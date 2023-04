Er gewann über 1000 Rennen – Jockey (34) stirbt nach schwerem Sturz

Von: Christoph Wutz

Kam bei einem schweren Sturz mit dem Pferd ums Leben: Jockey Dean Holland (r. bei einem Rennen 2019 in Bendigo, Victoria). © Imago / AAP (2x)

Der australische Jockey Dean Holland ist bei einem Wettkampf in seiner Heimat nach einem Sturz gestorben. Die Pferderennwelt zeigte sich bestürzt von seinem plötzlichen Tod.

Donald – Bei einem Pferderennen in Australien ist Jockey Dean Holland nach einem schweren Unfall gestorben. Sein Pferd „Headingley“ war am Montag bei einem Meeting im Bundesstaat Victoria gestürzt und riss den Reiter mit sich zu Boden. Die Sanitäter eilten zur Hilfe, der 34 Jahre alte Holland erlag jedoch seinen Verletzungen, wie die Organisatoren von Racing Victoria mitteilten.

Renn-Verantwortliche „alle zutiefst schockiert und traurig“ über Tod von Jockey Holland

Das Rennen, bei dem sich Hollands Sturz ereignete, war der erste Teil einer Veranstaltung in Donald, einer Stadt nordwestlich von Melbourne. Eine weitere Reiterin, die in den Unfall verwickelt gewesen war, sowie die Pferde wurden nicht verletzt.

„Es war ein tragischer Unfall, der sich heute in Donald ereignet hat, und wir sind alle zutiefst schockiert und traurig darüber, dass Dean an den Folgen der bei dem Sturz erlittenen Verletzungen verstorben ist“, sagte Andrew Jones, Geschäftsführer von Racing Victoria. Holland sei „ein begnadeter Leichtgewichtsreiter“ gewesen, „der über 1000 Rennen gewonnen hat und von seinen Kollegen hoch respektiert“ worden sei. Der verstorbene Jockey entschied unter anderem das prestigeträchtige Newmarket Handicap in dessen 150. Auflage für sich.

Vorsitzender der Victorian Jockeys Association „unendlich traurig“ über Hollands Tod

Matt Hyland, Chef der Victorian Jockeys Association, sagte, er sei „unendlich traurig über den Verlust unseres Kollegen und Freundes“, der direkt nach seinem Unfall in kritischem Zustand in ein Krankenhaus im rund 300 Kilometer südöstlich von Donald gelegene Melbourne geflogen wurde, wie Racing Victoria auf Twitter mitteilte. Dort kam allerdings jede Hilfe für Holland zu spät.

Der tragische Vorfall zog zunächst eine „unbestimmte Verspätung“ des Rennens nach sich. Schließlich wurde die gesamte Veranstaltung abgebrochen, wie die australische Journalistin Candice Wyatt, die auf Twitter von „verheerenden Nachrichten“ schrieb, berichtete.

Seit 1847 sind in Australien fast 900 Jockeys bei Stürzen gestorben

Nach Angaben der Wohltätigkeitsorganisation National Jockeys Trust, die sich für verletzte und erkrankte Jockeys einsetzt, sind seit Beginn des Rennsports in Australien im Jahr 1847 mehr als 880 Jockeys bei Stürzen ums Leben gekommen, jedes Jahr werden zudem etwa 200 verletzt.

Laut Wyatt hinterlässt Holland eine Frau und vier Kinder. (SID/wuc)