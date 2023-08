Motorrad-Supertalent (13) wird bei Rennen überfahren und stirbt

Teagische Meldung aus Indien

Der indische Motorsport hat eines seiner größten Nachwuchshoffnungen verloren. Copparam Shreyas Hareesh starb mit gerade einmal 13 Jahren bei einem Rennen.

München – Tragische Meldung aus Indien. Motorradfahrer Copparam Shreyas Hareesh ist am Sonntag während der FMSCI-Indian National Motorcycle Racing Championship ums Leben gekommen. Das Nachwuchstalent wurde gerade einmal 13 Jahre alt.

Hareesh erliegt noch vor Ort seinen schweren Verletzungen

Hareesh nahm an der dritten Runde des Rookie-Rennens, für das er sich auf der Pole Position qualifiziert hatte, teil, als sich der schlimme Unfall abspielte. Der Nachwuchsfahrer geriet in der ersten Kurve des Rennens mit seinem Motorrad ins Schleudern und verlor dabei seinen Helm. Ein hinter ihm fahrender Teilnehmer überfuhr daraufhin Hareesh. Noch auf der Strecke erlag der 13-Jährige seinen schweren Kopfverletzungen.

Zwar wurde Hareesh noch ins Krankenhaus gebracht, dort konnte allerdings nur sein Tod festgestellt werden. Der Rest des Rennens wurde daraufhin abgebrochen.

Vater gab Job für den Motorrad-Traum seines Sohnes auf

„Es ist tragisch, einen so jungen und talentierten Fahrer verloren zu haben“, erklärte der Präsident des Madras Motor Sports Club, Ajit Thomas, in einem Statement. Hareesh galt in Indien als kommender Superstar des Motorsports. „Er war das wachsende Gesicht des indischen Motorsports, er hatte das Potenzial, auf einer globalen Plattform zu stehen. Wir werden ihn vermissen“, sagte Arvind Singh, ein ehemaliger Rennfahrer und Rennorganisator.

Als sich das Talent von Hareesh herauskristallisierte, ging sein Vater sogar so weit, dass er seinen Job in einem Pharmaunternehmen aufgab, um seinen Sohn dabei zu unterstützen, den Traum vom Motorrad-Profi zu ermöglichen.

Bereits der zweite tödliche Unfall auf dem Madras Circuit dieses Jahr

Bereits mit elf Jahren erhielt Hareesh von der Federation of Motor Sports Clubs of India (FMSCI) eine Lizenz zur Teilnahme an Motorradrennen. Damit durfte das Nachwuchstalent noch nicht auf öffentlichen Straßen fahren, auf offiziellen Rennstrecken aber schon. Die einzige Bedingung war, dass ihn ein Erwachsener während dem Training begleiten musste.

Der Unfall von Hareesh ist bereits der zweite Todesfall auf der Rennstrecke, dem Madras Circuit, in diesem Jahr. Der Rennfahrer KE Kumar war im Januar ebenfalls seinen Verletzungen erlegen. (kk)