Katar 2022: Die Wahnsinns-WM

Erfahren Sie in der Sonderveröffentlichung der tz Spannendes und Wissenswertes rund um die umstrittene WM in Katar. © firo, dpa (2)

Seien Sie gespannt auf dieses WM-Journal mit einem Mix aus fachlich-sportlicher Vorschau und Verweis auf die gesellschaftspolitischen Themen, die das Turnier in Katar flankieren.

Am Sonntag, dem 20. November, startete die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Und es wird spannend. Natürlich in der Frage, wer der neue Champion wird und wie weit die deutsche Nationalmannschaft unter Trainer Hansi Flick in ihrer Entwicklung ist. Doch mehr noch beschäftigt uns diesmal das Drumherum: Wird diese WM sich anfühlen wie die Turniere vor ihr? Können wir ungehemmte Freude entwickeln an diesem Fest, das, so wir Sportfans sind, im Verbund mit Olympischen Spielen unser Leben taktet? Es ist zu viel geschehen, was jegliche Freude erstickt: Das Wissen um die Umstände der Vergabe an Katar und vor allem das Wissen darum, dass ein Preis von Tausenden von toten Arbeitern, von Unterdrückung und Ausbeutung bezahlt wurde für ein paar Wochen Event und das Sportswashing einer reichen Nation.

Die FIFA blendet das alles aus. Sie setzt darauf, dass, seitdem am 20. November der Ball rollt, alles so sein wird wie immer. Der Weltverband wird uns mit Bildern von vermutlich sehr gutem Fußball und von feiernden Fans zudröhnen. Und wenn er den Blick auf den skeptischen europäischen Markt wirft, wird er dar auf spekulieren, dass die Leute, die sagen, sie schauen sich das falsche Spektakel gar nicht erst an, vielleicht doch ihren Anteil daran nehmen, weil die Adventszeit ja meist recht fad ist und Fußballunterhaltung die dunklen Tage erhellt.

Werfen Sie schon jetzt einen Blick in die Sonderausgabe

Doch es kann durchaus sein, dass die unwillkommene WM 2022 eine Zeitenwende einleitet und der Fußball erleben muss, dass Menschen sich von ihm abwenden. Es wird nach Katar schließlich nichts besser: Die WM 2026 wird mit 48 statt 32 Mannschaften stattfinden, FIFA Präsident Gianni Infantino will am liebsten alle zwei Jahre ausspielen lassen, wer der König der Welt ist, und dazu weitere Staaten mit fragwürdiger Agenda wie Saudi-Arabien auf die Karte der WM-Ausrichter setzen. Katar ist noch nicht der Endpunkt einer Entwicklung.

Wie Sie den Fußball in den kommen den Wochen wahrnehmen, ist Ihre Entscheidung. Wir werden Ihnen mit diesem WM-Journal einen Mix anbieten aus fachlich-sportlicher Vorschau (wie gewohnt) und Verweis auf die gesellschaftspolitischen Themen, die das Turnier in Katar flankieren.

Ob die WM 2022 in der Wüste ein Erfolg oder ein Desaster werden wird– auch wir wissen es nicht. Nichts ist schwerer einzuschätzen als die Dynamik, die der Sport entwickelt.

Günter Klein

Redaktion tz