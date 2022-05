Kanu-Rennsport bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Teilen

ECA Canoe Sprint European Championships 2021 (Symbolbild). © IMAGO / NurPhoto / Foto Olimpik

Der rasante Kanu-Rennsport hat lange Tradition. Wichtige Infos zum Erstauftritt bei den European Championships in München.

München – Vom 18. bis 21. August 2022 bringen 675 Kanutinnen und Kanuten im Rahmen der zweiten European Championships 2022 ihre Sportgeräte zu Wasser, um in 41 Medaillenentscheidungen die Besten der Besten zu küren. Austragungsort der Rennen im Kanu-Rennsport ist Münchens traditionsreiche Olympia-Regatta-Anlage, die 1972 anlässlich der Olympischen Spiele angelegt wurde.

Kanu-Rennsport bei den European Championships: Allgemeines rund um die rasante Sportart

50 Jahre nach den Olympischen Spielen von München werden die Wettrennen der Kanus eine der neun Sportarten der zweiten European Championships sein. Je nach Anzahl der teilnehmenden Boote gelingt die direkte Qualifikation für die Halbfinals oder das Finale. In einigen Disziplinen bringen die Hoffnungsläufe die Chance, in die Rennen um die ersten Plätze nachzurücken. In den Para-Ruderentscheidungen werden die Athletinnen und Athleten je nach Schwere der Behinderung in drei unterschiedliche Klassen eingeteilt.

Die Disziplinen im Kanu-Rennsport im Überblick:

Einer (Männer und Frauen)

Doppel-Zweier (Männer und Frauen)

Doppel-Vierer (Männer und Frauen)

Leichtgewichts-Einer (Männer und Frauen)

Leichtgewichts-Doppel-Zweier (Männer und Frauen)

Leichtgewichts-Doppel-Vierer (Männer)

Zweier ohne Steuerfrau/Steuermann

Vierer ohne Steuerfrau/Steuermann

Achter (Männer)

Para-Rudern Festsitz-Einer

Para-Rudern Mixed-Doppel-Zweier

Para-Rudern Mixed-Doppel-Vierer

Favorisierte Mannschaften und Stars der Europameisterschaft im Kanu-Rennsport

Da die jeweiligen Ausscheidungswettkämpfe der teilnehmenden Nationen zumeist noch laufen (Stand April 2022), lassen sich bisher nur die Favoriten der Einzel- und Mannschaftswettbewerbe aus der laufenden Saison nennen. Das deutsche Team zeigt sich jeher sehr stark in nahezu allen Disziplinen. Legendär ist die Stärke des erfolgreichen Deutschland-Achters der Männer, der in der Kanu-Rennsportgeschichte sechs olympische Goldmedaillen, 17 WM-Titel und 18 Mal EM-Gold holte (Stand 2018). Bedeutendste Gegner bei Männern wie Frauen sind unter anderem die Niederlande, Italien und Großbritannien. Aus dem Osten Europas greifen starke Athletinnen und Athleten aus Rumänien und Ungarn nach den Medaillen. Übrigens: Bereits seit 1954 gehören auch die Frauen mit zum Rudern bei den Europameisterschaften.

Kanu-Rennsport: Die Termine bei den European Championships

Das umfassende Wettkampfprogramm der Ruderdisziplinen erstreckt sich über die Tage vom 11. bis 14. August 2022. Am ersten Tag starten die Vor- und Hoffnungsläufe ab 9 Uhr und enden gegen 16:30 Uhr. Auch der zweite Tag steht unter dem Zeichen der Qualifikation für die Endläufe. Neben weiteren Hoffnungsläufen erleben die Zuschauer die wichtigen Bahnverteilungsläufe und die ersten Viertel-, Halb- und C-Finals, deren Austragung auch am Samstagvormittag fortgesetzt wird. Am Samstagnachmittag und Sonntag fiebern die Fans entlang der Wasserstrecke dann mit ihren Athletinnen und Athleten um Gold, Silber und Bronze im Kanu-Rennsport bei den European Championships. Mit zum Programm gehören die Para-Läufe.

Am Samstag und Sonntag geht es dann um die spannenden Medaillenentscheidungen der Einzelrennen und Mannschaften. Ab 8:30 Uhr gehen samstags die Boote ins Wasser, zunächst beginnend mit B-Finals, weiteren Hoffnungsläufen und im Endspurt mit elf Kämpfen um Gold, Silber und Bronze. Der Sonntag steht ab 8:50 Uhr im Zeichen der C-, B- und A-Finals und kürt weitere 13 neue Europameisterinnen und Europameister, unter anderem in den Para-Disziplinen Doppelzweier und Vierer mit Steuerfrau/Steuermann. Highlight des Tages wird das legendäre Rennen der traditionellen Achter-Boote der Männer sein.

Kanu-Rennsport bei den European Championships: Tickets am Wasser eines berühmten Austragungsortes

Mit 2,23 Kilometern Länge und 140 Metern Breite bietet dieses künstliche Gewässer der Olympia-Anlage in München-Oberschleißheim perfekte Voraussetzungen für alle Disziplinen des modernen Kanu-Rennsports und steht seit 2018 sogar unter Denkmalschutz. Die Ausrichtung bezüglich der Himmelsrichtung und Windverhältnisse diente bei Planung und Umsetzung dem Ziel, möglichst faire Verhältnisse für alle auf dem Wasser zu schaffen.

Die Tickets für alle Veranstaltungen sind bereits seit 2021 erhältlich. Die Ticketbuchung gelingt bequem über die Internetseite des Veranstalters. Die Preise liegen bei 10 bis 50 Euro für Tagestickets und Auftaktangebote. Dauerkarten für die kompletten Kanu-Rennsport-Veranstaltungen der European Championships 2022 kosten zwischen 50 und 120 Euro. Die teuersten Tickets bieten Plätze im Zielbereich.