Relegation 2022: Pförring und Irgertsheim im Finalspiel - Bernbeuren trifft auf Maisach

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Wolfganger Freude: Nach dem Führungstreffer durch Luca Lamprecht tobte der TSV-Anhang. Am Ende unterlag der A-Klassist dem FC Finsing 2 nach Elfmeterschießen. Heute soll es glücklicher laufen. FC Hörgersdorf ohne Stocklauser Wolfgangs Torjäger Loidl wieder dabei © Christian Riedel

Die Relegation kommt in die heiße Phase. Unterammergau muss gegen Waldram ran. Hörgersdorf bekommt nach Skandalspiel eine Zweite Chance. Wir berichten im Liveticker.

Relegation zur Kreisklasse Donau/Isar: Finalspiel zwischen Irgertsheim und Pförring - Hörgersdorf muss nach dem Skandalspiel gegen St. Wolfgang ran

Nach dem Last-Minute Siegtreffer gegen den TSV Gaimersheim II in Runde zwei der Relegation konnte der SC Irgertsheim in das Endspiel um den Aufstieg in die Kreisklasse einziehen. Dort trifft der SC auf den TSV Pförring. Dieser gewann das erste Spiel der Lucky-Looser-Runde souverän gegen den TSV Reichertshofen mit 5:0. Jetzt wartet im Finale der SC Irgertsheim. Der Gewinner sichert sich den Aufstieg in die Kreisklasse. Der Verlierer bleibt vorerst in der A-Klasse. Anpfiff der Partie ist um 18:30.

Hörgersdorf erlebte in der ersten Runde der Relegation einen wahren Albtraum. Erst wurde das Spiel gegen Türk Gücü Erding aufgrund eines Angriffs eines Zuschauers auf den Linienrichter abgebrochen, als man kurz vor Schluss in Führung war. Das Nachholspiel verlor der FC im strömendem Regen mit 2:4. Nun muss Hörgersdorf den Umweg über die Lucky-Looser-Runde gehen.

Auf der anderen Seite muss der TSV ST. Wolfgang nach einer bitteren Niederlage im Elfmeterschießen gegen die Reserve des FC Finsing weiter um den Aufstieg in die Kreisklasse kämpfen. Anpfiff der Partie ist um 18:30 in Dorfen.

Relegation zur Kreisliga Zugspitze: Bernbeuren und Maisach kämpfen um den Klassenerhalt - WSV will Waldram aus der Kreisliga schmeißen

Der TSV Bernbeuren und der SC Maisach müssen beide in der Lucky-Looser-Runde um den Klassenerhalt in der Kreisliga kämpfen. Der TSV konnte nach einer herben Klatsche im Hinspiel der ersten Runde gegen Weßling im Rückspiel mit einer 1:2-Niederlage wenigstens Schadenbegrenzung erreichen. Der SC Maisach geriet gegen Wildsteig komplett unter die Räder und verlor beider Spiele deutlich. Nun haben beide die Chance, nach schwachen Auftritten bisher in der Relegation, noch den Klassenerhalt sicherzustellen. Anpfiff ist um 18:30 Uhr in Utting.

Benediktbeuren - Nach der Niederlage in der ersten Runde der Relegation gegen den TSV Peißenberg muss der WSV Unterammergau in der Lucky-Looser-Runde um den Aufstieg in die Kreisliga kämpfen. Gegen Peißenberg unterlag der WSV nach zwei Unentschieden aufgrund der Auswärtstorregel. Gegenüber zittert die DJK Waldram um den Klassenerhalt. Gegen Hausham mussten die Waldramer in der ersten Runde zwei Niederlagen einstecken. gegen Unterammergau hat die DJK erneut die Chance, sich den letzten Startplatz der Kreisliga nächste Saison zu sichern. Gespielt wird in Benediktbeuren auf neutralem Platz. Anpfiff ist um 18:30 Uhr.

Relegation zur Kreisklasse Zugspitze: SG Oberau/Farchant und SV Raisting zittern um den Klassenerhalt

Huglfing - Das Finalspiel der Verlierer. Die SG FC Oberau/ TSV Farchant und der SV Raisting II konnten ihre Spiele in der ersten Runde jeweils nicht gewinnen. Die SG zog gegen den A-Klassisten MTV Dießen den Kürzeren. Die Reserve des SV Raisting unterlag in beiden Spielen der ersten Runde knapp dem SV Söchering. Nun haben beide Mannschaften noch einmal die Chance, im alles entscheidenden Finalspiel den Klassenerhalt in der Kreisklasse zu sichern. Gespielt wird auf neutralem Platz in Huglfing. Anstoß der Partie ist um 18:30 Uhr.