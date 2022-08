Hochsprung nur im Wettkampf – Münchner Silber-Held Potye seit zwei Jahren ohne Techniktraining

Von: Günter Klein

Student, Soldat, Sportprofi: Tobias Potye. © dpa/Sven Hoppe

Tobias Potye gewinnt bei den European Championships im Hochsprung Silber. Dabei ist der gebürtige Münchner seit zwei Jahren ohne Techniktraining.

München – Wer ist Tobias Potye, der Münchner mit dem französischen Nachnamen, den bisher nicht viele kannten, der am Donnerstagabend dann EM-Silber im Hochsprung gewann?

Tobias Potye ist viel. Student an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, Fachgebiet Informatik – derzeit ist das „aber auf Eis gelegt“. Denn Potye hat einen „Sportförderplatz bei der Bundeswehr“, der ihm für diese Saison die entsprechende Freiheit gab. Der Student und Soldat sieht sich jedoch auch als „Hochsprungprofi“, der nach seinen 2,27 Metern und Platz zwei ankündigte, „dass auch der Gianmarco jetzt mal fällig ist – das wird auch passieren“. Der Gianmarco heißt mit Nachnamen Tamberi, ist Olympiasieger und ein von den Medien umschwärmter Italiener, ein Star der Leichtathletik.

Dass Tobias Potye seinen bislang größten Erfolg in der Geburts- und Heimatstadt erzielte, wo er zu Beginn des Wettkampfs noch Ausschau hielt nach der Familie und Plakaten mit seinem Namen („Sah ich nicht, aber ich wusste, dass sie da sind“), ist ein Aspekt seiner Geschichte – aber nicht der interessanteste. Denn was den 27-Jährigen prägt, ist sein Kampf mit dem Körper, über den er sagt: „Der mag den Leistungssport nicht so gerne.“ Potye schmerzen seine Sehnen („Irgendwelche passiven Bewegungsapparate spielen bei mir nicht mit“), was zur Folge hat: „Ich habe seit zwei Jahren kein Techniktraining machen können.“ Er hat in einer Klinik in Salzburg, mit der der Deutsche Leichtathletik-Verband kooperiert, sein Knie trainiert – der Hochsprung an sich fand für ihn „nur im Wettkampf statt“.

Unter diesen Umständen steckt wohl einiges an Potenzial in Potye. Nachdem er zwei Jahre lang in der Szene kaum aufgetaucht war und Tokio 2021 sich für ihn darauf beschränkte, ein Fernseherlebnis zu sein, hat ihn 2022 nach vorne gebracht. München, die Heim-EM, das war ein Anreiz. Bei den Deutschen Meisterschaften kam er dann endlich weg von seiner seit 2018 bestehenden Bestleistung (2,27 m). 2,30 Meter waren „die Basis für internationale Meisterschaften, nach Berlin war ich guter Dinge.“ Bei der WM in Eugene fügte Tobias Potye sich allerdings ein in eine schwächelnde deutsche Mannschaft. „In Eugene sprangen wir am Freitagmorgen um 10 Uhr, da waren zehn Prozent der Zuschauer da – man weiß nicht, ob man noch schläft oder schon wach ist.“ Den missglückten Wettbewerb im gefühlten Dämmerzustand hat er abgehakt und gesagt: „In München mache ich mein Ding.“ Und schon in der Qualifikation bemerkte er: „Bombenstimmung – da könnte was gehen. Eine Medaille ist das Ziel gewesen.“

Im Hochsprung werden Hierarchien oft von Umständen umgeworfen, die Witterung kann eine sein, viele reagieren sensibel, wenn Regen und Wind aufziehen, es kühl wird und Abläufe gestört werden. „Mich hat’s nicht gejuckt“, erzählte Potye, „ich hatte so viele Wettkämpfe dieses Jahr mit schlechten Bedingungen, bei denen ich mich durchkämpfen musste – das hat sich am Ende ausgezahlt.“

Sein Plan nun: Es bestehen Anzeichen, „dass ich nächstes Jahr wieder ins volle Training einsteigen kann“. Sein Körper und der Sport finden vielleicht doch noch zueinander. 2024 in Paris „will ich mich zeigen. München war Werbung für mich.“ GÜNTER KLEIN