Rafael Nadal: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über das spanische Tennis-Ass

Rafael Nadal © IMAGO/DAVID SILPA

Die Statistik der French Open dominiert er mit 13 Titel wie kein anderer. Im Vorjahr durchbrach Novak Djokovic im Semifinale seinen Erfolgslauf. Wissenswertes über Rafael Nadals Karriere und Familie.

München – Was seine Karriere und seine Erfolge betrifft, ist der am 3. Juni 1986 in Manacor geborene Superstar Rafael Nadal bereits seit Jahren ein offenes Buch mit zahlreichen Kapiteln aus Rekorden. „Rafa“ bzw. der „Stier von Manacor“ ist nicht nur einer der besten Tennisspieler aller Zeiten, sondern auch einer der bekanntesten Sportler weltweit. Es gibt keinen Rekord von ihm, der nicht genauestens dokumentiert wurde. Etwas zurückhaltender gibt sich Rafael Nadal, sobald es um sein Privatleben geht. Nur selten gewährt er Einblicke in sein Leben mit seiner Gattin Maria Francisca.

Rafael Nadal – sein Privatleben

Ebenso konstant wie am Tennisplatz ist Rafael Nadal auch in seinem Privatleben: Am 19. Oktober 2019 gaben er und seine langjährige Partnerin Maria Francisca Perello sich das Jawort. Die Hochzeit wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert. Trotzdem erfuhr die Öffentlichkeit, dass zahlreiche Prominente an der Feier teilnahmen. Darunter u. a. der ehemalige spanische König Juan Carlos und seine Gattin Sofia sowie die Tennisprofis Feliciano Lopez, Marc Lopez und David Ferrer. Auch enge Freunde wie Cristiano Ronaldo und Roger Federer waren ebenfalls zur Hochzeit eingeladen, mussten jedoch aus Termingründen absagen. Das Hochzeitspaar hatte für die Zeremonie eine romantische Kulisse gewählt: Die Trauung und anschließende Feier fanden in der historischen Festung La Fortaleza in der Nähe des Städtchens Pollenca im Norden Mallorcas statt.

Rafael Nadal – seine Gattin Maria Francesca Perello

Wie der Tennisspieler stammt auch Maria Francisca Perello aus Mallorca. Sie besuchte dort zusammen mit Rafael Nadals Schwester die Schule. Ihr Vater besitzt ein großes Bauunternehmen. Nach der Schule studierte Maria Francisca Perello an der Universität der Balearen Betriebswirtschaftslehre. Anschließend arbeitete sie bei einem Energieversoger. Mittlerweile ist Rafael Nadals Frau ausschließlich für die Nadal-Stiftung tätig, die Nadal gemeinsam mit seiner Familie im Jahr 2007 gegründet hatte. Sie setzt sich in verschiedenen Projekten für Kinder aus sozial benachteiligten Familien ein. Unter anderem gründete die Rafael-Nadal-Stiftung eine Schule in Palma de Mallorca, deren Lehrangebot ein vielfältiges Sportangebot umfasst. Auch aus diesem Grund begleitet Maria Francisca Nadal ihren Mann nicht mehr zu allen Tennis-Turnieren, sondern nur zu den wichtigsten Events. Wie es mit der Familienplanung aussieht? Ob schon bald weitere Nadals die internationale Tennisszene aufmischen könnten? In Interviews erklärt Rafael Nadal immer wieder, dass er und seine Frau mit der Familiengründung erst nach Beendigung seiner Profi-Karriere beginnen wollen.

