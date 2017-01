So sieht der Spielplan der Handball-WM in Frankreich aus

München - Vom 11. bis 29. Januar 2017 findet in Frankreich die Handball-Weltmeisterschaft statt. Hier finden Sie den kompletten Spielplan für die Handball-WM 2017.

Vom 11. bis 29. Januar 2017 wird in Frankreich der 25. Handball-Weltmeister ausgespielt. 24 Nationalteams nehmen an dem Turnier beim Titelverteidiger teil. Die deutsche Auswahl zählt zu den Gruppenköpfen und damit auch zu den Favoriten. Insgesamt gibt es acht Spielorte: Albertville, Brest, Lille, Metz, Montpellier, Nantes, Paris und Rouen. In diesem Artikel präsentieren wir Ihnen den kompletten Spielplan der Handball-WM.

Eröffnet wird das Turnier von dem Spiel zwischen Frankreich und Brasilien. In der Vorrunde spielen die Mannschaften in vier Sechsergruppen vom 11. bis 20. Januar die 16 Achtelfinalisten aus. Dabei trifft jedes Team einmal auf jeden Gruppengegner, womit sich 60 Partien nach dem „Round-Robin“-Prinzip ergeben. Die ersten vier jeder Staffel kommen weiter in die K.o.-Runde. Diese beginnt mit den Achtelfinals, die am 21. und 22. Januar ausgespielt werden. Auch für die Fünft- und Sechstplatzierten ist das Turnier aber noch nicht beendet. Diese acht Mannschaften spielen zwischen dem 21. und dem 23. Januar im sogenannten President's Cup die Plätze 17 bis 24 aus, wobei die Gruppenletzten bestenfalls noch 21. werden können.

Die Sieger der ersten K.o.-Runde bestreiten am 24. Januar die Viertelfinals. Nach einem Ruhetag am 25. Januar folgen am 26. und 27. Januar die beiden Halbfinals. Die Verlierer der Vorschlussrunde spielen am 28. Januar den dritten Platz aus. Das Endspiel steigt am 29. Januar. Hier gibt’s den Spielplan mit dem Hinweis, wann und wo die Spiele stattfinden.

Spielplan der Handball-WM 2017: Gruppe A in Nantes

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Frankreich 1 31:16 2 2. Russland 1 39:29 2 3. Norwegen 1 22:20 2 4. Polen 1 20:22 0 5. Japan 1 29:39 0 6. Brasilien 1 16:31 0

1. Spieltag

Mittwoch, 11. Januar (20:45 Uhr, in Paris): Frankreich - Brasilien 31:16 (17:7)

Donnerstag, 12. Januar (17:45 Uhr): Russland - Japan 39:29 (18:15)

Donnerstag, 12. Januar (20:45 Uhr): Polen - Norwegen 20:22 (10:12)

2. Spieltag

Freitag, 13. Januar (17:45 Uhr): Japan - Frankreich -:- (-:-)

Samstag, 14. Januar (14:45 Uhr): Brasilien - Polen -:- (-:-)

Samstag, 14. Januar (17:45 Uhr): Norwegen - Russland -:- (-:-)

3. Spieltag

Sonntag, 15. Januar (17:45 Uhr): Frankreich - Norwegen -:- (-:-)

Sonntag, 15. Januar (20:45 Uhr): Brasilien - Japan -:- (-:-)

Montag, 16. Januar (20:45 Uhr): Polen - Russland -:- (-:-)

4. Spieltag

Dienstag, 17. Januar (14 Uhr): Norwegen - Brasilien -:- (-:-)

Dienstag, 17. Januar (17:45 Uhr): Polen - Japan -:- (-:-)

Dienstag, 17. Januar (20:45 Uhr): Russland - Frankreich -:- (-:-)

5. Spieltag

Donnerstag, 19. Januar (14 Uhr): Russland - Brasilien -:- (-:-)

Donnerstag, 19. Januar (17:45 Uhr): Frankreich - Polen -:- (-:-)

Donnerstag, 19. Januar (20:45 Uhr): Japan - Norwegen -:- (-:-)

Spielplan der Handball-WM 2017: Gruppe B in Metz

Platz Nation Spiele Tore Punkte 1. Slowenien 1 42:25 2 2. Spanien 1 27:21 2 3. Mazedonien 1 34:30 2 4. Tunesien 1 30:34 0 5. Island 1 21:27 0 6. Angola 1 25:42 0

1. Spieltag

Donnerstag, 12. Januar (14 Uhr): Slowenien - Angola 42:25 (22:13)

