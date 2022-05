Relegation in Oberbayern: 1. FC Garmisch-Partenkirchen oder SV Bad Heilbrunn - wer muss absteigen?

Von: Magdalena Schwaiger, Vinzent Fischer

Teilen

Wer muss in die Bezirksliga absteigen? Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen und der SV Bad Heilbrunn spielen es in der Relegation zur Landesliga aus. © FuPa/Oliver Rabuser

Die Relegation in Oberbayern ist in vollem Gange. Heute fallen die ersten Entscheidungen über ein Weiterkommen und den Abstieg. Alle Spiele kompakt.

Relegation zur Landesliga (Gruppe Südwest): Abstiegs-Endspiel in Garmisch-Partenkirchen

Tag der Entscheidung im Werdenfelser Land: Im Erstrunden-Rückspiel zwischen dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen und dem SV Bad Heilbrunn geht es um Alles. Der Verlierer des Duells muss den Abstieg in die Bezirksliga antreten. Das Hinspiel endete mit 1:1 - durch die Auswärtstorregel hat der 1. FC also einen leichten Vorteil gegenüber dem Konkurrenten aus der Landesliga Südwest. Doch noch ist nichts entschieden, ein Tor genügt dem HSV zum Weiterkommen.

Relegation zur Landesliga (Gruppe Südost): Traunstein will nichts anbrennen lassen - Hochspannung in Rosenheim

Der SB Chiemgau Traunstein ist mit einem Bein in der zweiten Runde. Die Mannschaft um Spielertrainer Danijel Majdancevic setzte sich am vergangenen Donnerstag klar mit 4:1 bei der SpVgg 1906 Haidhausen durch. Vor allem in der ersten Hälfte trat das Team dabei sehr dominant auf und führte bereits nach 13 Minuten mit 3:0. Die Chiemgauer haben sich dadurch eine komfortable Ausgangsposition erspielt. Haidhausen braucht fast schon ein Wunder - ganze vier Tore sind für ein Weiterkommen in Runde zwei notwendig.

In der zweiten Partie der Gruppe Südost steht Hochspannung bevor. Mit 3:3 endete das Hinspiel zwischen dem ESV Freilassing und dem SB DJK Rosenheim. Die Eisenbahner hatten bereits mit drei Toren Vorsprung geführt, am Ende erzielten den Innstädter noch drei Auswärtstore, die in der Endabrechnung ganz wichtig werden könnten. Rosenheim hat also einen Vorteil: Durch die Auswärtstorregel, die in der Relegation anders als auf nationaler Ebene weiterhin zum Einsatz kommt, wäre der Sportbund in der zweiten Runde, wohingegen Freilassing weiter in der Bezirksliga spielen müsste.

Relegation zur Landesliga (Gruppe Mitte-Süd): ASV Dachau mit einem Bein in Runde zwei

Die Landesliga-Relegation bleibt weiter spannend. Der ASV Dachau steht nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel vor einer machbaren Aufgabe im heimischen Stadion. Doch der Coach der Dachauer, Manuel Haupt, warnt seine Jungs vor dem entscheidenden Match: „Aindling hat nichts mehr zu verlieren. Das ist eine gefährliche Konstellation.“ Bringt der ASV seinen komfortablen Vorsprung über die Zeit?

Relegation zur Bezirksliga: SVA Palzing mit Rückenwind nach Baldham - MTV Berg will Revanche

In der Relegation zur Bezirksliga hat der SC Baldham-Vaterstetten eine schwere Aufgabe zu bewerkstelligen. Das Hinspiel in der Relegation gewann der SV Ampertal Palzing mit 2:0. Der Kreisligist geht heute mit ordentlich Rückenwind in die Partie gegen den Bezirksligisten aus Vaterstetten. Trainer Sepp Summerer steht vor seinem letzten Spiel auf der Bank des SVA und möchte sich mit dem Aufstieg verabschieden. Ob dieses Vorhaben klappt, entscheidet sich ab 17 Uhr.

Wolfgang Krebs war nach dem Hinspiel seines MTV Berg beim SV Westerndorf stinksauer: „Wir sind hier betrogen worden. Das war grob unsportlich.“ Der Grund für den Ärger des MTV-Trainers war eine Szene aus der 85. Minute. Nach einem Kopfball-Zusammenprall im Mittelfeld bugsierte ein MTV-Spieler den Ball ins Aus, um eine Behandlung zu ermöglichen. Dies hatten die Gastgeber aber wohl anders wahrgenommen. Sie führten den Einwurf aus und schlugen den Ball Richtung Berger Tor, die Gäste waren überhaupt nicht sortiert. So landete die Kugel bei Maximilian Kollmer, der aus spitzem Winkel eiskalt zum 1:1-Endstand vollstreckte. Im Rückspiel auf heimischen Geläuf wollen die Berger nun die Revanche.

Relegation zur Kreisliga Inn/Salzach: BiH Rosenheim gegen Reichenhall - wer steigt auf?

Der Kreisligist aus Rosenheim muss sich heute einer schweren Aufgabe stellen. Mit dem TSV Bad Reichenhall kommt ein überaus ambitionierter Kreisklassist ins heimische Stadion von Türk Spor. Ab 15:30 entscheidet sich, welcher Verein in der kommenden Saison in der Kreisliga Inn/Salzach antreten wird.

Relegation zur Kreisklasse Inn/Salzach: SV Schwindegg muss nach Rosenheim - wer entscheidet das Duell?

Ein heißes Spiel erwartet die Fans von TS Rosenheim und dem SV Schwindegg am heutigen Nachmittag. In der Relegation der Kreisklasse findet nur eine Runde statt, es geht um Alles oder Nichts. Das Spiel bietet schon im Vorgang einiges an Spannung, da beide Mannschaften wissen, dass es keine zweite Chance gibt.

Relegation zur Kreisklasse Donau/Isar: Gelingt Attaching der nächste Relegations-Sieg?

Reserven-Duell in der Relegation zur Kreisklasse Donau/Isar: Der BC Attaching II empfängt den TSV Eching II. Während die erste Mannschaft des BCA über die Relegation in die Bezirksliga aufstieg, muss die Erste des TSV Eching nach einer enttäuschenden Saison in die Kreisliga. Für die Reserven geht es heute um die Kreisklasse. Gelingt den Teams noch ein versöhnlicher Abschluss der Saison?