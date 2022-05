Naomi Osaka: Privates, Karriere, Erfolge - Das wissen wir über das japanische Tennis-Ass

Naomi Osaka © IMAGO/Oscar J. Barroso

Japans Aushängeschild hat viele Ecken und Kanten, die man bei einem Tennisprofi nicht erwarten würde. Wissenswertes über Naomi Ōsakas Karriere, Privatleben und Probleme.

München – Die am 16. Oktober 1997 in Osaka geborene Naomi Ōsaka ist in Japan das, was Rafael Nadal in Spanien, Roger Federer in der Schweiz oder Novak Djokovic in Serbien ist: Ein absoluter Superstar. Im Alter von 20 Jahren hatte sie als erste Japanerin mit den US Open ihren ersten Grand Slam Titel gewonnen und ist außerdem die erste Asiatin, die auf Weltranglistenplatz 1 (28.1.2019; Anm.) im Tennis stand. Aber auch deshalb kommen ihr von vielen Seiten Sympathien entgegen: Auf Social Media setzt sie sich regelmäßig gegen Rassismus, Polizeigewalt und Diskriminierung ein und begründete 2021 ihren Rückzug von den French Open damit, dass sie seit ihrem Gewinn der US Open 2018 unter regelmäßigen Phasen von Depression leide. Wie labil Profisportlerinnen mitunter sein können, war auch 2022 während des Turniers in Indian Wells zu sehen: Als sie von einer Zuschauerin angepöbelt wurde („Naomi, du nervst“) hatte sie zuerst die Fassung und dann ihr Zweitrundenmatch verloren.

Naomi Ōsaka – ihr Privatleben

Ihr Privatleben ist alles andere als langweilig: Seit mehreren Jahren ist Naomi Ōsaka mit dem grammy-nominierten Rapper Cordae Amari Dunsto, auch bekannt als YBN Cordae, zusammen. Der Rapper ist regelmäßig während ihrer Matches auf der Tribüne zu sehen und auch Ōsaka ist mit Cordae immer wieder auf Tour. Für die Medien sind die beiden ein gefundenes Fressen: So zierten sie etwa 2021 kuschelnd das Cover der „GQ“ - das amerikanische Magazin nannte sie „das coolste junge Pärchen auf dem Planeten.“

Naomi Ōsaka – ihre Familie

Ihre Mutter Tamaki Ōsaka ist Japanerin, ihr Vater Leonard „San“ François stammt aus Haiti. Neben der japanischen hatte Naomi Ōsaka anfangs auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Denn mit drei Jahren zog sie mit ihrer Familie in die USA. Der Grund für die Auswanderung: Der Großvater mütterlicherseits hatte ihre Mutter verstoßen, weil sie einen schwarzen Mann geheiratet hatte. 2019 hatte Naomi Ōsaka anlässlich ihres 22. Geburtstags die amerikanische Staatsbürgerschaft endgültig abgelegt. In Amerika besuchte Naomi Ōsaka besuchte die „Alden Terrace“ Grundschule in Elmont und anschließend die Oberschule „Broward Virtual School (BVS)“ in Coconut Creek in Florida, wohin sie mit ihrer Familie aufgrund der besseren Trainingsmöglichkeiten gezogen war. Ihre Tennisschulen waren die „Florida Tennis SBT Academy“ (ehemals „Harold Solomon Institute“) und die „ProWorld Tennis Academy“ in Florida.

Naomi Ōsaka – ihre Karriere

2016 qualifizierte sich Naomi Ōsaka mit den Australian Open erstmals für ein Grand Slam-Turnier. Drei Jahre später gelang ihr gegen Altmeisterin und ihrem Vorbild Serena Williams der Sieg bei den US Open. Mit diesem Sieg im Alter von 20 Jahren war sie die erste Japanerin überhaupt, die einen Grand Slam Titel bei den US Open erringen konnte. Ein Jahr später konnte sie diesen Titel erfolgreich verteidigen. Es folgten zwei zusätzliche Grand Slam-Titel bei den Australian Open, 2019 bzw. zuletzt im Jahr 2021. Die Erwartungen im Jahr 2021 für ihre „Heim“-Olympiade waren dementsprechend hoch: Doch nach zwei Monaten Tennispause in Folge eines frühzeitigen Ausstiegs bei den French Open aufgrund mentaler Probleme schied Naomi Ōsaka nach nur zwei Matches bereits im Achtelfinale aus. Psychische Probleme waren auch dafür verantwortlich, dass die ehemalige Weltranglisten-Erste erst im April 2022 in Miami erstmals seit Februar 2021 (Australian Open) wieder in ein Finale einziehen konnte.

