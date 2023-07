Paukenschlag für Tennisfans: US Open nicht mehr im Free-TV

Von: Christoph Gschoßmann

Die US Open werden in diesem Jahr nicht im Free-TV laufen. Wer das Tennisturnier komplett sehen möchte, muss von nun an dafür bezahlen.

München – Deutsche Tennis-Fans waren es gewöhnt, große Events im Free-TV sehen zu können. Auch die US Open, die in Kürze wieder auf dem Programm stehen. Doch damit ist jetzt Schluss: Die TV-Zuschauer müssen sich umstellen und für die Berichterstattung aus Flushing Meadows in Queens demnächst bezahlen. Das Grand-Slam-Turnier im US-amerikanischen New York wird von diesem Jahr an von der Sportstreaming-Plattform Sportdeutschland.TV übertragen.

US Open Ort: USTA Billie Jean King National Tennis Center, Flushing Meadows, Queens, New York City, USA Erste Austragung: 1881 Spieloberfläche: Hartplatz

US Open bei Sportdeutschland.TV: Einige Spiele kostenlos zu sehen

Der Streaminganbieter mit Sitz in Unterföhring bei München löst Eurosport ab. Die DOSB New Media GmbH hat sich als Betreiber von Sportdeutschland.TV überraschend die Medienrechte an den US Open von 2023 bis 2027 gesichert. Dies teilte die Firma am Donnerstag (20. Juli 2023) mit.

Dabei gibt es für die Zuschauer zumindest einen Silberstreif am Horizont: Einige der Matches will der Streaming-Anbieter gratis übertragen. Generell plant Sportdeutschland.TV, jedes Spiel des Turniers in New York zu senden. „Die genaue Aufteilung der kostenpflichtigen und kostenlosen Inhalte wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben“, heißt es in der Mitteilung. Noch nie zuvor habe ein Anbieter im deutschsprachigen Raum „in diesem Umfang über die US Open berichtet“.

Frances Tiafoe (l.) besiegte im Vorjahresfinale von New York Rafael Nadal. © IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Großteil der Inhalte von „Sportdeutschland.TV“ gratis abrufbar

Der DOSB-New-Media-Chef Björn Beinhauer kündigte ein „hochkarätiges Moderatoren- und Kommentatoren-Team“ an. Die Plattform streamt eine große Bandbreite von Sportarten, von Minigolf über Badminton, Handball, American Football, Squash, Beachvolleyball, Volleyball, Tanzsport oder Rollkunstlauf. Laut eigenen Angaben ist der Großteil der Inhalte ist kostenfrei abrufbar.

Eurosport hatte in den vergangenen Jahren die Rechte für die US Open, die Australian Open und die French Open. Die Medienrechte für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Die US Open finden in diesem Jahr vom 28. August bis 10. September statt.

