Relegation zur Landesliga SW: Wilde Anfangsphase zwischen Bad Heilbrunn und Garmisch-Partenkirchen

Relegation Oberbayern 2022: Die Spiele der ersten Runde im Überblick

Von: Sebastian Isbaner

War nach dem Auswärtssieg über die SpVgg 1906 Haidhausen in der Landesliga-Relegation größtenteils zufrieden: Traunsteins Spielertrainer Danijel Majdancevic. © FuPa/Christian Riedel

Die ersten Hinspiele der Relegationsrunden 2022 sind gespielt. Heute waren unter anderem die Landes- und Bezirksligisten im Einsatz. Die Relegation kompakt.

Relegation zur Landesliga SO: Traunstein spielt in Haidhausen auf - Spektakel in Heilbrunn

Den Grundstein für den Auswärtssieg legte die fulminante Anfangsphase der Gäste. Die Traunsteiner übernahmen früh das Kommando und gingen bereits nach sieben Minuten nach Wallischs Kopfball in Front. Nur zwei Minuten später legte Opara nach. Nach einer tollen Ballannahme umkurvte er die Haidhauser Abwehr und netzte zum schnellen 2:0 ein. Smajlovic machte den Torreigen nach einer Finte perfekt (13.). Im weiteren Verlauf flachte das Spiel ab, doch Traunstein kam immer wieder gefährlich vor das Haidhauser Tor. Von der SpVgg 1906 war nur wenig zu sehen.

Das sollte sich in Durchgang zwei allerdings schlagartig ändern. Mit viel Schwung kamen die Gastgeber aus der Kabine. Kapitän Toni Rauch krönte den Sturmlauf der Münchner mit dem 1:3. Immer wieder gefährlich waren die Standards von Haidhausen-Spielertrainer Sebastian Bracher, der gemeinsam mit dem eingewechselten Goalgetter Josef Zander immer wieder für Gefahr vor dem Traunsteiner Tor sorgte. Nach zwei gefährlichen Bracher-Freistößen konterte der Landesligist die Spielvereinigung jedoch eiskalt aus und stellte kurz vor Schluss den alten Abstand wieder her (89.).

Für die SpVgg 1906 Haidhausen wird es jetzt ganz schwer, auswärts in Traunstein müssen mindestens vier Tore her, wollen die Münchner die Chance auf den Landesliga-Aufstieg noch wahren. Die Chiemgauer dagegen haben sich für das Rückspiel eine gute Ausgangsposition herausgespielt und gehen als klarer Favorit ins Rennen.

SpVgg 1906 Haidhausen – SB Chiemgau Traunstein 1:4

SpVgg 1906 Haidhausen: Michael Perkovic, Harun Balci, Toni Rauch, Valter Amaral, Niklas Ganter (54. Josef Zander), Leo Omale, Gürkan Öztürk, Daniel Höpfinger, Sebastian Bracher, Asen Ibishev (46. Amin Toure), Selcuk Altug (76. Obed Evens Danyo) - Trainer: Sebastian Bracher - Trainer: Bernd Gegenfurtner

SB Chiemgau Traunstein: Thomas Unterhuber, Waldemar Daniel (54. Emil Tersteegen), Markus Unterhuber, Hannes Kraus, Kenan Smajlovic (85. Sandro Discetti), Christian Wallisch (46. Akbar Mako), Dennis Hrvoic, Mevlud Sherifi, Maximilian Probst (65. Alexander Dreßl), Mike Opara (79. Mark Kremer), Danijel Majdancevic - Trainer: Danijel Majdancevic

Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 450

Tore: 0:1 Christian Wallisch (7.), 0:2 Mike Opara (9.), 0:3 Kenan Smajlovic (13.), 1:3 Toni Rauch (56.), 1:4 Mark Kremer (89.)

Der ESV Freilassing empfing zum Relegationshinspiel zur Landesliga den SB DJK Rosenheim. Die erste Hälfte verlief ruhig und so ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Dafür war die zweite Hälfte umso wilder. Direkt nach Wiederanpfiff drehten die Hausherren für vier Minuten auf: Albert Dreiter (46., 50.) und Marco Schmitzberger (48.) sorgten für die 3:0-Führung. Doch diese hielt nicht lange, denn Janik Vieregg traf gleich doppelt (55., 60.).

Zusätzlich sah der Heimkeeper Hauthaler die Rote Karte: Handspiel außerhalb des Sechzehners. Lukas Ugolini bescherte den Gästen kurz darauf den Ausgleichstreffer. Beim 3:3 sollte es dann auch bleiben. Am kommenden Sonntag (16 Uhr) steht das Rückspiel in Rosenheim an.

ESV Freilassing – SB DJK Rosenheim 3:3

ESV Freilassing: Hauthaler, Högler, Otto, Schindler, Schlosser, Pistori (77. Schimag), Schiller (69. Markovic), Gunawardhana, Streibl, Deiter, Schmitzberger (83. Huber) - Trainer: Deiter - Trainer: Aleksic

SB DJK Rosenheim: Löwe (63. Leppert), Hanslmayer, Kasumovic, Oberberger (46. Xhelili), Ugolini, Starringer (85. Eminoglu), Jahic, Mittermayr, Reichmacher, Vieregg, Jahic - Trainer: Mandl

Schiedsrichter: Kilger (Mauth) - Zuschauer: 690

Tore: 1:0 Deiter (46.), 2:0 Schmitzberger (48.), 3:0 Deiter (50.), 3:1 Vieregg (55.), 3:2 Vieregg (60.), 3:3 Ugolini (75.)

