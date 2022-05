Radsport bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Bei den European Championships geht es um Medaillen im Radsport

Zu den neun Sportarten, die bei den European Championships 2022 in München ihre Meister und Meisterinnen suchen, gehört auch der beliebte Radsport.

München – Wenn vom 11. bis zum 21. August 2021 in München in neun Sportarten die neuen Europameister und Europameisterinnen ermittelt werden, ist an jedem einzelnen Tag auch der Radsport dabei. Zur Freude von Familien und Menschen mit nur kleinem Budget ist der Eintritt zu vielen der spannenden Wettbewerbe frei.

European Championships 2022 im Radsport: Allgemeines

Gleich 30 Goldmedaillen werden bei den European Championships 2022 in München allein im Radsport vergeben. Beim Bahnradsport erleben die Zuschauer, wie sich Einzelfahrer oder Mannschaften bei der Verfolgung belauern oder im Zeitfahren Höchstleistungen bringen, oder sie verfolgen beim Keirin, wie sich von einem Schrittmacher beschleunigte Mannschaften harte Kämpfe liefern. Klassische Straßenrennen und das Einzelzeitfahren begeistern im Straßenradsport. Beim Cross-Country kämpfen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach einem Massenstart ähnlich wie beim Straßenrennen auf dem Mountainbike durch unwegsames Gelände, während im BMX Freestyle Stars wie Lara Lessmann mit spektakulären Tricks und atemberaubenden Sprüngen Bestnoten erlangen.

Allgemeines und wichtige Zahlen zum Radsport bei den European Championships 2022 in der bayerischen Landeshauptstadt:

Dauer der Veranstaltung: 11. bis 21. August 2022

Medaillenentscheidungen: 30

Zahl der teilnehmenden Sportler und Sportlerinnen insgesamt: 770

Austragungsort: Messe München, Olympiapark, Landsberg am Lech, Murnau am Staffelsee, Fürstenfeldbruck, Murnau am Staffelsee

Preise der Tickets: 15 bis 35 Euro

European Championships München: Termine und Austragungsort

Der Radsport bei den European Championships 2022 findet an verschiedenen Orten statt. Die Straßenrennen sind beispielsweise folgendermaßen geplant (Stand Dezember 2021):

14. August 2022, 10:15 – 15:30 Uhr: Straßenrennen Männer, Austragungsort Murnau

17. August 2022, 14:00 – 15:30 Uhr: Einzelzeitfahren Frauen, Austragungsort Fürstenfeldbruck

17. August 2022, 17:30 – bis 19:00 Uhr: Einzelzeitfahren Männer, Austragungsort Fürstenfeldbruck

21. August 2022, 11:30 – 15:00 Uhr: Straßenrennen Frauen, Austragungsort Landsberg am Lech

Die Wettkämpfe auf dem Mountainbike finden im Olympiapark statt:

19. August 2022, 17:00 – 18:40 Uhr: Cross-Country Männer

20. August 2022, 12:00 – 13:40 Uhr: Cross-Country Frauen

Auch die Entscheidungen im spektakulären BMX Freestyle werden im rund 85 Hektar großen Olympiapark im Norden der Landeshauptstadt ausgetragen:

11. August 2022, 12:00 – 20:06 Uhr: Qualifikation Männer und Frauen

12. August 2022, 15:15 – 16:15 Uhr: Finale Frauen

13. August 2022, 19:00 – 20:00 Uhr: Finale Männer

Die Wettbewerbe im Bahnradsport mit erfolgreichen Mannschaften wie dem deutschen Damen-Vierer finden vom 11. bis zum 16. August in der Messe statt. Die genauen Termine finden sich auf der Internetpräsenz der European Championships.

European Championships im Radsport: Tickets

Bei den European Championships im Radsport gilt für viele Veranstaltungen freier Eintritt. Daher sind keine Tickets für den Straßenradsport, die BMX Freestyle-Wettkämpfe und die Mountainbike Cross-Country-Wettkämpfe erforderlich. Fans können beim Kräftemessen der Mannschaften kostenlos mitfiebern und ihre Stars anfeuern.

Anders verhält es sich beim Bahnradsport. Hier sind für die verschiedenen Veranstaltungstage Tickets verfügbar. Dabei gilt:

Einzel-Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 20 und 35 Euro pro Tag.

Am ersten Wettkampftag sind alle Tickets für 15 Euro erhältlich.

Der Veranstalter bietet außerdem Dauerkarten für die gesamten Radsport-Europameisterschaften und Karten für die besonders spannenden letzten drei Tage.

Kinder, Schüler und Schülerinnen, Studierende, Auszubildende, Rentner und Bezieher von Sozialleistungen erhalten gegen Nachweis eine Ermäßigung zwischen 20 und 50 Prozent.