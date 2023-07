Tragödie auf Einführungsrunde: Motorrad-Star (30) stirbt nach Unfall

Bei einem Rennen der IRRC Superbike im finnischen Imatra kam es zu einem tragischen Unfall, den Joey den Besten nicht überlebte.

Imatra – Die International Road Racing Championship (IRRC) ist eine Rennserie für Motorräder in den Klassen Open 1000 (Superbike) und Open 600 (Supersport), welche auf Straßenkursen ausgetragen wird. Die Rennmotorräder unterliegen nur sehr wenigen Einschränkungen, individualisiert werden darf nach persönlichen Vorlieben. Im Vordergrund steht auf den teils sehr engen Kursen eher das Wohlfühlen auf dem eigenen Motorrad.

Joey den Besten Alter: 30 Nationalität: Niederlande Sportart: International Road Racing Championship

Motorsport-Tragödie: Fahrer prallt gegen Lichtmast

Bei einem Rennen der IRRC im finnischen Imatra kam nun es zu einem folgenschweren Unfall. In der Aufwärmrunde fing es plötzlich an zu regnen auf dem Jarno Saarinen Circuit. Die Fahrer mussten umgehend in die Box, um auf Regenreifen zu wechseln. Erst nach einer längeren Pause wurde das Rennen fortgesetzt.

Nach der Pause fuhren die einzelnen Fahrer mit ihren Maschinen aus der Einführungsrunde in die Startaufstellung und wollten loslegen, als plötzlich der Start abgebrochen wurde, wie das Onlineportal Speedweek.com berichtete. Pilot Joey den Besten hatte wegen Aquaplaning die Kontrolle über sein Motorrad verloren und prallte abseits von der Strecke gegen einen Lichtmast.

Joey den Besten ist tödlich verunglückt. © Graham Service/Imago

Die Verletzungen des 30-Jährigen waren so schwer, dass die herbeieilenden Ärzte nichts mehr für ihn tun konnten. „Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag um 15.42 Uhr. Einer der Fahrer in der IRRC-Superbike-Klasse verlor während einer Einführungsrunde die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und kam von der Strecke ab. Der Fahrer starb an seinen Verletzungen“, lautete das offizielle Statement der finnischen Polizei.

Motorsport-Tragödie: Management bestürzt über tödlichen Unfall

Das Management der Rennserie zeigte sich bestürzt über den Tod des Motorrad-Piloten. „Das IRRC-Management möchte seiner Lebensgefährtin, seiner Familie, seinen Freunden und seinen Liebsten sein tiefstes Mitgefühl aussprechen“, hieß es in einer Mitteilung.

Der Finne Erno Kostamo, Sieger des Rennens, zeigte sich erschüttert wegen des verunglückten Joey den Besten. „Ich habe den Unfall nicht gesehen, weil ich Joey davor überholt hatte. Er ist wohl in eine Pfütze geraten. Das war einfach Pech“, sagte er der finnischen Boulevardzeitung Ilta-Sanomat. (smr)