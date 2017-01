Kommentar: Ein Dämpfer – mehr nicht

von Armin Gibis schließen

Für die Handball-Fans ist es nicht leicht gewesen, sich bei der WM in Frankreich mit dem medialen Ärgernis schlechthin zu arrangieren. Merkur-Redakteur Armin Gibis kommentiert.

Die Spiele der hochgehandelten deutschen Mannschaft waren nur über den Livestream des Sponsors DKB zu sehen. Statt Quoten in zweistelliger Millionenhöhe waren maximal eine Million Zuschauer auf Sendung. Ein Unding, das im Wesentlichen der Weltverband zu verantworten hat. Immerhin – so könnte man nun ironisch schlussfolgern – blieb somit der großen Mehrheit des deutschen Publikums erspart, die schmerzhafteste Niederlage der jüngeren Vergangenheit in allen Facetten mitzuerleben. Als Anwärter auf den WM-Titel war die deutsche Handball-Auswahl angetreten und hatte diese Einschätzung als souveräner Gruppensieger in der Vorrunde bestätigt. Umso bitterer das 20:21 im Achtelfinale gegen die spielerisch limitierte Legionärstruppe aus Katar. Ein krachender, unerklärlicher Favoritensturz. Zwei Jahre vor der Heim-WM in Deutschland verließ das DHB-Team den globalen Titelkampf in Paris mit massiven Frustrationserscheinungen.

Wohl am härtesten traf die Pleite Dagur Sigurdsson, den Bundestrainer. Vor zweieinhalb Jahren hatte er sein Amt angetreten – und binnen kurzer Zeit den darbenden deutschen Handball auf wundersam anmutende Weise reanimiert. Seine grandiosen Leistungsbelege: EM-Gold, Olympia-Bronze. Doch ausgerechnet seine letzte Partie als Bundestrainer sah für Sigurdsson die Rolle des schwer geknickten Verlierers vor. Die Macht des Schicksals hatte da unbarmherzig zugeschlagen. Allerdings wäre es absolut unsinnig, den Isländer nun für entzaubert oder gescheitert zu erklären.

Sigurdssons Verdienste und die wahre Schlagkraft des deutschen Handballs lassen sich natürlich nicht an einem einzigen verkorksten Spiel messen. Schon wahr, gegen Katari lief vieles schief. Doch solche Tage gibt es eben im Sport, selbst für die Besten. Weitaus wichtiger ist, dass unter Sigurdsson die DHB-Auswahl ein außergewöhnliches, in allen großen Turnieren titelverdächtiges Potenzial entwickelt hat. Das frühe WM-Aus war sicher ein empfindlicher Dämpfer. Doch er wird die Nationalmannschaft nicht aus der Bahn werfen. Auch für Sigurdssons Nachfolger werden dessen große Erfolge der Maßstab sein. Und nicht der bedauerliche Handball-Unfall von Paris.