Rafael Nadal – seine Familie, seine Wurzeln

Rafael Nadals Vater, Sebastian, besitzt in Manacor einen Glasereibetrieb. Rafael Nadal hat eine jüngere Schwester, Maria Isabel, die jedoch Maribel genannt wird. Eigentlich gehörte Rafael Nadals Herz dem Fußball – bereits mit elf Jahren gewann er mit seinem Team die Balearenmeisterschaft. Dieses Talent liegt offensichtlich in der Familie: Onkel Miguel Ángel Nadal kickte im Profifußball für den großen FC Barcelona. Ein weiterer Onkel, Toni Nadal, hatte als ehemaliger Tennisprofi bereits im Alter von vier Jahren das Talent seines Neffen erkannt und förderte ihn daraufhin konsequent als ständiger Begleiter und Berater auf der Profitour. Die Familienbande sollte schon bald erste Auswirkungen zeigen: Mit acht Jahren gewann Rafael Nadal die Balearenmeisterschaft der unter Zwölfjährigen, mit dreizehn die der unter Vierzehnjährigen. Mit 14 Jahren erhält Rafael Nadal, aufgrund von Boris Beckers Absage, zufällig die Chance in einem Vorbereitungsspiel gegen die Tennisgröße Pat Cash anzutreten. Und zur Überraschung aller schlägt er den Wimbledonsieger von 1987. Bereits mit 16 Jahren verließ Rafael Nadal die Schule, um sich komplett seiner Karriere im Profi-Tennis zu widmen. Nur wenige Jahre später setzte er seine erste Markierung in den Geschichtsbüchern: Nadal holte bei den French Open 2005 seinen ersten Grand-Slam-Titel. Bis 2016 immer an seiner Seite: Onkel Toni Nadal. Über den Abgang seines langjährigen Mentors und Trainers, dessen Position danach von Carlos Moya besetzt wurde, sagte Rafael Nadal damals: „Onkel Toni ist gegangen, weil er es satt hatte zu reisen.“

Rafael Nadal – das weiß nicht jeder über den Superstar

Bei einem Auftritt im spanischen Fernsehen in der Unterhaltungsshow „El Hormiguero“ verriet er, dass er Partys liebt, natürlich Alkohol trinkt, und dabei bevorzugt zu Tequila greift.

Auch Milchschokolade hat es Rafael Nadal angetan. „Es kommt oft vor, dass ich in der Nacht nach dem Zähneputzen Lust darauf habe und mir ein Stück hole. Diese Gewohnheit versuche ich abzulegen, aber es gelingt mir nicht immer.“

Seine zweite Lieblingssportart: Golf. Dabei hält er sich selbst für einen äußerst aggressiven Golfer. Vom ersten bis zum letzten Golfloch ist er ausgesprochen unfreundlich, spricht kaum mit anderen und weigert sich seinen Gegnern zu einem guten Golfspiel zu gratulieren.

2010 ging es für Rafael im Musikvideo von Shakira heiß her. Im Video zu „Gipsy“ trat er als Liebespartner der kolumbianischen Sängerin auf.

2013 gründet Rafael Nadal, zusammen mit seinem langjährigen Manager, eine Sportver-marktungsfirma. Dort werden Athleten aus verschiedenen Sportarten (wie z.B. Fußball, Golf und Tennis) repräsentiert und Veranstaltungen organisiert.

2016 wurde in Rafael Nadals Heimatstadt Manacor das „Rafa-Nadal-Museum Xperience“ eröffnet.

Ebenfalls im Jahr 2016 eröffnete er in Manacor die „Rafa Nadal Academy by Movistar“. In den Klassenzimmern der „Rafa Nadal International School“ wird Hochleistungs-sportunterricht mit einer schulischen Ausbildung kombiniert.

Sein Geld investierte Rafael Nadal u. a. in einen Luxux-Katamaran, in einen Pri-vatchet (Cessna Citation CJ2+), sowie in Porto Cristo in ein mallorquinisches Herrenhaus am Strand, für das er 2013 rund 3,6 Millionen Euro bezahlt hat.

Vor jedem Aufschlag berührt er Ohren, Nase, Schultern und Hose in einer bestimmten Reihenfolge. In seiner 2011 erschienenen Biografie „Rafa“ erklärte er, dass seine stark ritualisierten Abläufe wichtige Hilfen seien, um seine Konzentration für das Spiel auf ein Maximum zu steigern.