Nach dem Spiel geht’s in den Keller

Von: Sven Sartison

Seine Treffsicherheit ist gefragt: Johannes Frühschütz soll gegen Schrobenhausen zum Sieg beitragen. © Mayr

Bereits am Freitagabend trifft der ESV Staffelsee in der Bayernliga auf die Green Devils Schrobenhausen. Im Anschluss an die Partie wird sich in gemütlicher Runde mit dem Damen-Team getroffen.

Murnau – Ungewöhnlich, aber durchaus nicht ungewohnt ist der Termin, an dem die Bayernliga-Basketballer des ESV Staffelsee in dieser Woche aufs Parkett müssen. Denn auf Wunsch von Gegner Schrobenhausen wurde die ursprünglich für Sonntag angesetzte Partie auf Freitagabend um 20.15 Uhr verlegt. „Der Freitag war lange unser Trainingstag. Auch die Anwurfzeit wird wenig stören. Wir trainieren ja auch immer so spät“, erklärt Trainer Andreas Mayr.

Doch mit einer abendlichen Übungseinheit ist das Kräftemessen mit den Green Devils freilich nicht gleichzusetzen. Dafür geht es noch um zu viel. Zwar stehen die Murnauer als Tabellenfünfter derzeit gut da. Komplett in trockenen Tüchern ist der Klassenerhalt aber noch nicht. „Mein Blick geht immer in Richtung Tabellenende“, gesteht Mayr. Er möchte daher gegen Schrobenhausen keine Experimente starten und auf eine große Rotation verzichten. „Ich will nicht riskieren, dass wir durch eine Niederlage in irgendeinen komischen Abstiegsstrudel rutschen.“ Zumal die Gäste nach dem wichtigen Sieg in der Vorwoche gegen Donauwörth mit reichlich Selbstbewusstsein anreisen dürften.

Alles andere als eine klare Angelegenheit war das erste Aufeinandertreffen beider Teams. Knapp mit 86:81 setzte sich der ESV Anfang November durch. Und das personell deutlich besser besetzt als nun. „Wir haben im Vergleich zum Hinspiel keine Top-Aufstellung“, sagt Mayr, der neben den beiden Bayreuther Akteuren nach wie vor auf Benedikt Beinhofer verzichten muss. Zudem sind Quentin Brugger und Daniel Angerer nach überstandenen Verletzungen noch nicht wieder bei 100 Prozent. Doch es gibt auch zwei Lichtblicke: Da Murnaus Damen in dieser Woche spielfrei haben, steht deren Coach Johannes Frühschütz dem Herren-Team zur Verfügung. Beim zuletzt angeschlagene Constantin Voss „sieht es wieder besser aus“.

Nach dem Duell mit Schrobenhausen geht es für den ESV dann – unabhängig vom Ergebnis – in den Keller. Allerdings nicht in den der Tabelle. Unweit der Murnauer Spielstätte hat Jonas Dotzer einen Gewölbekeller gekauft, den er derzeit zu einer Bar umbaut. Gemeinsam mit der Damen-Mannschaft wird sich dort in gemütlicher Runde getroffen. „Das soll ein netter Ausklang des Abends werden“, sagt Mayr. Ein Sieg gegen die Green Devils würde der Stimmung dabei sicher guttun.