Maxi Dallinger: „Mein Puls hat andere Pläne“

Der Lengdorfer Sportschütze spricht über seine Erfolge bei der WM in Kairo, Finalstress und Wettbewerbe auf der ganzen Welt.

Lengdorf/Kairo – Die WM der Sportschützen in Kairo ist vorbei – und Maxi Dallinger kehrte mit einer Bronzemedaille zurück. Noch höher bewertet der 26-jährige Polizist aus Lengdorf seinen Finaleinzug im Kleinkaliber-Dreistellungskampf. Damit habe er selbst nicht gerechnet, sagte er im Interview mit der Heimatzeitung.

Herr Dallinger, wie normal ist es inzwischen für Sie, auf der ganzen Welt Wettkämpfe zu bestreiten?

Fürs Bonussystem der Lufthansa fehlen mir natürlich noch viele, viele Meilen. Aber ja, vor einer Reise bin ich inzwischen deutlich entspannter. Früher habe ich mich drei Tage vorher mit dem Koffer packen beschäftigt und dann doch was vergessen. Inzwischen suche ich drei Stunden vor der Abreise meine Tasche.

Und nichts vergessen?

Mei, kann schon passieren. Dann kauft man sich das halt dort. Diesmal war alles dabei.

Und die Airline hat auch keine Koffer vergessen?

Da wir mit Waffen und Munition reisen, achtet die Fluglinie genau darauf, dass unser Gepäck auch uns zugeordnet wird. Sonst dürfen gar nicht von Bord.

Zurück zu Kairo – haben Sie viel gesehen?

Ich war ja schon im Frühjahr hier und bei den Pyramiden. Diesmal war ich an zwei Tagen unterwegs, um mir die Gegend anzuschauen. Ich war beim Kamelreiten, habe den Khan El Khalili Basar – der älteste der Welt, glaube ich – erlebt. Ein absolutes Chaos, aber interessant anzuschauen und natürlich eine Touristenfalle. Viele Häuser schauen relativ modern aus, haben fast schon italienischen Stil. Aber da liegt auch so unglaublich viel Müll rum. Das hat mich wiederum sehr an Indien erinnert.

Und die Sportstätten? Sind sie vergleichbar mit Hochbrück?

Gar nicht. Die Münchner Olympiaanlagen sind über 50 Jahre alt. Bei den Weltcups, Europa- und Weltmeisterschaften schießen wir auf deutlich moderneren Anlagen. Die meisten sind neu und alle gleich aufgebaut. Die Anlage von Rio…

…wo 2016 die Olympischen Spiele stattfanden…

Diese Anlage hat Standards geliefert, nach denen sich alle richten. Die Bedingungen sind – und das ist sportlich relativ fair – überall gleich, abgesehen von den Lichtverhältnissen und vom Wetter.

Wie war das in Kairo?

Sehr tricky. Es ist nie windstill, aber du kannst ihn gut mit einberechnen. Denn der Wind hier ist sehr konstant, sehr ehrlich. Schwierig sind die Lichtverhältnisse, denn die Wettkämpfe gingen bis 16 oder 17 Uhr. Dann schießt du in der Dämmerung auf relativ dunkle Scheiben.

Sie hatten sowieso ein straffes Programm.

Es waren sieben Wettbewerbe in neun Tagen.

Wie schafft man es, so lange die Konzentration hochzuhalten?

Die Wettbewerbe dauern zwischen 50 und 90 Minuten. Aber du kannst nicht die kompletten zehn Tage den Fokus aufs Schießen haben. Das schafft keiner. Du musst auch abschalten. Je mehr ich mich reinstresse, desto mehr Kraft kostet das. Wichtig ist nur, dass du deinen Ablauf hast. Mir reicht dann eine Konzentrationsphase 45 Minuten vorm Wettkampf.

Gehören Sie auch zu den Athleten mit den riesigen Kopfhörern?

Musik – das machen viele. Aber ich habe da keinen Zugang. Ich gehe lieber in den Vorbereitungsraum, den es an vielen Standorten gibt. Da machst du Trockentraining, zielst mit dem Gewehr gegen eine Wand, gehst den Bewegungsablauf durch. Und vieles hängt auch am Team. Wir kennen uns alle gut, jeder weiß, wie der andere funktioniert, wann er seine Ruhe braucht, wann man gemeinsam was macht.

Was war Ihr persönliches Highlight dieser WM?

