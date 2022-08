Die goldene Konstanze: Klosterhalfen fliegt zum EM-Titel

Von: Nico-Marius Schmitz

Neue Europameisterin: Konstanze Klosterhalfen. © afp

Die deutsche Langstrecken-Spezialistin Konstanze Klosterhalfen sorgt für eine Überraschung über die 5000 Meter und holt Gold für Deutschland.

München – Konstanze Klosterhalfen konnte vom Laufen gar nicht mehr genug bekommen. Mit einem sensationellen Rennen krönte sich Klosterhalfen in 14:50,47 Minuten zur neuen Europameisterin über die 5000 Meter. Schnappte sich danach die deutsche Flagge, und legte gleich noch mal eine 400-Meter-Ehrenrunde drauf. Der Sieg wirkte wie eine Befreiung. „Ich habe keine Worte. Mein Trainer meinte, lass uns Pause machen. Ich kann es nicht fassen“, sagte sie.

Endlich ist er da, der große Triumph für diese begnadete Läuferin. Klosterhalfen hält die deutschen Rekorde über 3000, 5000 und 10 000 Meter, wird gerne als „Jahrhunderttalent“ bezeichnet. Der erhoffte Titel blieb aber auch nach dem Wechsel in die USA lange aus, gerade bei Großereignissen brach Klosterhalfen oft ein. So auch bei der WM in Eugene, als sie das 5000-Meter-Finale verpasste, anschließend ratlos und mit Tränen in den Augen vor den TV-Kameras stand. In München wollte die 25-Jährige wieder das Gefühl zurückerlangen, als würde sie über die Bahn fliegen. „Das ist immer das beste Gefühl. Wenn man im Rennen nachdenken kann, ist es nie ein gutes Zeichen“, hatte sie unserer Zeitung gesagt. Über die 10 000 Meter wurde sie Vierte, blieb nur dreieinhalb Sekunden über ihrer Bestleistung. Am Donnerstag setzte sich Karoline Bjerkeli Grøvdal, Jahresschnellste in Europa, früh an die Spitze des Feldes. Direkt dahinter Yasemin Can, die in München bereits über 10 000 Meter gewann und als Favoritin galt. Can setzte immer wieder Spitzen, verschärfte das Tempo und riss die Gruppe auseinander. Mit langen Schritten stürmte die Türkin, kenianische Abstammung, nach vorne. Und riss das erste Loch. Die Norwegerin Grøvdal stieg aus, Klosterhalfen blieb der Führenden auf den Fersen, saugte sich in der vorletzten Runde wieder an. Das Publikum erhob sich, die Deutsche zog an Can vorbei. Da war es wieder, das Gefühl, Klosterhalfen flog über die Bahn und war nicht mehr zu stoppen.

„Ich bin heute nicht alleine gelaufen. Ich habe diesen Ton gehört, das war der Wahnsinn“, sagte Klosterhalfen über die Fans. „Ich bin unfassbar glücklich. Ich habe mich noch nicht mal getraut, an eine Medaille zu denken.“ nms