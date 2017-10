Nowitzki verliert mit Dallas - Theis bei Bostons Sieg dabei

Gerade erst durfte sich Dirk Nowitzki über den ersten Sieg der Saison freuen - da bekommen die Dallas Mavericks den nächsten Dämpfer verpasst.

Dallas - Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen NBA die fünfte Niederlage im sechsten Spiel kassiert. Einen Tag nachdem die Texaner ihren ersten Saisonsieg feiern konnten, unterlag das Team am Donnerstag (Ortszeit) den Memphis Grizzlies mit 91:96 (35:54). Der 39-jährige Würzburger erzielte 14 Punkte und sammelte sieben Rebounds beim Gastspiel in Memphis. Punktbester Spieler der Mavericks war Harrison Barnes mit 22 Zählern. Für Memphis war der Spanier Marc Gasol mit 25 Punkten am erfolgreichsten. Außerdem holte er 13 Rebounds. Mit dem Heimsieg revanchierten sich die Grizzlies für die 94:103-Niederlage am Vortag in Dallas.

Nationalspieler Daniel Theis konnte mit den Boston Celtics hingegen das dritte Spiel in Folge gewinnen. Das Team aus Massachusetts setzte sich mit 96:89 (43:44) gegen die Milwaukee Bucks durch. Der 25-jährige Theis, der beim Auswärtserfolg zum ersten Mal in Bostons Anfangsformation stand, blieb allerdings ohne Korberfolg. Er verbuchte jedoch fünf Rebounds. Topscorer der Celtics war Al Horford mit 27 Punkten. Bei den Gastgebern konnte der Grieche Giannis Antetokounmpo mit 28 Zählern überzeugen.

Die Chicago Bulls feierten mit einem 91:86 (37:39)-Erfolg über die Atlanta Hawks den ersten Saisonsieg. Nationalspieler Paul Zipser konnte aufgrund einer Knieverletzung Chicagos Heimerfolg nur von der Bank aus verfolgen. Topscorer der Gastgeber war Centerspieler Robin Lopez mit 16 Punkten. Insgesamt konnten sechs Spieler der Bulls zweistellig punkten. Für Atlanta war der Italiener Marco Belinelli mit 23 Zählern am treffsichersten. Dennis Schröder, der sich am vergangenen Sonntag am linken Knöchel verletzt hatte, war nicht im Aufgebot seines Teams. Der 24-jährige Aufbauspieler hofft, am Freitag beim Heimspiel gegen die Denver Nuggets wieder auf dem Parkett zu stehen.

dpa