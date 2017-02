Lady Gaga beim Super Bowl - mit versteckter Botschaft

Houston - Alle hatten darauf gewartet, dass sich Lady Gaga beim Super Bowl auch politisch äußern wird. Ihre Show war spektakulär, ihre Botschaft hingegen vergleichsweise subtil.

Angesichts der umstrittenen Einreiseverbote von US-Präsident Donald Trump hat sich Popstar Lady Gaga beim Football-Finale Super Bowl in den USA am Sonntag für Toleranz stark gemacht. Lady Gaga, die in einem metallisch glänzenden Einteiler an Stahlseilen von der Decke der NRG Arena in Houston im Bundesstaat Texas herabschwebte, leitete ihren Auftritt mit einigen Zeilen aus den Songs "God Bless America" von Irving Berlin und der US-Ersatzhymne "This Land is Your Land" von Woody Guthrie ein, in der die USA als Nation der Freiheit und Gleichheit besungen werden. Eine Botschaft, allerdings nicht so laut, wie man es von der Künstlerin erwartet hätte.

Auf dem Rasen, auf dem sich kurz zuvor die Football-Teams der Atlanta Falcons und der New England Patriots in die Halbzeitpause verabschiedet hatten, sang Lady Gaga anschließend einige ihrer größten Hits, darunter "Poker Face", "Born This Way" und "Just Dance". Die Show während der Halbzeitpause gilt mit 110 Millionen Zuschauern allein in den USA als die TV-Zeit mit den höchsten Einschaltquoten. Die Super Bowl gewannen die New England Patriots.

US-Präsident Trump hatte vor mehr als einer Woche per Dekret angeordnet, dass Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern 90 Tage lang keine Visa für die USA erhalten dürfen. Sämtlichen Flüchtlingen wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.

Am Freitag hob ein Bundesrichter in Seattle das Einreiseverbot auf eine Klage des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates Washington hin vorläufig auf. Das Urteil gilt landesweit. Das Weiße Haus kündigte jedoch an, die Entscheidung anzufechten. Das Dekret sorgte in den USA und international für Empörung und Proteste.

