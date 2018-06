Souveräner Sieg: Marterer erreicht Achtelfinale und fordert Nadal - Aus für Petkovic

Maximilian Marterer hat seinen Siegeszug bei den French Open fortgesetzt und das Achtelfinale erreicht. Dort wartet mit Rafael Nadal die ultimative Herausforderung. Mischa Zverev scheitert.

Paris - Tennisprofi Maximilian Marterer (Nürnberg) hat bei den French Open in Paris das Achtelfinale erreicht und trifft dort auf den spanischen Superstar Rafael Nadal. Der 22-Jährige gewann nach einer beeindruckend souveränen Leistung 6:2, 6:1, 6:4 gegen den Esten Jürgen Zopp und überstand damit erstmals in seiner Karriere die dritte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier.

Sein nächster Gegner ist der Weltranglistenerste und zehnmalige Roland-Garros-Champion Nadal, der am Nachmittag Richard Gasquet (Frankreich/Nr. 27) mit 6:3, 6:2, 6:2 keine Chance ließ. Für Marterer, derzeit die Nummer 70 im Ranking, ist es das erste Duell mit dem 16-maligen Major-Sieger. Sein bestes Grand-Slam-Ergebnis war bislang der Einzug in Runde drei bei den Australian Open im Januar.

Marterer freut sich auf „Riesenmatch“ gegen Nadal

"Ich habe meine Chance gut genutzt", sagte Marterer und freute sich bereits auf seinen Auftritt in einem der großen Stadien der Anlage: "Das ist jetzt natürlich ein Riesenmatch, das jetzt ansteht."

Marterer hatte gegen Zopp, der nach seinem beeindruckenden Zweitrundenerfolg über Kanadas Supertalent Denis Shapovalov (Nr. 24) leicht favorisiert ins Match gegangen war, die Partie von Anfang an kontrolliert. Sein estnischer Gegner, erst als Lucky Loser der Qualifikation ins Hauptfeld gerutscht, hatte den starken Topspins des Franken nur selten etwas entgegenzusetzen. Nach nur 1:39 Stunden verwandelte Marterer seinen ersten Matchball.

Nadal dominiert Match gegen Gasquet von Beginn an

Nur 19 Minuten länger brauchte Topfavorit Nadal gegen den Lokalmatador Gasquet. Der 31-Jährige machte die ersten zwölf Punkte des Spiels und führte so nach sieben Minuten bereits 3:0. Auch danach kontrollierte er seinen Gegenüber nach Belieben und fuhr seinen dritten Dreisatzerfolg beim diesjährigen Turnier ein. Im Vorjahr war Nadal bis zum Titelgewinn ohne Satzverlust geblieben.

Andrea Petkovic schied dagegen in der dritten Runde aus. Die Darmstädterin verlor 5:7, 0:6 gegen die Weltranglisten-Erste Simona Halep aus Rumänien. Petkovic hielt im ersten Satz stark dagegen, musste sich nach dem 0:1 im zweiten Durchgang aber am rechten Knie behandeln lassen. Nach 1:28 Stunden verbuchte Halep im achten Duell mit Petkovic den siebten Erfolg. Vor vier Jahren hatte sie sich in Paris im Halbfinale durchgesetzt. Halep trifft im Achtelfinale am Montag auf die Belgierin Elise Mertens. Als letzte deutsche Damen im Turnier mussten am Samstag noch Angelique Kerber und Julia Görges antreten.

Mischa Zverev unterlag mit 1:6, 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7) gegen Kevin Anderson. Der US-Open-Finalist aus Südafrika ist in Paris an Nummer sechs gesetzt. Bei einem Sieg wären Alexander und Mischa Zverev erst das dritte Bruderpaar in der Geschichte des Profitennis gewesen, das bei einem Grand-Slam-Turnier im Achtelfinale steht. Gegen Anderson hielt Zverev erst ab dem zweiten Satz mit und drehte dort im Tiebreak einen 0:3-Rückstand mit sieben Punkten in Serie. Nach 2:47 Stunden stand das Aus jedoch fest.

