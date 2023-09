Fünf Gründe, warum Joggen gesund ist

Joggen fördert nicht nur die Fitness und lässt die Pfunde schmelzen, auch die Gesundheit kann durch regelmäßiges Laufen positiv beeinflusst werden.

Frankfurt – In der modernen Gesellschaft werden Themen wie Sport und Gesundheit immer wichtiger. Ein Grund dafür sind sicherlich die vielen Stunden, die die meisten Menschen heute vor Bildschirmen verbringen. Ein Ausgleich muss her. Sie entscheiden sich meist für Sport, weil es gleichzeitig einen positiven Effekt auf die Fettverbrennung hat. Einige Mannschaftssportarten sind besonders beliebt, denn sie verbrennen viele Kalorien.

Laufen kann überflüssige Pfunde im Nu schmelzen lassen

Aber auch Individualsportarten, die ohne Partner oder Partnerin ausgeführt werden können, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Vor allem für Menschen, die überflüssige Pfunde verlieren wollen, eignet sich besonders das Laufen. Denn durch intensives Laufen (12 km/h) können Sie locker 700 Kalorien oder mehr pro Stunde verlieren. Doch damit noch nicht genug: Joggen kann auch weitere positive Effekte auf die Gesundheit haben. Diese wollen wir Ihnen vorstellen.

Allerdings sei vorweg noch gesagt, dass Joggen nicht für jeden Menschen geeignet ist. Sollten Sie sich unsicher sein, ob das der richtige Sport für Sie ist, kontaktieren Sie Ihren Arzt oder ihre Ärztin.

Laufen ist gut für das Immunsystem und stärkt das Herz

Laufen stärkt das Immunsystem: Wer regelmäßig joggen geht, stärkt sein Immunsystem. Beim Laufen wird nämlich eine Menge Adrenalin ausgeschüttet, wodurch die Abwehrzellen, weiße Blutkörperchen, B- und T-Lympozyten schneller vermehrt werden können. So wird der Körper stärker vor schädlichen Zellen und Fremdstoffen, wie beispielsweise Viren, geschützt, die eine Erkältung verursachen können. Vorsicht geboten ist allerdings in der ersten Stunde nach dem Joggen, wie Sportwissenschaftler:innen herausgefunden haben: Denn dann ist das Immunsystem geschwächt, bei kaltem Wetter sollte man also direkt nach dem Laufen unter die warme Dusche gehen.

Laufen ist gut fürs Herz: Das ist kein Geheimnis. Wer regelmäßig läuft, stärkt sein Herz. Denn beim Laufen muss der Herzmuskel mehr arbeiten. Dadurch wird es größer und kann bei besonders aktiven Athlet:innen doppelt so groß werden wie bei untrainierten Menschen. Die Herzfrequenz sinkt und der Körper wird stärker durchblutet. Dieser Effekt wirkt sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus.

Laufen trainiert die Lunge und stärkt die Knochen

Laufen trainiert die Lunge: Das gestärkte Herz und die daraus resultierende bessere Durchblutung haben auch einen positiven Effekt auf die Lunge. Zusätzlich werden bei regelmäßigen Laufeinheiten mehr Lungenbläschen gebildet und der Körper wird besser mit Sauerstoff versorgt.

Laufen stärkt Knochen und Gelenke: Bei regelmäßigem Joggen erhöht sich die Knochendichte und vermindert das Risiko vor Arthrose und Osteoporose. Dabei reichen laut Forschungen in der Sportwissenschaft wohl schon zwei Laufeinheiten à 15 Minuten pro Woche aus, um das Risiko auf Osteoporose um 40 Prozent zu senken. Richtiges Laufen kann darüber auch die Knie stärken, auch wenn es in diesem Punkt auch viele gegensätzliche Meinungen gibt.

Laufen kann ein echter Jungbrunnen sein

Laufen hält jung: Menschen, die regelmäßig Joggen, haben im Allgemeinen eine höhere Lebenserwartung. Kaum zu glauben, aber Studien sollen beweisen, dass bereits dreißig Minuten Laufen pro Woche reichen, um das biologische Alter um bis zu 12 Jahre zu senken. Das ist aber sehr individuell und hängt von weiteren Faktoren wie gesunder Ernährung und genügend Schlaf ab. (msb)