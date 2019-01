Corinna Schumacher schreibt Botschaft an alle Schumi-Fans - und macht eine Ankündigung

Am 29. Dezember 2013 stürzt Michael Schumacher beim Skifahren auf den Kopf und liegt monatelang im Koma. Nun gibt es kurz vor seinem 50. Geburtstag ein umfangreiches Statement von Corinna Schumacher im Namen der ganzen Familie.

München - Viele Fans haben wohl angesichts des bevorstehenden 50. Geburtstags von Michael Schumacher darauf gehofft: Im Namen der gesamten Familie veröffentlichte nun Michaels Ehefrau Corinna ein langes Statement auf der Facebook-Seite der Rennfahrer-Legende. „Wir freuen uns darüber und möchten uns von ganzem Herzen bedanken dafür, dass ihr Michaels 50. Geburtstag morgen gemeinsam mit ihm und mit uns feiert“, schreibt Corinna. Und sie kündigte an, dass am Mittwoch eine offizielle Michael-Schumacher-App veröffentlicht werde. Diese sei „ein weiterer Meilenstein in unserem Bemühen, ihm und euch gerecht zu werden, indem wir seine Leistungen feiern.“

Michael Schumacher könne „stolz sein auf das, was er erreicht hat, und wir sind es ebenfalls. Deshalb erinnern wir an seine Erfolge durch die Ausstellung Michael Schumacher Private Collection in Köln, durch die Veröffentlichung von Erinnerungen in sozialen Medien oder durch die Fortsetzung seiner gemeinnützigen Arbeit durch die Keep Fighting Foundation. Wir möchten damit den Blick wieder auf seine Siege, seine Rekorde und seinen Jubel lenken“.

Zum Gesundheitszustand von Michael Schumacher machte Corinna keine genauen Angaben. Sie versprach jedoch allen Fans: „Ihr könnt euch sicher sein, dass er in besten Händen ist und wir alles Menschenmögliche tun, um ihm zu helfen. Bitte habt Verständnis, wenn wir uns nach Michaels Wünschen richten und ein so sensibles Thema wie Gesundheit, so wie früher auch immer, in der Privatsphäre belassen.“

Dann dankt sie auch noch den Fans: „Zugleich sagen wir herzlichen Dank für eure Freundschaft und wünschen euch ein gesundes und glückliches Jahr 2019."

Schumachers Skiunfall vom 29. Dezember 2013

Der 29. Dezember 2013 wird vielen Motorsport-Fans traurig in Erinnerung bleiben. Es ist der Tag, an dem Michael Schumacher beim Skifahren in den französischen Alpen verunfallt. Gegen elf Uhr ist der Formel-1-Rekordweltmeister mit seinem Sohn Mick, der 2019 als Formel-3-Europameister in die Formel 2 aufsteigen wird, und einer kleinen Gruppe von Freunden im Skigebiet „Les Trois Vallees“ unterwegs. Der damals 44-Jährige - so dokumentiert es unter anderem die Bild - fährt gegen einen Stein, wird in die Luft geschleudert und prallt mit dem Kopf gegen einen anderen Felsen.

Der Sturz ist so heftig, dass sogar sein Helm zerbricht. Der Rettungshubschrauber bringt ihn ins nahe gelegene Krankenhaus von Moutiers, wo die Ärzte entscheiden, ihn nach Grenoble in die Uniklinik weiterfliegen zu lassen.

In Grenoble angekommen wird festgestellt: Schumacher hat ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Die Ärzte tun alles, was in ihrer Macht steht. Monatelang liegt der siebenfache Weltmeister anschließend im Koma, erst Mitte Juni 2014 erwacht er. Im September darf er das Krankenhaus schließlich verlassen und kehrt nach Gland in der Schweiz zurück, wo er seit vielen Jahren zuhause ist. Dort setzt er seine Reha und seinen langen Kampf zurück ins Leben bis heute fort.

Michael Schumacher: Corinna besitzt immer noch das Video des Unfalls

Als Michael Schumacher erwacht, sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft längst abgeschlossen. Es läge kein schuldhaftes Fehlverhalten vor, weder bei Schumacher selbst, noch bei irgendwem sonst. Eine große Hilfe bei der Rekonstruktion des Unfalls war seine Helmkamera. Zwar zerbrach der Helm des damals 44-Jährigen bei dem Aufprall, die Videoaufzeichnung lief allerdings weiter.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde das Video der Familie Schumacher zurückgegeben, wie es die Bild berichtet. Eine bemerkenswerte Nachricht: Corinna Schumacher liegt das Helmkamera-Video vor, das den vielleicht traurigsten Moment in der Familie Schumacher dokumentiert, den Unfall ihres Mannes. Ob sie es angeschaut hat, ist nicht überliefert.

Michael Schumacher: Fünf Jahre später wissen nur wenige um seinen Zustand

Im Jahr 2018, ziemlich genau fünf Jahre nach Schumachers verhängnisvollem Unfall, wissen laut tz.de* nur wenige, wie es ihm wirklich geht. Lediglich seine Familie und sehr enge Freunde, wie zum Beispiel sein ehemaliger Teamchef bei Ferrari, Jean Todt, wissen um seinen Zustand: „Dass das Schicksal“ dem Kerpener „so unglücklich mit dem Kopf gegen einen Stein hat fallen lassen, ist für mich immer noch schwer zu verstehen“, sagt der heutige Präsident des Weltverbandes FIA. Heute sei seine Beziehung zu ihm und der Familie „enger als je zuvor“, sagte Todt: „Mit Michael war ich schon vorher sehr nah. Ich kann nicht für ihn sprechen, aber ich würde sagen, ich weiß alles über ihn.“ Mittlerweile sei aber auch seine „Beziehung zu Corinna und den Kindern enger geworden“, so der 72-Jährige. Er habe "immer noch viel Kontakt zu Michael" und "sehe ihn regelmäßig", sagte Todt.

Den Großen Preis von Brasilien Mitte November "habe ich zum Beispiel bei Michael zu Hause in der Schweiz geschaut. Zur gesamten Familie besteht ein Band der Freundschaft und des Vertrauens." Auch Sebastian Vettel, mit vier WM-Titeln der erfolgreichste aktive deutsche Formel-1-Pilot und Nachfolger von Schumacher bei Ferrari, spricht offen über sein Verhältnis zu „Schumi“. „Ja, ich vermisse ihn“, sagte Vettel unlängst dem Schweizer Blick. Der siebenmalige Champion Schumacher, einst Vettels Kindheitsidol, wurde in der Königsklasse für den forschen Newcomer schnell zu einem Freund.

Am 3. Januar 2019 wird Michael Schumacher 50 Jahre alt. Auch diesen Geburtstag wird er wohl weit abseits der Öffentlichkeit im Kreise seiner Familie und engsten Freunde feiern.

Michael Schumacher: Wie seine Freundschaft zu einem tz-Reporter in die Brüche ging*

