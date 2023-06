Djokovic gewinnt French Open: Serbe holt historischen Grand-Slam-Titel

Von: Mark Stoffers

Novak Djokovic krönt sich bei den French Open zum alleinigen Rekordsieger. Nach dem historischen Erfolg im Finale in Paris hat er 23 Grand-Slam-Titel auf dem Konto.

Paris – Novak Djokovic schreibt Tennis-Geschichte: Mit seinem Sieg bei den French Open krönt sich der 36-jährige Serbe zum alleinigen Rekordsieger bei Grand-Slam-Titel. Im Finale in Paris bezwang Djokovic seinen Kontrahenten Caspar Ruud in drei Sätzen mit 7:6 (7:1), 6:3 und 7:5. Der Norweger hatte zuvor die Sehnsucht nach Tennis-Geschichte von Alexander Zverev und dessen Finalträume zerstört und den Deutschen im Halbfinale von Roland Garross klar in drei Sätzen bezwungen.

Im ersten Satz musste der Serbe noch in den Tiebreak, den er dann aber dominierte und mit 7:1 für sich entschied. In der Folge konnte Djokovic zunehmend dem Spiel seinen Stempel aufdrücken und entschied den zweiten Satz klar für sich. Im dritten Satz bäumte sich Ruud nochmals auf und gestaltete die Partie wieder ausgeglichener. Es half aber alles nichts. Am Ende ließ sich Djokovic auf dem Weg zum Rekorderfolg nicht aufhalten.

Djokovic gewinnt French Open: Serbe sichert sich mit Rekordsieg in Paris historischen Grand-Slam-Titel

Mit dem historischen Erfolg in Paris hat Djokovic nun 23 Grand-Slam-Titel auf dem Konto und sicherte sich somit die alleinige Krone der meisten Siege vor Rafael Nadel. Der Spanier, der die diesjährige Teilnahme in Paris verletzungsbedingt absagen musste, hat in seiner bisherigen Karriere 22 Titel eingeheimst.

Historischer Erfolg bei den French Open: Novak Djokovic holt sich mit seinem 23. Grand-Slam-Titel die alleinige Krone © Christophe Ena /dpa

Der 36-jährige Serbe konnte bisher zehnmal die Australien Open, siebenmal Wimbledon, dreimal die US Open und die French Open gewinnen. Novak Djokovic ist einer von zwei Spielern der Historie, der ein Grand-Slam-Turnier mindestens zehnmal gewinnen konnte und einer von vier Spielern, die alle vier Grand-Slam-Turniere in ihrer Karriere mindestens zweimal gewinnen konnten.

Rekordmann Djokovic hält nach historischem Erfolg bei den French Open weitere Rekorde

Neben der Rekordzahl von zehn Einzeltiteln bei den Australian Open hält er auch den Rekord der meisten Titel in Serie bei diesem Turnier (2011–2013 und 2019–2021). Mit 28 Siegen beansprucht er ebenfalls auch den Rekord für die meisten Matchgewinne in Folge bei den Australien Open. Zudem ist er neben Federer der einzige Spieler, der in drei Saisons (2011, 2015, 2021) bei mindestens drei Grand-Slam-Turnieren erfolgreich war, sowie in sechs Saisons mindestens zwei Grand-Slam-Turniere gewann.

Bereits vor dem historischen Erfolg bei den French Open zählte Djokovic zu den besten Tennisspielern aller Zeiten. Mit dem Rekordsieg in Paris sind seine Argumente nur besser geworden, vielleicht sogar der beste Spieeler aller Zeiten zu sein. Obwohl Ikonen wie Roger Federer, Rafael Nadal, Björn Borg, Pete Sampras oder auch Arthur Ash, Jimmy Connors oder John McEnroe in der Diskussion noch ein Wörtchen mitzureden haben könnten. (mst)