Olympia 1972: Friedrich Steininger war IOC-Ehrenbegleiter - „Die interessanteste Zeit meines Lebens“

Als Ehrenbegleiter von João Havelange, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), hatte Friedrich Steiniger Zugang zu den Spielen 1972. Seinen Ausweis – damals war er 22 – hat der Gmunder mit weiteren Erinnerungsstücken aufbewahrt. © Thomas Plettenberg

Bei den Olympischen Spielen 1972 in München war Friedrich Steininger Ehrenbegleiter des IOC-Mitglieds João Havelange. An die Zeit erinnert sich der Gmunder noch gut.

Miesbach – Friedrich Steiningers Diplomatensprache war und ist bis heute Bairisch. Als Mitglied des Schuldirektorats am Gymnasium in Miesbach war der Biologie- und Sportlehrer für die disziplinarischen Maßnahmen zuständig, wenn Schüler Unfug getrieben haben. „In Biologie gab ich mir immer Mühe, Schriftdeutsch zu sprechen. Im Sportunterricht sprach ich schon eher Dialekt. Aber bei disziplinarischen Gesprächen mit Schülern sprach ich authentisches Bairisch“, erzählt Steininger.

Doch für drei Wochen im Jahr 1972 musste sich der gebürtige Siegsdorfer (Landkreis Traunstein) an die weltweit übliche Diplomatensprache Französisch anpassen. Denn bei den Olympischen Sommerspielen in München, die sich heuer zum 50. Mal jähren, wurde Steininger als Ehrenbegleiter für das damalige IOC-Mitglied und den späteren FIFA-Präsidenten João Havelange eingesetzt. Und da dessen Muttersprache Portugiesisch mit brasilianischem Dialekt war, verständigten sich die beiden auf Französisch.

Steininger, damals 22 Jahre alt, erhielt auf Empfehlung des Ausbildungsleiters seines Sportstudiums die Aufforderung, sich als Ehrenbegleiter für eines der Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees zu bewerben. Die angebotenen zwei Dollar pro Tag waren Steininger zwar zu wenig und auch über die geforderten Sprachkenntnisse verfügte er nicht. Beworben hat er sich trotzdem.

Havelange war designierter Fifa-Präsident

Zwei Sprachtests in Englisch und Französisch, eine zweiwöchige Ausbildung und eine Orientierungswoche später wurde Steininger dem damals schon designierten FIFA-Präsidenten Havelange als Ehrenbegleiter zugeteilt. Ausgerechnet dem brasilianischen Delegierten, der zwar Zeit seiner Sportlerkarriere Schwimmer und Wasserballer war, aber – qua Nationalität – für den Fußball eine große Rolle spielte. „Ich wurde gefragt, wie es um meine fußballerischen Qualitäten und Interessen stünde“, erzählt Steininger. „Ganz schlecht“, antwortete er, fügte aber an: „Dem Fußballspiel verdanke ich aber mein Leben.“

Denn Friedrichs Vater Hans Steininger hatte an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg einen Oberschenkeldurchschuss erlitten. Zurück in München und wieder genesen hätte er wieder zurück gen Russland geschickt werden sollen. Weil er aber mit Hansa München deutscher Amateurmeister geworden war, schickte man ihn nach Frankreich. 1949 – vier Jahre nach Kriegsende – kam Friedrich Steininger zur Welt. Neben Fußball interessierte sich Havelange aber sehr für die olympischen Leichtathletikwettbewerbe, Schwimmen, Basketball und Volleyball. „Meine Sportarten“, freute sich Steininger, der fortan mit dem IOC-Mitglied durch München tourte. „Havelange war ein sehr angenehmer und großzügiger Mensch.“ Wenn der Brasilianer im Münchner Hotel Vier Jahreszeiten dinierte, drückte er Steininger 50 Mark in die Hand. „Ich aß dann für zwei Mark in der Uni-Mensa und teilte die restlichen 48 Mark mit dem Chauffeur“, berichtet Steininger.

Als IOC-Ehrenbegleiter hatte Friedrich Steininger mit diesem Ausweis Zugang zu allen Spielen. © Thomas Plettenberg

Völlig daneben lag er seinerzeit wohl mit einer kulinarischen Empfehlung. Havelange hatte zu Beginn der Spiele den Betreuerstab der brasilianischen Fußballmannschaft und alle Spieler ins Hofbräuhaus zum Essen eingeladen. „Weil es die Speisekarte des Hofbräuhauses aber nicht auf Portugiesisch gab, fragte man mich nach einem typisch bayerischen Essen“, berichtet Steininger. „Naiverweise gab ich die Empfehlung ‚Münchener Wurstplatte mit Kraut und dazu ein Hofbräu-Bier’“. Kurz nachdem einige der Spieler die sehr fetthaltigen Würste probiert hatten, ließ der medizinische Betreuer die Wurstplatten in Mannschaftsstärke samt Bier wieder an die Küche zurückgehen. „Das war also wohl keine so gute Empfehlung.“

Steininger gelangte auch zur Eröffnungsfeier - als Helfer

Schon lange Zeit vor den Spielen hatte Steininger ein Kontingent von 20 Eintrittskarten für sich und seine Familie erworben, die er später aber selbst gar nicht mehr brauchte, weil er durch seinen Job zu allen Sportstätten und Wettkämpfen freien Zutritt hatte. Zudem erhielt er an vielen Tagen über Havelange zusätzlich zahlreiche Eintrittskarten, die er an Sportfreunde oder seinen Bruder weitergab, der übrige Karten dann am Marienplatz verhökerte.

Friedrich Steininger, hier auf seinem IOC-Ehrenbegleiter-Ausweis, war zu den Olympischen Spielen 22 Jahre alt. © Thomas Plettenberg

Einzig zur Eröffnungsfeier hätte er keinen Zugang gehabt. Doch auch da zeigte er sich erfinderisch. „Die gebrechliche Witwe von Karl Ritter von Halt (Sportfunktionär im NS-Staat; d. Red.) war eingeladen und hatte einen Kollegen als Begleiter zugeteilt. „Am Einlass fingierten wir, dass wir sie zu zweit stützen müssten“, erzählt Steininger. Und so war er als junger Lehramtsstudent von der Eröffnungsfeier an Teil der Olympischen Spiele 1972 in München.

„Das war die interessanteste und abwechslungsreichste Zeit in meinem Leben und einer der tollsten Jobs, den das Organisationskomitee der Spiele von München damals zu vergeben hatte“, sagt der heute 72-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung in seinem Garten in Gmund. Er habe dadurch mehr von den Spielen insgesamt mitbekommen, als jeder teilnehmende Sportler. Leicht abgewandelt fügt er das Olympia-Motto an: „Bei Olympia dabei gewesen zu sein, ist alles.“ emi