Donnerstag, 12. Januar (17:45 Uhr): Mazedonien - Tunesien 34:30 (13:14)

Donnerstag, 12. Januar (20:45 Uhr): Spanien - Island 27:21 (10:12)

2. Spieltag

Samstag, 14. Januar (14:45 Uhr): Island - Slowenien -:- (-:-)

Samstag, 14. Januar (17:45 Uhr): Tunesien - Spanien -:- (-:-)

Samstag, 14. Januar (20:45 Uhr): Angola - Mazedonien -:- (-:-)

3. Spieltag

Sonntag, 15. Januar (14:45 Uhr): Island - Tunesien -:- (-:-)

Montag, 16. Januar (17:45 Uhr): Slowenien - Mazedonien -:- (-:-)

Montag, 16. Januar (20:45 Uhr): Spanien - Angola -:- (-:-)

4. Spieltag

Dienstag, 17. Januar (17:45 Uhr): Slowenien - Tunesien -:- (-:-)

Dienstag, 17. Januar (20:45 Uhr): Angola - Island -:- (-:-)

Mittwoch, 18. Januar (20:45 Uhr): Mazedonien - Spanien -:- (-:-)

5. Spieltag

Donnerstag, 19. Januar (14 Uhr): Tunesien - Angola -:- (-:-)

Donnerstag, 19. Januar (17:45 Uhr): Mazedonien - Island -:- (-:-)

Donnerstag, 19. Januar (20:45 Uhr): Spanien - Slowenien -:- (-:-)

Spielplan der Handball-WM 2017: Gruppe C in Rouen

Platz Nation Spiele Tore Punkte ----- Deutschland ------ -:- ------- ----- Kroatien ------ -:- ------- ----- Weißrussland ------ -:- ------- ----- Ungarn ------ -:- ------- ----- Chile ------ -:- ------- ----- Saudi-Arabien ------ -:- -------

1. Spieltag

Freitag, 13. Januar (14 Uhr): Weißrussland - Chile -:- (-:-)

Freitag, 13. Januar (17:45 Uhr): Deutschland - Ungarn -:- (-:-)

Freitag, 13. Januar (20:45 Uhr): Kroatien- Saudi-Arabien -:- (-:-)

2. Spieltag

Samstag, 14. Januar (20:45 Uhr): Ungarn - Kroatien -:- (-:-)

Sonntag, 15. Januar (14:45 Uhr): Chile - Deutschland -:- (-:-)

Sonntag, 15. Januar (20:45 Uhr): Saudi-Arabien - Weißrussland -:- (-:-)

3. Spieltag

Montag, 16. Januar (17:45 Uhr): Ungarn - Chile -:- (-:-)

Montag, 16. Januar (20:45 Uhr): Kroatien- Weißrussland -:- (-:-)

Dienstag, 17. Januar (17:45 Uhr): Deutschland - Saudi-Arabien -:- (-:-)

4. Spieltag

Mittwoch, 18. Januar (14 Uhr): Saudi-Arabien - Ungarn -:- (-:-)

Mittwoch, 18. Januar (17:45 Uhr): Weißrussland - Deutschland -:- (-:-)

Mittwoch, 18. Januar (20:45 Uhr): Kroatien - Chile -:- (-:-)

5. Spieltag

Freitag, 20. Januar (14 Uhr): Chile - Saudi-Arabien -:- (-:-)

Freitag, 20. Januar (17:45 Uhr): Deutschland - Kroatien -:- (-:-)

Freitag, 20. Januar (20:45 Uhr): Weißrussland - Ungarn -:- (-:-)

Spielplan der Handball-WM 2017: Gruppe D in Paris

Platz Nation Spiele Tore Punkte ----- Katar ------ -:- ------- ----- Dänemark ------ -:- ------- ----- Schweden ------ -:- ------- ----- Ägypten ------ -:- ------- ----- Bahrain ------ -:- ------- ----- Argentinien ------ -:- -------

1. Spieltag

Freitag, 13. Januar (14 Uhr): Katar - Ägypten -:- (-:-)

Freitag, 13. Januar (17:45 Uhr): Schweden - Bahrain -:- (-:-)

Freitag, 13. Januar (20:45 Uhr): Dänemark - Argentinien -:- (-:-)

2. Spieltag

Samstag, 14. Januar (20:45 Uhr): Ägypten - Dänemark -:- (-:-)

Sonntag, 15. Januar (14:45 Uhr): Argentinien - Schweden -:- (-:-)

