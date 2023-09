„Überragend“, „Grandios“, „Einmalig“ – die Stimmen zum deutschen Triumph bei der Basketball-WM

Von: Luca Hartmann

Deutschland bestritt am Sonntag gegen Serbien erstmals ein WM-Finale. Und setzte sich nach einem grandiosen Spiel die WM-Krone auf. Die Stimmen zum Spiel.

Manila - Es war ein historisches Ereignis: Erstmals überhaupt stand Deutschland bei einer Basketball-WM im Finale. Das DBB-Team traf am Sonntagnachmittag im philippinischen Manila auf Serbien. Es ging um nicht weniger als WM-Gold! Und Deutschland krönte sich mit dem ersten WM-Titel seiner Geschichte.

Die deutsche Mannschaft um Bundestrainer Gordon Herbert wollte nach ihrem starken Auftritt im Halbfinale, bei dem man den großen Titelfavoriten USA mit 113:111 aus dem Weg räumte, ihre Reise bei dieser WM vergolden. Nachdem das gegen Serbien gelang, waren die Spieler überglücklich und voll des Lobes für die eigene Mannschaft.

Die Deutsche Basketball-Nationalmannschaft feiert mit dem WM-Pokal. Im Finale besiegte das Team Serbien. © Michael Conroy/AP/dpa

Dennis Schröder (Kapitän der Nationalmannschaft) nach dem Spiel über...

... den Titel: „Unglaublich. Wie wir es auch getan haben. Gegen die stärksten Teams. Weltmeister!

... den Auftritt der Serben, speziell seinen Gegenspieler Abramovic: „Respekt an ihn und die Serben. Er hat mit dem Trash-Talk angefangen und ich liebe das. Zum Glück haben wir dann am Ende auch gewonnen. Trotzdem Respekt für seine Leistung.

... die starke Leistung von Johannes Voigtmann: „Es war nicht nur ein Spieler. Es war immer die ganze Mannschaft. Das ist das, was uns ausmacht. Wir sind das Team, deswegen sind wir Weltmeister.“

... warum Gordon Herbert der perfekte Nationaltrainer ist: „Rollenverteilung. Jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat. Er pusht uns, hält uns auf dem Boden, aber gibt dir trotzdem Selbstvertrauen. Völlig verdient ist er jetzt Weltmeister-Coach.“

Deutschland ist Basketball-Weltmeister 2023. © Aaron Favila/dpa

Andreas Obst (Nationalspieler) nach dem Spiel über...

... Spiel gegen Serbien: „Es war kein einfaches Spiel. Wir wussten, es wird hart. Wir sind tough geblieben. Was wir diesen Sommer geschafft haben, diese Mentalität ist einfach krass. Es mach einfach nur Spaß mit den Jungs.“

... wie der Sieg zustande gekommen ist: „Serbien ist eine Top-Nation, die werden alles geben, das wussten wir. Sie sind eine sehr stolze Nation, auch mit ihren Fans. Aber wir haben heute einfach dagegen gehalten. Ich kann es noch gar nicht richtig realisieren. Ich bin gerade noch gar nicht richtig da.“

Isaac Bonga (Nationalspieler) nach dem Spiel über...

... den Geschmack der Goldmedaille: „Schmeckt richtig gut!“

... den Weltmeistertitel: „Das kann man nicht in Worte fassen. Was wir mit diesen Jungs gemacht haben, ist einmalig. Es ist einfach unglaublich. Ich checke das gerade noch nicht. Das braucht noch ein bisschen, bis ich das realisiert habe.“

... die starke Leistung von Dennis Schröder: „Für mich ist das nichts. Ganz normaler Tag im Office. Ich bin da gar nicht überrascht. Wir wissen alle, was er kann.“

Deutschlands Dennis Schröder (2.v.r) beim Wurf gegen Serbiens Nikola Milutinov. Der DBB-Kapitän wurde als MVP des Turniers ausgezeichnet. © Matthias Stickel/dpa

Johannes Voigtmann (Nationalspieler) nach dem Spiel über ...

... die Gedanken kurz nach dem Titelgewinn: „Es waren erst ganz viele Gefühle da, jetzt gerade ist gar nichts da. Es ist alles noch surreal. Wir wussten gar nicht, was los ist. Deutschland steht für immer auf dem Pokal drauf. Das ist wahnsinn.“

... das enge Spiel gegen Serbien: „Die haben am Anfang alles getroffen. Übers Brett alles getroffen. Wir wussten einfach, dass wir da bleiben müssen. Dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen dürfen. Und genau das haben wir gemacht und das zeichnet uns auch aus. Wir sind immer dran geblieben. Wir hatten in keiner Sekunde das Gefühl, dass wir nicht als Sieger hervorgehen.“

... den Weg durchs Turnier: „Du musst die guten Spiele zur richtigen zeit und die schlechten Spiele zur richtigen Zeit haben. Da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber wir haben es uns auch verdient, haben hart gearbeitet, bei uns im Team passt, zwischen uns passt kein Blatt dazwischen.“

Moritz Wagner (Nationalspieler) nach dem Spiel über...

... das Gefühl als Weltmeister: „Wenn eine ernste Frage kommt, bin ich sauer! Wir sind Weltmeister, verdammt. Ihr müsst nicht immer so ernst sein. Ab jetzt wird nur noch gefeiert!“

Per Günther (ehemaliger Nationalspieler und Experte bei Magentasport) nach dem Spiel über...

... die deutsche Mannschaft und den Turnierverlauf: „Man kann nicht verdienter Weltmeister sein. Ich habe gestern ein Zitat gehört, das hat mir sehr gut gefallen: Ich scheiße auf die Medaille, die kann ich mir auch beim Schmied holen. Was ich meine ist, dass wir 12 geile Jungs haben und die wirklich an was Großes geglaubt haben. Diese Mannschaft ist einfach ehrlich.“