Oscar Otte – der Entertainer

Oscar Otte: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über das deutsche Tennis-Ass

Oscar Otte © IMAGO / tennisphoto.de

Hinter Alexander Zverev ist „Doppel O“ Deutschlands zweitbester Spieler in der ATP-Weltrangliste. Wissenswertes über Oscar Ottes Karriere.

München – Der Name des am 16. Juli 1993 in Köln geborenen Oscar Otte ist deutschen Tennisfans bereits seit Jahren bekannt. Der endgültige mediale Durchbruch gelang dem 1. FC Köln-Fan aber „erst“ im Jahr 2021 bei dem in New York ausgetragenen vierten Grand Slam: Bei den US Open spielte sich Otte durch die Qualifikation bis ins Achtelfinale. Damit nicht genug: Zum Ende der vergangenen Saison gewann Oscar Otte gleich drei Turniere auf der zweithöchsten Ebene, der Challenger Tour, sammelte wertvolle Punkte und bestätigte seine gute Form. Dadurch kletterte Otte in der Weltrangliste weiter nach oben und stand Anfang 2022 erstmals in seiner Karriere unter den Top 100 der ATP-Weltrangliste. Auf Instagram postete Otte unter einem Foto, das ihn mit geballter Faust zeigte, danach: „Hard work – ready for more.“ Auf deutsch: „Hatte hart gearbeitet – jetzt bin ich bereit für mehr.“

Oscar Otte – seine Karriere

Seit 2011 ist Oscar Otte Tennisprofi und war zunächst hauptsächlich auf der Future-Tour unterwegs. 2015 war Otte deutscher Tennismeister geworden. Ab 2017 spielte er regelmäßig Challenger-Turniere – und zwar von Anfang an mit Erfolg: Gleich im ersten Jahr erreichte er überraschend als Qualifikant das Finale beim Challenger in Qingdao, wo er dem Serben Janko Tipsarevic unterlag. Wenige Wochen später folgte – gemeinsam mit seinem Kölner-Mannschaftskollegen Andreas Mies – sein erster Challenger-Titel im Doppel in Rom. Im gleichen Jahr feierte Otte ebenfalls seinen ersten Challenger-Triumph im Einzel: Im Finale von Lissabon besiegte er den Top 100-Spieler Taro Daniel. Dank seiner erfolgreichen Saison erreichte er im Oktober 2017 seine bis dato beste Platzierung an Rang 129. Weitere Highlights seiner Karriere:





2018: erster (Match-)Sieg auf der ATP-Tour (1. Runde in Stockholm)

2019: erster (Match-)Sieg bei einem Grand Slam-Turnier (1. Runde bei den French Open)

2021: Einzug ins Finale des Challenger-Turniers in Prag

2021: Fünf-Satz-Niederlage gegen Alexander Zverev in der ersten Runde der French Open, obwohl Otte bereits mit 6:3, 6:3 geführt hatte.

2022: Viertelfinale beim ATP 250-Turnier in Belgrad

Oscar Otte – der Entertainer

Das Match seines Lebens lieferte Oscar Otte dann 2021 in Wimbledon: In der zweiten Runde unterlag er Andy Murray trotz starker Leistung mit 3:6, 6:4, 6:4, 4:6, 2:6. Otte hatte sich über die Qualifikation erstmals in das Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers gespielt und den 34-jährigen Schotten zu einem spannenden Match herausgefordert. Ein Highlight des Duells war Ottes Reaktion nach einem Ausrutscher. Der Kölner legte sich lässig auf die Seite und tat so, als würde er eine Zigarette oder einen Joint rauchen. Im Internet sammelte Otte damit zahlreiche Sympathien ein. Für weiteres breites mediales Lächeln sorgte Otte, als er im ersten Satz die Schiedsrichterin darum bat, ihm andere Shorts zu besorgen, da seine zu groß seien. Er erhielt tatsächlich neue Shorts und gewann daraufhin sogar zwei der insgesamt fünf Sätze. Sein „Hosenproblem“ im Rückblick: „Der Wäscheservice im Hotel hat nicht ganz so gut funktioniert. Dadurch hatte ich nur eine Hose mit. Die ist mir während des Matches dauernd hochgerutscht. Ich weiß gar nicht genau, weshalb. Daher hatte ich die Schiedsrichterin um eine Ersatzhose gebeten. Dann haben sie mir zwei gebracht, die eine war allerdings viermal so groß und wäre mir über die Knie gegangen. Die andere hatte ein Sponsoren-Logo aufgenäht, auch damit hätte ich nicht spielen können. Daher musste ich meine Hose dann anbehalten. Irgendwann hat das Hochrutschen dann zum Glück aufgehört.“

Oscar Otte – sein Privatleben

Anfang 2018 war Oscar Otte nach Mühlheim an der Ruhr gezogen, um näher an seinem neuen Trainingsort, seinem Coach Peter Moraing sowie dessen Neffen Mats Moraing (ebenfalls ein Profispieler; Anm.) zu sein. „Mats und ich haben eine sehr gute Beziehung zueinander, er ist einer meiner besten Freunde“, so Otte in einem Interview mit der Website des Deutschen Tennisbundes (DTB). „Dazu kommt, dass Peter auch der Vater meiner Freundin Emma ist.“ Was nicht jeder weiß: Ende 2016 stellte Oscar Otte seine Ernährung um, da er von Kindheit an unter zahlreichen Allergien (z. B. Getreide- und Milchprodukte; Anm.) litt.