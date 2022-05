Klettern bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Teilen

Boulder-EM Innsbruck 2015 (Symbolbild). © IMAGO / Eibner Europa

Klettern ist eine Sportart, die immer mehr Fans und Aktive in ihren Bann zieht. 2022 sind viele Stars der Szene bei den European Championships in München dabei.

München – 50 Jahre nach dem letzten großen Sportevent, den Olympischen Sommerspielen 1972, erlebt die bayrische Landeshauptstadt München wieder eine spannende Großveranstaltung. Zwischen dem 11. und dem 21. August 2022 messen sich dort bei den European Championships 2022 die besten Mannschaften und die Stars der europäischen Sportszene in neun verschiedenen Sportarten. Dabei ist auch die Sportart Klettern.

European Championships: Allgemeines zum Klettern

Da Klettern für viele Zuschauer noch eine sehr junge Wettkampfsportart ist, ist es sinnvoll, sich allgemeines Basiswissen anzueignen. So ist es einfacher, den verschiedenen Wettbewerben zu folgen. Bei den European Championships in München 2022 findet das Klettern in vier verschiedenen Disziplinen statt, bei denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen an präparierten Trainings-Wänden mit Griff- und Trittsteinen ihre Route möglichst schnell und sicher finden müssen.

Lead: Hier bezwingen die Sportler und Sportlerinnen eine Route an einer überhängenden Wand, während sie mit einem Seil gesichert sind. Wer in sechs Minuten den höchsten Punkt erreicht, ist Sieger. Von bis zu 80 Startern erreichen 26 das Halbfinale. Davon treten die besten acht im Finale an.

Bouldern: Beim Bouldern bewegen sich die Athleten und Athletinnen in maximal vier Metern Höhe und bestreiten eine vorgegebene Route ungesichert mit möglichst wenigen Versuchen. Die Qualifikation erstreckt sich über fünf Runden, das Halbfinale und das Finale über jeweils vier.

Speed: Zwei Kontrahenten treten nebeneinander auf identischen Routen gegeneinander an. Wer zuerst die 15-Meter-Marke erreicht, gewinnt und ist eine Runde weiter.

Bouldern & Lead: Hier werden die beiden Disziplinen kombiniert.

European Championships: Austragungsort und Termine der Sportart Klettern

Die European Championships 2022 in München finden an verschiedenen Orten statt. Jeweils etwa acht Kilometer von der Münchener Innenstadt entfernt befinden sich das Olympiadorf und die Regattabahn. Das Klettern dagegen wird im Herzen der Landeshauptstadt auf dem malerischen Königsplatz mit seiner imposanten Kulisse ausgetragen.

Die Kletterer und Kletterinnen zeigen bei den European Championships ihr Können vom 11. bis zum 18. August 2022. Der Veranstalter plant die Termine für die Wettbewerbe folgendermaßen:

Donnerstag, 11. August, ab 10 Uhr: Lead Qualifikation Frauen und Bouldern Qualifikation Männer

Freitag, 12. August, ab 10 Uhr: Lead Qualifikation Männer und Bouldern Qualifikation Frauen

Samstag: 13. August, ab 9 Uhr: Lead Halbfinale Frauen und Bouldern Halbfinale Männer

Sonntag, 14. August, ab 9 Uhr: Lead Halbfinale und Finale Männer sowie Bouldern Halbfinale und Finale Frauen

Montag, 15. August, ab 12:30 Uhr: Speed Qualifikation und Finale Männer und Frauen

Mittwoch, 17. August, ab 15 Uhr: Bouldern & Lead Finale Frauen

Donnerstag, 18. August, ab 15 Uhr: Bouldern & Lead Finale Männer

European Championships im Klettern 2022: Tickets

An den ersten beiden Veranstaltungstagen (11. und 12. August 2022) ist der Eintritt zu den Wettbewerben bei den European Championships im Klettern auf dem Münchener Königsplatz frei. Allerdings ist nicht gewährleistet, dass den Zuschauern ein Sitzplatz zur Verfügung steht. Ebenso kann der Zutritt wegen Erreichen der Kapazitätsgrenzen verwehrt werden. Möchten Fans die Mannschaften und bestimmte Stars garantiert sehen, sind „Safe Your Seat“-Tickets für 20 Euro pro Tag erhältlich. Diese garantieren jederzeit Zugang zu den Wettbewerben und einen festen Sitzplatz.

An allen anderen Tagen sind Tickets erforderlich. Es sind Sitz- und Stehplatzkarten buchbar, deren Preise von 20 bis 40 Euro reichen. Möchten Kletterfreunde an allen Tagen dabei sein, ist ein Dauerticket für 105 Euro (Stehplatz) oder 165 Euro (Sitzplatz) empfehlenswert.