Naomi Ōsaka – das weiß nicht jeder über den Tennisstar

Als Gesicht der Olympischen Spiele in Tokio hatte sie am 16. Juli 2021 das olympische Feuer in Japan entzündet.

Parallel zum Start der Olympischen Spiele hatte der Streaming-Anbieter Netflix eine Dokuserie, die zwei Jahre im Leben Naomi Ōsakas zeigt und Einblick in ihr familiäres Umfeld und ihre Karriere gibt, veröffentlicht.

Ebenfalls zum Start der Olympischen Spiele brachte Spielzeughersteller Mattel 2021 eine Barbie auf den Markt: eine Mini-Naomi im Tennis-Dress, das Osaka bei den Australian Open 2020 trug, mit natürlicher Lockenpracht – innerhalb von Stunden nach Verkaufsstart war die Naomi-Barbie ausverkauft.

Anfang Mai 2021 gewann sie als Sportlerin des Jahres den Laureus World Sports Award, der auch als Oscar des Sports bezeichnet wird.

2020 verdiente Naomi Ōsaka mit 34 Millionen US-Dollar Werbeeinnahmen (Quelle: Forbes) rund 2 Millionen mehr als die altgediente Tennis-Queen Williams und war damit die Nummer 1 der Top-Verdienerinnen im Sport.

mit 34 Millionen US-Dollar Werbeeinnahmen (Quelle: Forbes) rund 2 Millionen mehr als die altgediente Tennis-Queen Williams und war damit die Nummer 1 der Top-Verdienerinnen im Sport. Zu ihren Sponsoren zählen Nike oder Nissan und sie ist ebenfalls Ambassador für Luxus-Fashion Label Luis Vuitton, Premium-Uhrenmarke Tag Heuer sowie Elektro-Hersteller Panasonic.

Naomi Ōsaka hat ihr eigenes Modelabel – bis 2025 sicherte sich der Sportartikelhersteller Nike für 10 Millionen Dollar die Rechte an ihren Outfits.

Mit KINLÒ brachte Naomi Ōsaka ihre eigene Sonnenschutz-Marke mit Produkten speziell für dunklere, stärker pigmentierte Hauttypen auf den Markt.

ihre eigene Sonnenschutz-Marke mit Produkten speziell für dunklere, stärker pigmentierte Hauttypen auf den Markt. 2021 investierte sie in die grüne und nachhaltige Schnellrestaurant-Kette sweetgreen und schloss sich der Eigentümergruppe des amerikanischen Frauenfußball-Teams North Carolina Courage an.

Im Jahr 2020 hatte Naomi Ōsaka PANO (Play Academy with Naomi Ōsaka ) in Tokio gestartet. Seitdem ist PANO nach Los Angeles und Haiti expandiert: „Das Programm hat das Ziel, das Leben von Mädchen durch Spiel und Sport zu verändern – etwas, das Tennis für mich getan hat, als ich aufwuchs.“

PANO (Play Academy with Naomi Ōsaka ) in Tokio gestartet. Seitdem ist PANO nach Los Angeles und Haiti expandiert: „Das Programm hat das Ziel, das Leben von Mädchen durch Spiel und Sport zu verändern – etwas, das Tennis für mich getan hat, als ich aufwuchs.“ 2019 kaufte Naomi Ōsaka für rund sieben Millionen US-Dollar von US-Schauspieler und Sänger Nick Jonas (Jonas Brothers) eine Villa in Beverly Hills und verbringt dort ihre Tennispausen.