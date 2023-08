Effizient abnehmen: Mit diesen einfachen Übungen Kilos loswerden

Workouts

Workouts für die perfekte Strandfigur? Viele machen dafür aber das falsche Training. Mit diesen einfachen Übungen purzeln die Kilos.

München – Im Sommer verbringen viele Menschen ihre freien Tage am See oder am Meer. Zwischen Juni und September ist zudem die Hochzeit in Sachen Urlaub. Zahlreiche Familien fliegen in den Süden, um bei strahlendem Sonnenschein die Zeit am Strand zu genießen. Doch nicht jeder ist mit seiner Figur zufrieden. Wie schafft man es auch kurzfristig noch, Kilos zu verlieren und eine Bikinifigur zu bekommen?

Abnehmen mit Workouts: Diese simplen Übungen helfen schnell

Es gibt mehrere Übungen, die jeder zu Hause machen kann und die sehr schnell sichtbaren Erfolg mit sich bringen – ganz ohne zu hungern. Generell sind Diäten nicht ratsam, wenn es darum geht, sein Traumgewicht zu erreichen und auch langfristig zu halten. „Das ist ungesund und führt am Ende nur zum Jojo-Effekt. Mit gezieltem Training – das geht auch ganz unproblematisch zu Hause – lässt sich optisch in relativ kurzer Zeit einiges machen“, erklärte Sportwissenschaftler Ingo Froböse gegenüber dem RND.

Bizepscurls: Eine Kurzhantel in jede Hand nehmen und die Arme beugen.

Diese Übungen, durch die man eine gewisse Grundfitness aufbaut, kann jeder ganz einfach zu Hause oder draußen machen. Zudem werden keine Geräte benötigt, statt der Kurzhanteln sind auch mit Flüssigkeit gefüllte Flaschen möglich. „Eine gute Basis, um den Körper zu straffen, sind regelmäßige Liegestütze sowie das Trainieren der Oberarme und Schultern mit Hanteln – oder alternativ mit Wasserflaschen“, erklärte Froböse gegenüber dem RND.

Der Sportwissenschaftler rät Männern, mehr Übungen für den Rücken zu machen, weil die Problemzone eher der Bauch ist. Bei Frauen liegen die überschüssigen Pfunde tendenziell dagegen im Bereich Gesäß und Beinen, deshalb seien für sie Gesäß- und Oberschenkelübungen zu empfehlen.

Abnehmen mit Workouts: Vorsicht bei hohen Temperaturen

Wichtig ist, diese einfachen Übungen mit Cardio-Einheiten zu kombinieren, dann sei der Erfolg am größten, wie Froböse bestätigte. Laut des Sportwissenschaftlers ist die nötige Disziplin unerlässlich. „Nicht gleich aufhören, wenn es anfängt, anstrengend zu werden“, so Froböse zum RND.

Bei hohen Temperaturen ist aber Vorsicht geboten. Ab 28 Grad Celsius sollte man besonders auf seinen Körper hören und im Zweifel das Workout eher in einem klimatisierten Raum abhalten. (smr)

