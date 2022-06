Dreimalige Olympiasiegerin knöpft sich Autodieb vor, bringt ihn zur Polizei und muss jetzt operiert werden

Von: Andreas Knobloch

Die dreimalige Hammerwurf-Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk hat einen Autodieb geschnappt. © Instagram Anita Wlodarczyk

Da hat sich ein Autodieb mit der falschen Frau angelegt. Anita Wlodarczyk, dreimalige Hammerwurf-Olympiasiegerin, hat ihn sich vorgeknöpft.

Warschau - Ei, ei, ei. Das hat sich der Autodieb wohl ganz anders vorgestellt. Das weiße Prachtexemplar im Visier, versuchte in Polen ein Mann ein Auto zu knacken. Jedoch hat er nichts von der Historie der Besitzerin geahnt. Anita Wlodarczyk ist nämlich Profi-Athletin und hat ordentlich Schmackes. Dreimal Olympia-Gold, vier WM-Titel, viermal Europameisterin - und jetzt auch Hobby-Polizistin. Doch was war geschehen?

Die dreimalige Hammerwurf-Olympiasiegerin (London 2012, Rio 2016, Tokio 2020) Wlodarczyk hat einen Autodieb geschnappt und sich dabei verletzt. Der Mann habe versucht, ihren Wagen zu stehlen. „Ich habe den Dieb im Alleingang festgenommen und der Polizei übergeben. Leider habe ich das mit einer Muskelverletzung bezahlt“, schrieb die 36-Jährige auf Instagram. Am Montag werde sie deshalb operiert. Die genaue Art der Verletzung ging aus dem Post nicht hervor.

Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk stoppt Autodieb und postet das

Olympiasiegerin Anita Wlodarczyk bald bei „MMA oder UFC“?

Wlodarczyk, die im vergangenen Jahr in Tokio als erste Leichtathletin dreimal in Serie Olympia-Gold in einer Disziplin holte, überlegt, ob sie später mal vom Hammerwurf-Ring in einen anderen wechselt. „Nach meiner Karriere denke ich, dass ich wie unser Champion Joanna Jedrzejczyk in MMA oder UFC kämpfen werde, weil der Täter verletzt wurde“, schrieb die 36-Jährige nicht ganz ernst gemeint. Die 36-Jährige will bei den Weltmeisterschaften in Oregon/USA vom 15. bis 24. Juli ihren fünften Weltmeistertitel holen. Ob sie bis dahin wieder fit ist, bleibt abzuwarten.

