Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da

Sonntag auf Montag – ein Datum, dem in Deutschland viele entgegenfiebern. Endspiel im American Football, mit dem das Fernsehen die Fans des US-Sports über Wochen angefüttert hat. Für die Übertragung vom Super Bowl geht der TV-Zuschauer an die Grenze: Er haut sich die Nacht um die Ohren, obwohl am Morgen der Job auf ihn wartet. Freilich hat die Nachtschicht um des Sports willens auch etwas Verbindendes, noch Jahr(zehnt)e später erinnert man sich an sie und erzählt sich von ihnen. Wir haben nachgeforscht, wofür sich die Leute so begeisterten, dass sie wachten, als die große Mehrheit schlief.

Die grundsätzliche Frage, wenn in der Nacht Sport übertragen wird, den man sehen will lautet ja immer: Aufbleiben und durchhalten – oder erst mal sich hinlegen und aufstehen, wenn es so weit ist? Mal ist die Nacht die Verlängerung des Abends, mal ein vorgezogener Morgen.

Im Haus von Rick Goldmann verband sich in den frühen Stunden des 25. Februar 2018 beides. Der frühere Eishockey-Nationalspieler, der eine zweite Karriere als TV-Experte eingeschlagen hatte, wollte natürlich das Olympia-Finale mit der deutschen Mannschaft live sehen; es schmerzte ihn ja schon, dass er nicht in Südkorea sein konnte, weil Sport1, sein Sender, keine Rechte hatte. Er lud sich Freunde ein, denn keinesfalls wollte er diesen Moment alleine erleben.

Spielbeginn war 5.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Der Hausherr Goldmann setzte den Zeitpunkt der Zusammenkunft auf 4.30 Uhr fest. Er selbst ging am Abend zu Bett und stand sakrisch früh auf, um für seine Gäste ein Weißwurstfrühstück vorzubereiten. Die Kollegen kamen dann mit einem Kasten Weißbier. „Einige direkt aus der Stadt, sie hatten durchgemacht und sich in Rage gefeiert, in dieser Nacht von Samstag auf Sonntag“, schreibt Goldmann in seinem kürzlich erschienenen Buch „Eiszeit“. „Wir tranken also um 4.30 Uhr Weißbier und waren euphorisch.“

Das olympische Eishockey-Finale von 2018, in das die Deutschen wider jede Prognose geraten waren, wird häufig genannt, wenn man die Leute fragt: Gibt es sportliche Ereignisse, die nicht in unserer Zeitzone stattfanden, sondern dann, wenn bei uns Nacht war, und für die ihr aufgestanden seid? Meist hört man dann ja: „Für die Kämpfe mit Muhammad Ali bin ich noch aufgestanden, doch heute ist mir mein Schlaf wichtiger.“ Vernunft und Müdigkeit schlagen also das Interesse und den Ehrgeiz, einmal etwas Ungewöhnliches zu machen, die Abläufe zu verändern?

Im Grunde ist die nächtliche Stunde ein Quotenkiller. Beispiel Eishockey: Das Halbfinale des Olympia-Turniers vor zwei Jahren verfolgten in Deutschland 5,72 Millionen TV-Zuschauer, das Endspiel 3,5 Millionen. Das Halbfinale hatte auch keine günstige Zeit: Freitag, 13 Uhr. Aber eben immer noch eher eine Fernsehzeit als Sonntag, 5.30 Uhr. Die 5,7 Millionen entsprachen einem Marktanteil von 36,7 Prozent, die 3,5 Millionen reichten für 59 Prozent. Allerdings muss man sich wundern: Was gäbe es um diese Stunde sonst anzuschauen? Aber die restlichen 41 Prozent müssen schließlich was eingeschaltet haben.

Beim Eishockey-Finale war wenigstens klar, wann es beginnt. Bei den Box-Übertragungen bleibt das eher im Vagen. Wem ist es nicht schon passiert, dass er sich um 4.30 Uhr vors TV-Gerät mühte, wenn es hieß, dass der Kampf „ab 4.30 Uhr“ stattfindet? Freilich ist ja auch 6.45 Uhr noch „ab 4.30 Uhr“. Im schlechtesten Fall muss der Zuschauer sich durch ein uninteressantes Vorprogramm quälen und ausufernde Vorberichterstattung erdulden.

