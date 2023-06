Infektions-Drama: Boxer hat nach Training in Thailand ein Loch im Arm

Der Boxer Milad Wehbe aus Niedersachsen infizierte sich beim Training in Thailand mit einem Bakterium. (Symbolbild) © Imago / Panthermedia

Milad Wehbe wollte im Tiger Muay Thai in Thailand trainieren. Nach einer schweren Infektion mit einem Bakterium hat er jetzt ein Loch im Arm.

Thailand/Hannover – Thailand beeindruckt als beliebtes Urlaubsziel nicht nur mit seinen warmen Temperaturen und weißen Sandstränden, sondern auch mit seiner Kampfkunst. Der 34-Jährige Boxer Milad Wehbe aus Barsinghausen in Niedersachsen besuchte dort das bekannte Tiger-Muay-Thai- und Mixed-Martial-Arts-Trainingscamp in Phuket, um sein Können zu verbessern. Als der Kampfsportler zurück in Deutschland war, musste er zweimal in die Notaufnahme gebracht werden – mit fatalen Folgen.

Tiger-Muay-Thai-Camp Ort: Phuket, Thailand Gründung: 2003 Hintergrund: Muay-Thai- und Mixed-Martial-Arts-Trainingscamp

Kampfsportler Wehbe infizierte sich in Thailand mit Bakterium – Arzt erkannte es nicht

Gegenüber der Bild erklärte Wehbe, dass er aufgrund von schlimmen Schmerzen im linken Arm zunächst ins Krankenhaus nach Hannover fuhr. „Die Beschwerden waren unerträglich. Der ganze Arm pochte, war gerötet und schmerzte stark“, sagte Wehbe.

Laut Klinik sei es nur ein „eitriger Pickel“ gewesen, also kein wirklicher Grund zur Beunruhigung. Da Blutwerte und Röntgenbild in Ordnung waren, wurde der 34-jährige Autoverkäufer nach einer ersten Untersuchung mit Schmerzmitteln entlassen – allerdings ohne nachhaltige Wirkung.

Operation nach Infektion mit Bakterium – nun hat Boxer Wehbe ein Loch im Arm

Als die starken Schmerzen anhielten, fuhr Wehbe erneut in die Klinik. Dort dann der Schock: Der Sportler hatte sich mit dem Bakterium Staphylococcus aureus infiziert. Daraufhin musste er sofort operiert werden.

Durch die operative Entfernung des Abszesses hat Wehbe nun ein Loch im Oberarm, das die Größe eines 2-Euro-Stücks hat. „Seitdem muss ich täglich die offene Wunde mehrfach spülen. Vermutlich habe ich mir diese Bakterien in Thailand zugezogen“, sagte der Kampfsportler gegenüber der Bild. „Dort habe ich in dem beliebten Fitness-Camp Muay Thai trainiert und durch den intensiven Körperkontakt mir vermutlich den Abszess zugezogen“, erklärte er weiter.

Eine Infektion mit dem Bakterium Staphylococcus aureus auf Molekularebene. Dem Kampfsportler Milad Wehbe bescherte es ein Loch im Arm. © Imago / piemags

Beim Training in Thailand: Kampfsportler Wehbe infizierte sich mit schwer zu behandelndem Bakterium

Für gewöhnlich ist der Erreger, der sich in Wehbes Körper einschlich, harmlos. „Staphylococcus aureus ist ein Bakterium, das viele Menschen besiedelt, ohne Krankheiten hervorzurufen“, heißt es auf der Seite des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung.

Allerdings sei das Bakterium „aufgrund der vorhandenen Antibiotikaresistenzen schwer zu behandeln“ und könne in seltenen Fällen „Wundinfektionen bis hin zur Sepsis hervorrufen“. So auch beim niedersächsischen Boxer. Wehbes schweres Schicksal teilt Lisa Hörnblad. Der schwedische Ski-Star hofft jetzt nach einem Blutvergiftungs-Drama auf ein Comeback durch eine spezielle Therapie. (Luca Hartmann)