Sonntag, 15. Januar (17:45 Uhr): Bahrain - Katar -:- (-:-)

3. Spieltag

Montag, 16. Januar (17:45 Uhr): Ägypten - Bahrain -:- (-:-)

Montag, 16. Januar (20:45 Uhr): Dänemark - Schweden -:- (-:-)

Dienstag, 17. Januar (17:45 Uhr): Katar - Argentinien -:- (-:-)

4. Spieltag

Mittwoch, 18. Januar (14 Uhr): Argentinien - Ägypten -:- (-:-)

Mittwoch, 18. Januar (17:45 Uhr): Dänemark - Bahrain -:- (-:-)

Mittwoch, 18. Januar (20:45 Uhr): Schweden - Katar -:- (-:-)

5. Spieltag

Freitag, 20. Januar (14 Uhr): Bahrain - Argentinien -:- (-:-)

Freitag, 20. Januar (17:45 Uhr): Schweden - Ägypten -:- (-:-)

Freitag, 20. Januar (20:45 Uhr): Katar - Dänemark -:- (-:-)

Spielplan der Handball-WM 2017: Achtelfinale in Albertville, Lille, Montpellier und Paris

Samstag, 21. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 4. Gruppe A - 1. Gruppe B -:- (-:-)

Samstag, 21. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 2. Gruppe A - 3. Gruppe B -:- (-:-)

Samstag, 21. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 1. Gruppe A - 4. Gruppe B -:- (-:-)

Samstag, 21. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 3. Gruppe A - 2. Gruppe B -:- (-:-)

Sonntag, 22. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 2. Gruppe C - 3. Gruppe D -:- (-:-)

Sonntag, 22. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 4. Gruppe C - 1. Gruppe D -:- (-:-)

Sonntag, 22. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 3. Gruppe C - 2. Gruppe D -:- (-:-)

Sonntag, 22. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 1. Gruppe C - 4. Gruppe D -:- (-:-)

*Uhrzeit und Ort hängen von Frankreichs Gruppenplatzierung ab, da der Gastgeber sein Achtelfinale in Lille austragen würde.

Spielplan der Handball-WM 2017: President‘s Cup in Brest

Samstag, 21. Januar (14 Uhr): 6. Gruppe A - 6. Gruppe B -:- (-:-)

Samstag, 21. Januar (16 Uhr): 5. Gruppe A - 5. Gruppe B -:- (-:-)

Sonntag, 22. Januar (14 Uhr): 6. Gruppe C - 6. Gruppe D -:- (-:-)

Sonntag, 22. Januar (16 Uhr): 5. Gruppe C - 5. Gruppe D -:- (-:-)

Montag, 23. Januar (13 Uhr): Verlierer Spiel 1 - Verlierer Spiel 3 -:- (-:-)

Montag, 23. Januar (15 Uhr): Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 3 -:- (-:-)

Montag, 23. Januar (18 Uhr): Verlierer Spiel 2- Verlierer Spiel 4 -:- (-:-)

Montag, 23. Januar (20 Uhr): Gewinner Spiel 2 - Gewinner Spiel 4 -:- (-:-)

Spielplan der Handball-WM 2017: Viertelfinale in Albertville, Lille, Montpellier und Paris

Dienstag, 24. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 4A/1B - 2C/3D -:- (-:-)

Dienstag, 24. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 2A/3B - 4C/1D -:- (-:-)

Dienstag, 24. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 1A/4B - 3C/2D -:- (-:-)

Dienstag, 24. Januar (Uhrzeit und Ort noch offen*): 3A/2B - 1C/4D -:- (-:-)

*Uhrzeit und Ort hängen von Frankreichs Gruppenplatzierung ab, da der Gastgeber sein Viertelfinale in Lille austragen würde.

Spielplan der Handball-WM 2017: Halbfinale in Paris

Donnerstag, 26. Januar (20:45 Uhr): Gewinner Viertelfinale 3 - Gewinner Viertelfinale 4 -:- (-:-)

Freitag, 27. Januar (20:45 Uhr): Gewinner Viertelfinale 1 - Gewinner Viertelfinale 2 -:- (-:-)

Spielplan der Handball-WM 2017: Spiel um Platz drei in Paris

Samstag, 28. Januar (20:45 Uhr): Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 -:- (-:-)

Spielplan der Handball-WM 2017: Finale in Paris

Sonntag, 29. Januar (17:30 Uhr): Gewinner Halbfinale 1 - Gewinner Halbfinale 2 -:- (-:-)