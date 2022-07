Schumacher-Freund Jean Todt verrät: „Ich schaue Rennen mit Michael“

Emotionale Verbindung

Michael Schumacher ist mit Ex-Ferrari-Teamchef Jean Todt eng verbunden. Die beiden Freunde schauen gemeinsam Formel-1-Rennen.

Köln – Die Legende von Michael Schumacher lebt weiter – auch wenn sich der Rekordweltmeister der Formel 1 nach seinem schweren Skiunfall im Jahr 2013 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und kaum Informationen über dessen Gesundheitszustand bekannt sind. So viel ist sicher: Schumachers Familie tut alles, damit es ihm an nichts fehlt, und auch alte Freunde und langjährige Wegbegleiter weichen nicht von seiner Seite.

Einer der wichtigsten Vertrauten Schumachers ist Jean Todt, der oft zu Besuch kommt. Was die beiden Freunde dann zusammen machen, dürfte für alle Schumi-Fans überraschend, aber zugleich hochemotional sein. Todt schaut gemeinsam mit Michael Schumacher F1-Rennen.

Michael Schumacher Geboren: 3. Januar 1969 (Alter 53 Jahre), Hürth Ehepartnerin: Corinna Schumacher (verh. 1995) Kinder: Mick Schumacher, Gina-Maria Schumacher Formel-1-Siege: 91

Formel 1: Jean Todt über Schumacher – „Ich schaue Rennen mit Michael“

„Ja, es ist wahr, ich schaue Rennen mit Michael“, verrät Todt bei Schumachers Auszeichnung mit dem Staatspreis von Nordrhein-Westfalen am vergangenen Mittwoch (20. Juli) gegenüber RTL und ntv. „Ich vermisse Michael nicht. Ich sehe ihn ja“, sagte der frühere Ferrari-Teamchef. Trotzdem vermisse er, „was wir früher zusammen gemacht haben“.

„Michael hat ein Kapitel geschaffen – nicht nur im Motorsport. Was er für Deutschland, für den Rennsport und für die ganze Gesellschaft geleistet hat, das ist einmalig“, würdigte der 76-Jährige die einmalige Karriere von Schumacher. Gemeinsam mit Todt holte Schumi fünf seiner sieben WM-Titel. Seit dieser Zeit besteht zwischen den beiden eine enge Freundschaft, die bis heute anhält. „Manchmal verändert dich Erfolg und Geld“, sagte Todt. „Aber Michael hat sich nie verändert. Er ist so stark.“

Formel 1: Jean Todt beobachtet gemeinsam mit Michael Schumacher dessen Sohn Mick

Klar, dass vor allem ein Fahrer die Aufmerksamkeit von Todt hat, wenn er mit Michael Schumacher Formel-1-Rennen schaut: Dessen Sohn Mick. „Ich kenne Mick seit seiner Geburt“, sagte Todt. Zuletzt holte der Haas-Pilot seine ersten Punkte in der Königsklasse. „Ich war so glücklich, als er in den letzten beiden Rennen in die Punkte gefahren ist.“ Bei der Auszeichnung für seinen Vater fehlte Mick jedoch.

Todt traut Schumi junior zu, eines Tages in die großen Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten: „Ich wünsche ihm, dass er die Chance bekommt, das beste Auto zu fahren. Und dann wird er in der Lage sein, Rennen und Titel zu gewinnen.“ Zuletzt gab es um Mick Schumacher Spekulationen über eine Zukunft bei Ferrari. (ck)

