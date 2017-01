Schumacher in „Hall of Fame des deutschen Sports“ gewählt 

Michael Schumacher wurde vom Publikum in die „Hall of Fame“ gewählt

Publikumswahl von Deutscher Sporthilfe und Bild

Frankfurt/Main - Magdalena Neuner und Michael Schuhmacher sind bei der Publikumswahl der Deutschen Sporthilfe und der Bild-Zeitung in die „Hall of Fame des deutschen Sports“ gewählt worden.

Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher und Biathlon-Ass Magdalena Neuner sind bei der Publikumswahl von Deutscher Sporthilfe und Bild-Zeitung zu neuen Mitgliedern der „Hall of Fame des deutschen Sports“ bestimmt worden. Die Ruhmeshalle umfasst damit 104 Sportler-Persönlichkeiten. Die Hall of Fame existiert virtuell im Internet und tourt zusätzlich als interaktive Wanderausstellung durch ausgewählte deutsche Städte. Derzeit gastiert sie in Titisee-Neustadt.

Fast 180.000 Sportfans gaben bei dem Umfrage zum 50-jährigen Jubiläum der Deutschen Sporthilfe für zehn zur Wahl stehende Kandidaten ihre Stimme ab. Gewählt wurde zwischen dem 2. und 6. Januar in den Kategorien Frauen und Männer. Neuner und Schumacher erhielten jeweils die meisten Stimmen der Sport-Anhänger.

Wichtige Vorbilder des Landes

+ Auch die Biathletin Magdalena Neuner ist bei den Deutschen beliebt © picture alliance / dpa Auch die Biathletin Magdalena Neuner ist bei den Deutschen beliebt„Mit ihrer Persönlichkeit und ihren Leistungen haben Magdalena Neuner und Michael Schumacher entscheidend zur Popularität ihrer Sportarten beigetragen und über Jahre hinweg die Sportfans in Deutschland und auf der ganzen Welt begeistert“, erklärte der für den Sport zuständige Bundesinnenminister Thomas de Maizière nach dem Votum. „Nicht nur ihre herausragenden sportlichen Erfolge, sondern auch ihr beispielhaftes gesellschaftliches Engagement machen sie zu wichtigen Vorbildern für die Menschen in unserem Land“, fügte er hinzu.

Die im Jahr 2006 initiierte „Hall of Fame“ dient als Forum der Erinnerung an Menschen, die durch ihre Erfolge und ihren Einsatz für die Gesellschaft Geschichte geschrieben haben.

dpa