Isabell Werth, Simone Blum und Co. begeistern bei Pferd International in München Riem: ein Sattelfest!

Von: Katja Kraft

Bereit zur Party: Jürgen Blum, Gastgeber der Pferd International, mit RTL-Moderatorin Sonja Zietlow (li.), seiner Tochter Simone Blum und Moderatorin Nina Eichinger. © Felix Hörhager

Die Pferd International lockt wieder Tausende auf das Gelände der Olympia-Reitanlage in München Riem. Bis 29. Mai 2022 geben sich hier Stars der Szene die Zügel in die Hand. Isabell Werth dominierte am Eröffnungstag. Und die Promis feierten beim Welcome Abend begeistert.

Jürgen Blum kann es selbst noch nicht so recht fassen. „Was für ein überwältigender Beginn! Diese Menschenmenge – ich hatte nach den zwei Jahren der Pandemie fast nicht mehr daran geglaubt, dass wir heuer wieder so schön feiern können“, freut sich der Vater von Springweltmeisterin-Simone Blum, der einst selbst Olympiareiter war und an diesem Wochenende wieder Gastgeber der Pferd International ist. Bis 29. Mai 2022 kann man auf dem Gelände der Olympia-Reitanlage in Riem großartigen Reitsport erleben – von Springen und Dressur bis Polo – und sich auch auf zahlreiche Größen im Sattel freuen. Etwa auf Lisa Müller: Die deutsche Dressurreiterin geht beim Nürnberger Burg-Pokal an den Start.

Isabell Werth und ihr Emilio siegten in der Gut Wettlkam Dressurarena

Schon am Donnerstag, Tag eins der Pferd International, zeigt sich, wie groß die Freude der Pferdefreunde ist, nach zwei Jahren wieder ihr beliebtes Event feiern zu können. Beim Welcome Abend zieht Blum eine positive Zwischenbilanz: „25 000 Besucher waren heute da. Aber alles war vollkommen friedlich, ausgelassen und schön. Und dann durften wir heute schon eine Traumvorstellung von Isabell Werth erleben“, schwärmt der Profi. „Sie hat wieder gezeigt, dass sie die Grande Dame im Viereck ist.“ Tatsächlich dominierte die siebenfache Olympiasiegerin die Gut Wettlkam Dressurarena. Die Rheinbergerin lotste ihren Emilio in einem CDI3* Grand Prix mit mehr als 75 Prozent zum Sieg. Zuvor hatte bereits ein bayerischer Springreiter das sportliche Highlight im Parcours gewonnen: Michael Viehweg aus Schrobenhausen steuerte den westfälischen Schimmelwallach Cartal zum Sieg im CSI2*-Springen. „So wird es weitergehen“, verspricht Jürgen Blum.

Dominierte am Vatertag in München Riem: Isabell Werth. © imago

Seit den Olympischen Spielen 2021, bei denen die Bundestrainerin im Modernen Fünfkampf, Kim Raisner, ein Pferd geschlagen und Athletin Annika Schleu dazu aufgefordert hatte, „richtig“ mit der Gerte „draufzuhauen“, wird öffentlich auch wieder mehr über Gewalt im Reitsport diskutiert. Auch Blum war schockiert: „Dieses Pferd einzusetzen, das wirklich überhaupt nicht dafür geeignet war, war ein großer Fehler.“ Er betont aber, dass die Tiere in Riem keine Qualen leiden. „Wir haben hier Pferde, die unheimlich leistungsbereit sind. Wenn man die Pferde gut führt, braucht man keine Gerte.“

RTL-Moderatorin Sonja Zietlow ist bekennendes Pferdemädchen

Sonja Zietlow ist ein „Pferdemädchen“. So sagt sie’s selbst. Und wenn man sie sieht, beim Welcome Abend der Pferd International, wie sie da in rosa Dirndl die zauberhaften Shetlandponys herzt, glaubt man der RTL-Moderatorin jedes Wort. Reiterhof statt Dschungelcamp. Wenn Jürgen Blum zum Fest lädt, kommen die Promis im Galopp zur Olympia-Reitanlage in München-Riem. Gestiefelt und gespornt. „Endlich wieder Springtime in München!“, freut sich Frank Schneppendahl von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe, die einer der Sponsoren des Events ist.

Frank Schneppendahl (Bankhaus Lampe) und Pyramidenforscher Rudolf Gantenbrink. © Michael Tinnefeld

Obwohl aus Düsseldorf angereist, trägt Schneppendahl selbstverständlich Tracht. Der gewünschte Dresscode ist Ausdruck von Jürgen Blums Anspruch, Tradition zu leben. Tradition, das heißt für den ehemaligen deutschen Profi im Vielseitigkeitsreiten vor allem: Werte vermitteln. „Über den Reitsport können schon Kinder lernen, dass Aggression nichts bringt, sondern dass man mit Geduld, Zärtlichkeit und Einfühlungsvermögen zum Ziel kommt“, betont der Gastgeber.

PR-Lady Uschi Ackermann auf der Pferd International. © Michael Tinnefeld

Das kann Uschi Ackermann nur unterschreiben. Die PR-Lady engagiert sich unermüdlich für Tiere, speziell natürlich ihre alles geliebten Mops-Hunde. Fasziniert verfolgt sie von der Sonnenterrasse aus die Eröffnungsshow des Abends. Ob ihr Mops wohl auch so lässig auf ein Pferd springen könnte wie es der kleine vierbeinige Star da gerade auf der Wiese tut? Wild wird’s, als Claus Luber mit seiner Quadriga durchs Stadion donnert. Ein Hauch von Asterix und den alten Römern mitten in München! Da schaut manch männlicher Besucher mit nicht mehr ganz so vollem Haupthaar neidvoll auf die wallenden Mähnen der Haflinger. Und Sonja Zietlows Favoriten, die vier Ponys? Drehen richtig auf. Als sie sich ein Wettrennen mit den so viel größeren Artgenossen liefern, geht ein verzücktes Jauchzen durch die Zuschauerreihen. Nicht nur Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz und der einstige Promi-Wirt Peter Schmuck zücken ihre Handys, um das unbedingt festzuhalten. Vier kleine Herzensbrecher auf 16 Hufen.