Manche haben auch das Pech, dass sie einkalkulieren, dass es nicht gleich mit dem Kampf losgeht, stehen später auf – und erwischen gerade noch die Siegerehrung. Ist einigen bei Blitz-K.o.’s von Mike Tyson oder den Klitschko-Brüdern sowie dem Mixed-Martial-Arts Star Conor McGregor passiert.

Aber: Es hat halt etwas Heldenhaftes, wenn man erzählen kann, einem Ereignis, über das in den Stunden des folgenden Tages dann alle reden, live beigewohnt zu haben und nicht nur aus der Konserve versorgt worden zu sein. Und so werden am kommenden Montag auch unausgeschlafene Gesichter nicht dezent verborgen. Sie sind der Beweis: Ich habe es getan, ich haben den Super Bowl gesehen. Das kann man zu Hause getan haben oder auf einer Party – seit Jahren gibt es Public Viewing der Endspiele im American Football. 2019 wurden in Deutschlands Privathaushalten 1,42 Millionen Zuseher gemessen.

Die Deutschen sind, was Sport schauen betrifft, durchaus zur Nachtaktivität bereit. Denn das hat unsere Twitter-Umfrage (siehe Kasten) gezeigt: Es gibt eine nicht nur von Muhammad Ali bestimmte Geschichte des nächtlichen Einschaltens, auch Tennis und Olympische Spiele haben viele Anlässe geboten. Und immer wieder hat man außergewöhnliche Persönlichkeiten wie Michael Schumacher oder Dirk Nowitzki begleiten wollen, wenn sie auf einem anderen Erdteil nach Titeln strebten.

Als Muhammad Ali boxte, war das Sportangebot m Fernsehen noch überschaubar. Nachts kam damals das Testbild. Heute sendet jeder Kanal 24/7. Und durch die Spartensender und die Streaming-Plattformen ist immer irgendwo auf dem Erdball etwas los. Jedes „special inter-est“ wird von einer modernen Medienwelt bedient. Nachts brennt in Deutschland so manches Licht. Für den Sport.

Wofür wir aufgestanden oder wachgeblieben sind

Nur einen Tweet setzten wir ab, mit der Aufforderung, man solle doch erzählen, für welche Sportereignisse man sich nächtens erhoben habe. Und die Antworten rauschten bei Twitter nur so herein. Binnen 24 Stunden an die 500 – da wird’s schon eine Repräsentativumfrage. Man konnte nur staunen – auch über die Nachtaktivitäten der Menschen.

Boxen

Die großen Kämpfe finden in den USA statt, was also dort zu gepflegter Abendzeit stattfinden, ist bei plus sechs bis neun Stunden bei uns der sich regende Morgen. Ein Satz, den man – gerade bei Älteren – oft hört: Für Kämpfe mit Muhammad Ali (manche schreiben sogar noch Cassius Clay) haben sie sich früh erhoben. Als Kinder, sie haben dann mit dem Vater ferngesehen.

Deutscher Aufsteh-Moment war 1995 für Axel Schulz – George Foreman.

Später dann, 2003: Witali Klitschko – Lennox Lewis. Ein blutiger Aufreger für die folgenden Tage.

Und 2004: Oscar de la Hoya – Felix Sturm. Die Fast-Sensation von Las Vegas.

Berühmt: Mike Tyson – Evander Holyfield – der Kampf mit dem Biss ins Ohr. Fand 1997 statt.

Sugar Ray Leonard – Marvin Hagler war ein WM-Kampf unterhalb des Schwergewichts, das Boxereignis 1986.

Massiv beworben wurde 2017 der Fight zwischen Floyd Mayweather, dem klassischen Boxer, und Conor McGregor, dem Star aus dem Mixed Martial Arts. Dessen kürzester Kampf übrigens: 14 Sekunden.

Olympia

Sapporo 1972: Deutsche Eisschnelllauf-Goldmedaillen mit Erhard Keller und Monika Pflug sehr früh am Morgen, bevor es draußen hell wurde.

1976 in Montreal waren die DDR-Bürger stark gefordert – mit dem Marathonsieg von Waldemar Cierpinski und dem Fußball-Endspiel Polen – DDR.

