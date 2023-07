„Leistungssport kommt nicht mehr in Frage“ - Luca Beckenbauer hakt Profikarriere nach Krankheit ab

Von: Simon Jacob

Teilen

Luca Beckenbauer wechselt von Wacker Burghausen zum Kreisligisten MTV München. © Mike Megapix (www.fupa.net/oberbayern)

Luca Beckenbauer wechselt vom Regionalligisten Wacker Burghausen zum MTV München in die Kreisliga. Ausschlaggebend dafür ist sein Gesundheitszustand.

München - Luca Beckenbauer verfolgt nicht länger seinen Traum, Fußballprofi zu werden. Der 22-Jährige ist an Long Covid erkrankt. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er am 05. November vergangenen Jahres für Wacker Burghausen in der Regionalliga. Jetzt wechselt er zum MTV München in die Kreisliga.

Der Enkel von „Kaiser Franz“ durchlief zunächst die Jugendmannschaften des FC Bayern und spielte außerdem für Schalke 04 und Hannover 96 in der Junioren-Bundesliga. Im Herrenbereich debütierte er 2018 für die Reserve der Niedersachsen in der Regionalliga Nord. In den folgenden Jahre spielte er weiterhin auf Regionalliga-Niveau für den SV Heimstetten, RW Koblenz, die 2. Mannschaft von Greuther Fürth und Wacker Burghausen.

Long Covid: Luca Beckenbauer beendet Traum vom Profifußball und wechselt zum MTV 1879 München

Im November 2022 erkrankte Luca Beckenbauer an Corona und leidet bis heute an den Spätfolgen. Leistungssport kommt für ihn aufgrund seines Gesundheitszustands nicht mehr in Frage: „Ich kann auch jetzt noch, neun Monate später, nur ein bisschen Sport machen. Um wieder auf mein altes Level zu kommen, würde es schon ziemlich lange dauern. Deswegen möchte ich mich jetzt frühzeitig umorientieren.“

Mehr Zeit hat Luca von nun an für sein Immobilienmanagement-Studium. „Fußball spiele ich nur noch zum Spaß“, sagt der Verteidiger. Beim MTV tut er dies künftig an der Seite seines Bruders Elias. Überzeugungsarbeit musste der kleine Bruder bei Lucas Suche nach einem neuen Verein nicht großartig leisten: „Ich habe da schon öfter zugeschaut und kenne auch bereits viele Spieler aus der Mannschaft. Für mich war eigentlich direkt klar, dass ich zum MTV gehe.“ (Simon Jacob)