenn das nicht hilft, ist ja immer noch Familie Dauser da. Wenn es am Barren ernst wird, wird der Dauser-Fanblock voll da sein. nms