1980 Lake Placid: Eric Heiden, über der alle Eisschnelllaufstrecken gewann, hatte auch in Deutschland seine Anhänger.

„Flieg, Albatros, flieg“ – Michael Groß’ Schwimm-Heldentaten 1984 in Los Angeles fanden bei uns ihr nächtliches Publikum.

1984 in Los Angeles: Hochsprung mit Ulrike Meyfarth. Vollendung eines olympischen Lebenswerks.

1988 Calgary – großes Interesse am Eiskunstlaufduell Kati Witt – Debbi Thomas. Beide als „Carmen“.

1998: Hermann Maier fliegt im fernen Japan von der Piste ab – und kehrt im nächsten Rennen wieder.

Sydney 2000: Straßenradrennen. Jan Ullrich war auf dem Gipfel seiner Popularität.

Pyeongchang 2018: Erfüllte Goldhoffnung im Paarlauf mit Aljona Sawtschenko und Bruno Massot.

Basketball

Herausragend und sehr häufig genannt: Die Finalserie 2011 mit Dirk Nowitzki und seinen Dallas Mavericks.

Und Detlef Schrempf war bereits 1996 (mit Seattle) in den Endspielen, verlor anders als Nowitzki aber. Michael Jordan mit den Chicago Bulls im Finale – auch diese Events hatten hier eine feste Gemeinde. Anfang der 90er-Jahre gab es noch den Sender „Sportkanal“, der viel NBA zeigte.

Tennis

Becker, Agassi, McEnroe – für diese Typen erhob man sich gerne.

Für den epischen Davis Cup-Kampf zwischen USA und Deutschland 1987 in Hartford musste man die ganze Nacht durchhalten, bis gegen 6 Uhr. Dann war Becker mit McEnroe fertig.

Auch Boris Beckers Sieg 1991 bei den Australian Open war ein Nacht-TV-Event. Er wurde die Nummer eins der Weltrangliste. Das wollten die Fans nicht verpassen.

2003 Rainer Schüttler mit dem überraschenden Späthoch seiner Karriere: Im Australian-Open-Finale gegen Andre Agassi.

2004 (Olympia) das episch lange Doppel-Finale mit Kiefer/Schüttler.

Formel 1

Michael Schumacher hat die Leute aus den Federn getrieben, besonders am Ende der Saison, wenn in Asien gefahren wurde und oft noch die Titelentscheidung anstand. Oder auch zum Saisonauftakt in Australien, wenn bei uns frühester Sonntagmorgen war. Ein großes Duell war außerdem Ayrton Senna gegen Alain Prost (80er).

American Football

Das kommt schon erstaunlich lange im Fernsehen, früher hatte sie auch der ORF live im Programm. Der Super Bowl hat sich auch in Deutschland als Fernsehereignis etabliert.

Wrestling

„Wrestlemania“ (früher Tele 5) und „Royal Rumble“ mit etlichen Nennungen. Stabile Fangemeinde.

Eishockey

Das Finale bei Olympia 2018 zwischen Deutschland und dem russischen Team haben sich viele nicht entgehen lassen. Sonntagmorgen, letzter Olympiatag. Aus deutscher Sicht war auch bemerkenswert, was im Juni 1996 passierte. Mit Uwe Krupp wurde erstmals ein Deutscher Stanley-Cup-Sieger. Der Kölner schoss für Colorado auch noch das entscheidende Tor. Da die Partie mehrere Verlängerungen brauchte, war es in Deutschland 8 Uhr morgens, als die Entscheidung fiel. Premiere übertrug live.

Dann: Nagano 1998 – erstes Olympia-Turnier mit den NHL-Profis.

Fußball

Mini-WM Ende 1980, Anfang 1981 in Uruguay.

Confederations Cup 1999 in Mexiko, die Spiele begannen um 1.00 und 3.30 Uhr.

Oft genannt wurde – mit einem Augenzwinkern – der „Klassiker Elfenbeinküste – Japan“ bei der WM 2014. Es war das Spiel mit der spätesten und unchristlichsten Anstoßzeit – in Deutschland 3.00 Uhr.

Golf

Players Championship 2014 – mit einem damals noch starken Martin Kaymer.

Triathlon

Beim Jahreshöhepunkt auf Hawaii sind immer deutsche Großtaten zu erwarten – dafür wird dann auch aufgestanden. Gibt ja auch schöne Landschaftsbilder als Bonus zu sehen. gük