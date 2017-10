Beckers Welt: Ismaning stattIndian Wells

Noch ist Boris Becker neu im Amt des „Head of Men‘s Tennis“, das der deutsche Verband extra für ihn geschaffen hat. Am Dienstag schaute er beim Challengerturnier in Ismaing vorbei. Aber auch dort denkt er in großen Dimensionen.

Ismaning – Das Gefühl für den richtigen Auftritt hat ihn nicht verlassen. Sein Flieger aus London war zwar ein bisschen verspätet, aber als es losgehen soll, ist Boris Becker längst vor Ort. Dennoch schafft er es, den anderen Teilnehmern der Podiumsdiskussion eine Minute Vorsprung zu lassen. Während sie bereits ihre Plätze einnehmen, sind alle Kameras noch auf den Eingang gerichtet. Bis schließlich auch Boris Becker soweit ist.

Thema soll an diesem Tag der Stellenwert des deutschen Herrentennis sein, doch das hat sich nicht überall herumgesprochen. Deshalb weist der Moderator, der eben noch die acht deutschen Profis in den Top 100 der Welt erwähnt hat, vorsichtshalber noch einmal darauf hin, dass Boris Becker natürlich nur Fragen zu seinem Sport beantworten werde. Und nicht – diesen Hinweis muss man sich dazu denken – zu Geldsorgen, Gerichtsverfahren oder dem Dschungelcamp.

Seit gestern exakt 57 Tagen hat Boris Becker den Posten des „Head of Men’s Tennis“ inne, den der deutsche Verband (DTB) extra für ihn geschaffen hat. Er begleitete in dieser Zeit das Davis Cup-Team nach Portugal, wo es den Abstieg verhinderte. Davon abgesehen geht es eigentlich gerade erst los. „Jetzt mache ich die ersten Schritte“, verkündet Becker im Klubhaus des TC Ismaning, wo diese Woche ein mit 43 000 Euro dotiertes Challengerturnier stattfindet. Spieler aus der zweiten deutschen Reihe wie Yannick Hanfmann, neulich Debütant im Davis Cup, sind dort die höchstnotierten Profis. Am Nachmittag fährt der „Head of Men’s Tennis“ zur TennisBase in Oberhaching, wo er als Profi schon selber trainierte, einer von vier Bundesstützpunkten. Die übrigen drei in Stuttgart, Hannover und Kamen besucht er dann in den nächsten Wochen.

Auch im Sportpark geht es am Ende um Alexander Zverev

Wenn es um seinen DTB-Job geht, den er ehrenamtlich macht, ist das jetzt Beckers Welt. Das deutsche Tennis hat zwar den jungen Alexander Zverev auf Ranglistenplatz vier, doch in seiner Breite ist es mehr Ismaning als Indian Wells. Und auch eher Hanfmann als Becker. „Mit 17, als du deinen ersten Grand Slam gewonnen hast, bin ich in die elfte Klasse gegangen“, ruft der Karlsruher, aktuell Nummer 134 der Weltrangliste, seinem prominenten Nebenmann auf dem Podium rüber. Hanfmann ist mit 19 zum Studium in die USA gegangen, mit Hilfe eines Tennis-Stipendiums. Andere haben die Schule früh verlassen oder nach dem Abitur ihr Glück aus der deutschen Verbandsförderung heraus versucht. Den einen Weg zum Ziel Tennisprofi gibt es nicht.

Überhaupt hat sich in diesem Sport, dessen Bild in den goldenen Jahren von Becker oder Steffi Graf geprägt wurde, in Deutschland vieles geändert. Für den DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard ist es zum Beispiel ein echter Erfolg, dass sein einst schwerreicher, aber mittlerweile ziemlich klammer Verband jetzt von der Grundförderung des DOSB profitiert: „Wir sind endlich dort, wo wir schon lange reingehören.“ Der DTB hat mit den zusätzlichen Mitteln in den vergangenen Monaten Bundestrainer angestellt, Physiotherapeuten und Mentalcoaches engagiert und zahlt jungen Spielern Reisezuschüsse. Tennis kann zwar unter günstigsten Umständen ziemlich lukrativ sein. Vorher ist es aber auf jeden Fall sehr teuer.

Auch solche Sachverhalte sind nun ein Fall für Becker. Er muss aber nicht fürchten, vor lauter Verbandswesen zu den ganz großen Themen nichts mehr beisteuern zu können. Nicht nur, weil er als Co-Kommentator bei Eurosport auch weiterhin der Mann für die wirklich wichtigen Matches und die tief gehenden Analysen sein wird. Auch im Ismaninger Sportpark wird er selbstverständlich zu Alexander Zverevs Chancen auf einen Grand Slam befragt und zum Davis Cup, wo nächstes Jahr alle deutschen Spieler zur Verfügung stehen wollen.

Letztlich, sagt Becker, hänge alles mit allem zusammen: „Es geht immer um die Faszination Tennis. Bei allem Respekt: Einen so vollen Raum bei einem Challengerturnier gab es schon lange nicht mehr.“ Auch das Talent zur Koketterie hat ihn offensichtlich nicht verlassen.