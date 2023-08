Alles eine Lüge? Football-Star aus Oscar-Film „Blind Side“ verklagt seine Familie

Von: Michelle Brey

Football-Star Michael Oher erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Eltern. Sie sollen sich an ihm bereichert haben. Der Vater reagiert auf die Anschuldigungen.

New York – Ein vernachlässigter Junge, der es mit der Hilfe seiner Pflegeeltern schafft, Football-Star zu werden: Hollywood erkannte offenbar schnell, dass dieser Stoff Millionen Menschen berühren würde. Die auf dem in Armut geborenen Michael Oher basierende Geschichte kam 2009 in Form des Films „Blind Side - Die große Chance“ in die Kinos.

Oher war von Sean und Leigh Anne Tuohy als Kind aufgenommen worden und schaffte es später bis in die NFL. Er kann sich sogar als Super-Bowl-Sieger bezeichnen. Der Film „Blind Side“ wurde zum Kassenknüller, Schauspielerin Sandra Bullock erhielt für ihre Rolle einen Oscar. Oher hingegen hatten den Film und die Darstellung seiner Person schon früh kritisiert. Damit aber nicht genug. Nun folgt eine Klage gegen seine Pflegeeltern.

Name: Michael Oher Geburtsdatum: 28. Mai 1986 Letzter Footballverein: Carolina Panthers Größter Erfolg: Gewinn des Super Bowls mit den Baltimore Ravens im Jahr 2012

„Blind Side“: Bittere Wende - Ex-Football-Star klagt gegen Familie

Oher ist nach eigenen Angaben von dem Paar, das ihn als Teenager aufgenommen hat, mit einem Adoptionsversprechen betrogen worden. In Wirklichkeit hätten seine vermeintlichen Adoptiveltern nur seine Vormundschaft übernommen und sich dadurch an dem heute 37-Jährigen bereichert. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, aus denen unter anderem der US-Sender NBC News zitiert.

14 Seiten lang soll das Dokument sein, aus dem auch ESPN zitiert. Die Pflegeeltern hätten demnach gelogen und sich „auf Kosten ihres Mündels“ bereichert. Im Februar 2023 habe Oher erfahren, dass die Adoption nie stattgefunden habe. Übereinstimmenden Berichten zufolge reichte Oher am Montag (14. August) einen Antrag vor einem Gericht in Tennessee ein, um die Vormundschaft der Tuohys über ihn beenden zu lassen.

Laut dem Antrag unterzeichnete er die Vormundschaft 2004 mit 18 Jahren unwissentlich, als er dachte, das Paar wollte ihn adoptieren. Damit soll er unter anderem unwissentlich die Rechte an seiner Lebensgeschichte abgetreten haben. Der Ex-Footballer fordert den Dokumenten zufolge auch eine Aufstellung, was die Tuohys mit seinem Namen verdient haben, einen Schadensersatz und seinen Anteil an den Gewinnen.

„Am Boden zerstört“: Pflegevater reagiert auf Vorwürfe von Football-Star Oher

Gegenüber der Zeitung Daily Memphian meldete sich Sean Tuohy zu Wort. Er sagte, dass seine Familie über die Vorwürfe „am Boden zerstört“ sei. „Der Gedanke, dass wir mit einem unserer Kinder Geld verdienen würden, ist erschütternd.“ Sie würden Oher heute noch genauso lieben, wie mit 16 Jahren, erklärte er weiter.

Indes musste Schauspielerin Sandra Bullock einen Verlust hinnehmen. Ihr Partner ist mit 57 Jahren gestorben.