Mick Schumacher gratuliert seiner Mutter zum Geburtstag und teilt Foto mit Vater Michael

Von: Jan Oeftger

Mick Schumacher wird in der neuen Formel-1-Saison als Ersatzfahrer im Einsatz sein. Seiner Mutter widmet er zum Geburtstag einen besonderen Post.

Hürth – Formel-1-Fahrer Mick Schumacher steht alleine schon wegen seines Namens und dem bekannten Vater besonders im Fokus. Nach zwei Saisons für das Haas F1 Team wird er 2023 für Mercedes und McLaren als Ersatzfahrer an den Start gehen. Doch bevor die Saison richtig losgeht, hatte Schumi Junior noch etwas ganz anderes auf dem Herzen.

Am Donnerstag (2. März) hatte Mutter Corinna Geburtstag. Dazu postete Mick auf Instagram eine Bildercollage mit Fotos von sich und seiner Mutter. Auf dem dritten und letzten Foto lächelt neben Corinna und Mick auch Vater Michael in die Kamera. Das Bild ist schon einige Jahre alt. Mick ist darauf noch im Kindesalter zu sehen.

Mick Schumacher und seine Mutter Corinna 2019 auf dem Deutschen Sportpresseball. © Frank Rumpenhorst/dpa

Mick Schumacher gratuliert Mum Corinna zum Geburtstag

Den Post versah Mick mit den Worten „Happy birthday Mum“. Er fügte ein rotes Herz hinzu und schrieb „love you“. Schon nach wenigen Stunden hatten hunderte Nutzerinnen und Nutzer den Beitrag des Rennfahrers kommentiert. Die meisten Fans gratulierten Corinna ebenfalls zu ihrem Ehrentag. Andere widmeten sich in ihrem Kommentar Vater Michael Schumacher und erinnerten sich an die großen Erfolge des Seniors.

Ein Instagram-Nutzer schrieb beispielsweise: „Natürlich denke ich oft an Michael und wie viel Freude er mir an den Sonntagen gegeben hat.“ Ein anderer Fan postete: „Dein Vater ist der größte aller Zeiten, da er abseits der Rennstrecke keine Skandale hatte. Er ist bodenständig geblieben. Meine Jungs und ich haben jeden Ferrari-Sieg wie eine Weltmeisterschaft im Fußball gefeiert. Mir kommen die Tränen, wenn ich daran denke, was er uns alles gegeben hat.“ Seinen Kommentar schließt der Nutzer mit einer Anfeuerung auf der italienischen Landessprache Ferarris ab: „Forca Family Schumacher.“

Kurz vor dem Saisonstart in der Formel 1 liefern sich Micks Onkel Ralf Schumacher und RTL-Kommentator Heiko Waßer einen verbalen Schlagabtausch. Sky hingegen konnte seine Sub-Lizenzen für das Free-TV noch nicht verkaufen. Auf Netflix kann man sich eine neue Doku über Michael Schumacher anschauen. (jo)