Auf alle Fälle mein Finaleinzug im Dreistellungskampf. Seit dem Winter waren meine Kleinkaliber-Leistungen durchwachsen. Kurz vor der DM haben sich dann die Leistungen eingependelt. Da hat sich meine Arbeit vom Frühjahr ausgezahlt, und ich habe mich gerade noch so für die WM qualifiziert. Es war das erste Mal seit Jahren, dass ich nicht als Favorit unter den Deutschen zu so einem Wettbewerb gefahren bin. Das macht es schon entspannter. Und ganz ehrlich, ich habe selten einen Wettkampf so kompromisslos geschossen.

Kompromisslos?

In schlechten Phasen kommt man schnell ins Grübeln und macht weitere schwächere Schüsse. Bei der WM habe ich das komplett verdrückt. Ich würde jeden Schuss genau so wieder machen.

Sie haben es schließlich ins Finale geschafft.

Das war ein sehr starker Wettkamp, und es war so eng. Ich war als Achter ringgleich mit dem Neunten und Zehnten. Entschieden hat dann die Wertigkeit meiner Zehner.

Und dann das Finale.

Nach dem Vorkampf mit 20 Schuss pro Stellung kamen im Finale erstmal jeweils zehn Schüsse, dann scheiden die ersten zwei aus. Nach kniend und liegend lag ich sogar auf Platz vier. Letztlich haben mir aber zwei Zehntel gefehlt – und ich bin als Siebter raus.

Für einen Quotenplatz für Olympia…

…hätte ich Fünfter werden müssen. Aber es war sehr sehr knapp, und mein Ergebnis war top. Zumal der Puls im Finale immer sehr hoch ist. Ich weiß nicht, wie das andere machen. Man soll da ja runterfahren, aber mein Puls hat da andere Pläne. Mich z’reißt es da halbert.

Ein weiterer großer Erfolg war die Bronzemedaille im Mixed mit Jolyn Beer.

Am Vortag hatten wir uns ganz knapp für den Bronze-Kampf qualifiziert – ausgerechnet gegen das norwegische Duo, gegen das wir im Frühjahr das Weltcup-Finale verloren haben. Ich habe mich wirklich mehr über WM-Bronze gefreut als über das Silber damals.

Naja…

+ In Kairo nutzt Dallinger seine Zeit für einen Ausritt auf dem Kamel. © Privat

Doch, so so ist es. Ich will das Silber gar nicht schmälern. Aber vor dem Bronze-Match weißt du: Wenn du verlierst, bleibt dir nichts. Ganz ehrlich: Ich habe mich selten so gefreut wie nach dieser Medaille. Und der Rest war ja auch gut. Dass ich so viele Top-Ten-Platzierungen habe, war nicht abzusehen.

Hätte irgendwas besser laufen können?

Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich finde, diesmal haben auch die Details gestimmt. Ich habe auch keinen Wettkampf verschlafen.

Verschlafen?

Vor unserem WM-Titel in Korea wurde ich vom Trainer geweckt. Mein Frühstücksmüsli habe ich dann auf dem Weg zum Schießstand mit meiner Kreditkarte aus der Schüssel geschaufelt. Ich bin froh, dass ich meine Arbeit im Vorfeld diesmal umsetzen konnte. Du kannst ja nicht alles beeinflussen, denn das Ergebnis hängt ja auch immer von der Konkurrenz ab. Aber diesmal war der Ausgang top. Und es könnte sein, dass der DOSB durch Platz sieben im WM-Finale wieder mehr Gelder zur Verfügung stellt und dass ich vom Perspektivkader in den Olympiakader rücke. Ich will es nicht verschreien, aber gut möglich, dass ich nächstes Jahr im Weltcup in Lima dabei sein werde. Bis jetzt waren für Peru aufgrund ihrer starken Leistungen nur die Damen vorgesehen. Und an den European Games und dem Weltcup in Baku würde ich auch gern teilnehmen. Das ist alles nächstes Jahr.

+ Dallinger und Beer jubeln über ihren gemeinsamen Erfolg. © Privat

Und wie geht’s aktuell weiter?

Jetzt freue ich mich auf die Luftgewehr-Bundesliga. Das wird spannend, auch weil ich von Niederlauterbach nach Coburg gewechselt bin.

Wann ist wieder Polizeidienst angesagt?

Geplant ist er Ende Dezember/Anfang Januar. Die Dienststelle ist aber noch nicht klar. Ich muss aus meiner Wohnung in Haar raus. Mal schauen, wo es mich hinverschlägt. Freising fände ich ganz schön.

Dallingers WM-Bilanz

Bronze im KK-Liegend-Mixed; Platz 7 KK-Dreistellung Einzel; Platz 4 KK liegend; Platz 35 Luftgewehr Einzel; Platz 5 Luftgewehr-Team; Platz 9 Dreistellungs-Mixed Team.