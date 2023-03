Vettel-Video macht die Runde: Auch Michael Schumacher spielt darin eine Rolle

Von: Alexander Kaindl

Sebastian Vettel hatte als Kind ein großes Vorbild: Michael Schumacher. Später fuhren sie gemeinsam in der Formel 1. © Screenshot Instagram / Sebastian Vettel / HochZwei / Imago

Sebastian Vettel steigt in der neuen Saison nicht mehr ins Formel-1-Cockpit. Auf seinem Instagram-Account teilt er dafür viele alte Erinnerungen.

Heppenheim - Die neue Saison in der Formel 1 hat begonnen, zum Auftakt ging es für die Fahrer nach Bahrain. 2023 ist nur noch ein Deutscher aktiv in der Königsklasse vertreten: Nico Hülkenberg. Mick Schumacher, der zuletzt seiner Mutter mit rührenden Fotos zum Geburtstag gratulierte, ist noch als Ersatzfahrer für Mercedes und McLaren dabei. Sebastian Vettel hat seine großartige Karriere hingegen beendet.

Sebastian Vettel Geboren: 3. Juli 1987 in Heppenheim Formel-1-WM-Titel: 4 (2010, 2011, 2012, 2013) Kinder: Emily Vettel, Matilda Vettel; Ehepartnerin: Hanna Sprater (verh. 2019) Geschwister: Fabian Vettel, Melanie Vettel, Stefanie Vettel

Sebastian Vettel als sportliches und moralisches Vorbild

Der Heppenheimer wurde viermal Weltmeister, zählt zu den prägendsten Motorsportlern des neuen Jahrtausends. Nicht nur sein fahrerisches Können kam bei den Fans gut an. Vettel entwickelte sich vor allem in den finalen Jahren seiner Laufbahn zu einem Vorbild für die gesamte Gesellschaft.

Themen wie der Klimawandel standen und stehen bei ihm ganz oben auf der Liste. Für seine regelmäßigen Aufräumaktionen nach den Rennen wurde Vettel zurecht gefeiert. Er war auch bei seinen Konkurrenten stets extrem beliebt – ein kurzfristiges Comeback bei Aston Martin kam vor dem Saisonstart jedoch nicht zustande.

Im Video: Kein Vettel-Comeback in der Formel 1

Vettel-Video macht die Runde: Auch Michael Schumacher spielt dabei eine Rolle

Vettel verfolgt die Königsklasse nun als Zuschauer. Dass er überhaupt einmal Rennfahrer werden würde, stand für ihn schon sehr früh fest. Der Hesse zeigt auf seinem Instagram-Account aktuell sehr viele Eindrücke aus seiner Kindheit und Jugend.

Ein Video, das momentan die Runde macht, beginnt mit den Worten: „Der Michael und der Ralf sind auch meine Vorbilder.“ Gemeint sind natürlich Michael Schumacher und dessen Bruder Ralf.

Sebastian Vettel hatte engen Draht zu Michael Schumacher und war Mentor für dessen Sohn Mick

Michael ist siebenmaliger Formel-1-Champion, eine Legende des Motorsports und wohl für jeden jungen Fahrer ein Vorbild. Das war bei Vettel natürlich nicht anders.

Schon früh orientierte er sich am großen Meister. Später war es ihm dann ein großes Anliegen, selbst in die Mentorenrolle zu schlüpfen – für Michaels Sohn Mick. Die beiden verbindet bis heute eine enge Freundschaft.

Sebastian Vettel als Vorbild für neue Generation

Vettel sagt als Teenager im Video außerdem: „Ich möchte auch mal in die Formel 1. Nicht möchte, sondern ich will.“ Im Anschluss sind Aufnahmen von Kart-Rennen zu sehen, bei denen der junge Vettel triumphierte. Ohne ein Vorbild wie Michael Schumacher hätte es aus deutscher Sicht wohl keinen neuen Weltmeister gegeben.

Vettel wiederum wurde dank seiner Titel selbst zum Vorbild für eine neue Generation an Fahrern – und Fahrerinnen. Mit Carrie Schreiner gibt es mittlerweile eine Frau, die in die Fußstapfen von Vettel und Lewis Hamilton tritt. Und möglicherweise bald in einem Formel-1-Cockpit sitzt. (akl)