Rot: Hauthaler (67./ESV Freilassing/)

Relegation zur Landesliga SW: Wilde Anfangsphase zwischen Bad Heilbrunn und Garmisch-Partenkirchen

Der SV Bad Heilbrunn traf im Hinspiel der Relegation zur Landesliga zuhause auf den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Gleich nach sechs Spielminuten traf Moritz Müller zur 1:0-Führung für die Gäste aus Garmisch. Doch keine sechs Minuten später egalisierte Felix Gellner zum 1:1-Halbzeitstand.

In der zweiten Hälfte ist nicht mehr viel passiert, sodass es beim 1:1-Endstand blieb. Das Rückspiel findet am kommenden Sonntag (16 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen statt.

SV Bad Heilbrunn – FC Garmisch-Partenkirchen 1:1

SV Bad Heilbrunn: Christoph Hüttl, Florian Kapfhammer, Peter Auer, Sebastian Mertens, Thomas Pföderl, André Tiedt (58. Maximilian Specker), Anton Pappritz (46. Andreas Specker), Maximilian Schnitzlbaumer, Felix Gellner, Anton Krinner, Maximilian Lechner (46. Benedikt Specker) - Trainer: Walter Lang

FC Garmisch-Partenkirchen: David Salcher, Christoph Schmidt, Julian Ademi (76. Stefan Durr), Elian Schmitt (80. Florian Adlwaerth), Florian Scheck, Florian Langenegger (40. Michel Naber), Dominik Schubert, Martin Hennebach, Moritz Müller, Jonas Schrimpf, Jonas Poniewaz - Trainer: Hans-Georg Huber

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 875

Tore: 0:1 Moritz Müller (6.), 1:1 Felix Gellner (12.)

Relegation zur Landesliga MS: ASV Dachau geht ersten Schritt Richtung Landesliga

Der ASV Dachau fuhr einen souveränen Hinspiel-Sieg in Aindling ein. Mann der Partie für die Kreisstädter war Philipp Schmidt. Der Offensiv-Spieler schnürte in drei Minuten einen Doppelpack. Der Treffer zum 3:0 Endstand war ein Eigentor des Aindlingers Patrick Modes. Mit dem Ergebnis schuf Dachau eine komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel.

Das Rückspiel findet am Sonntag um 16 Uhr statt. Wir berichten im Liveticker.

TSV Aindling – ASV Dachau 0:3

TSV Aindling: Robin Scheurer, Noah Menhart, Philipp Baier, Tobias Wiesmüller, Anton Schöttl, Benjamin Woltmann, Felix Danner (76. Niko Pitsias), Daniel Löffler, Lukas Wiedholz (45. Antonio Mlakic), Patrick Modes, Simon Knauer (46. Fatlum Talla) - Trainer: Christian Adrianowytsch

ASV Dachau: Korbinian Dietrich, Christian Roth, Zvonimir Kulic, Dimitrios Papadopoulos, Tim Bürchner, Thomas Rieger, David Dworsky (62. Fabian Liedl), Leon Schleich (75. Tobias Erl), Andreas Roth (79. Antonio Jara Andreu), Christoph Krüger (71. Yazid Ouro-Akpo Adjai), Philipp Schmidt (66. Miridon Rexhepi) - Trainer: Manuel Haupt

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 500

Tore: 0:1 Philipp Schmidt (24.), 0:2 Philipp Schmidt (27.), 0:3 Patrick Modes (38. Eigentor)

Relegation Bezirk-Oberbayern: Palzing siegt dank Eigentor - Westerndorf gleicht gegen Berg kurz vor Schluss aus

Der SVA Palzing gewann das Hinspiel der Relegation zur Bezirksliga. Gegen den SC Baldham-Vaterstetten konnte die Mannschaft von Trainer Josef Summerer die Partie mit 2:0 für sich entscheiden. In der ersten Halbzeit traf Marcel Radlmaier zur Führung der Gastgeber. In Durchgang zwei erhöhte ein Eigentor von Niklas Stepanek auf 2:0. Auch einen Platzverweis zum Schluss konnte der SCBV nicht mehr für sich nutzen. Nun muss Baldham-Vaterstetten auf das Rückspiel vor eigener Kulisse hoffen.

Das Rückspiel wird am Sonntag zur gleichen Uhrzeit ausgetragen. Wir berichten im Liveticker.

SV Ampertal Palzing – SC Baldham-Vaterstetten 2:0

SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Maximilian Berndl, Onur Tas (68. Mathias Reinbacher), Simon Stephan, Fabian Radlmaier, Louis Goldbrunner, Jonas Grundmann (92. Vitus Schweiger), Marcel Radlmaier, Thomas Kaindl, Noah Staudt (65. Martin Redl), Ivan Rakonic - Trainer: Sepp Summerer

SC Baldham-Vaterstetten: Soloman Arewa, Niklas Stepanek, Michael Reiter (46. Aime Kalenga-Mutombo), Adrian Joszt, Elsjan Duraj (46. Marko Mikač), Noah Benofghoul, Fabian Kreißl, Simon Lämmermeier (68. Milorad Stanojevic), Alpay Özgül, Nelson Rook (85. Marco Höferth), Roman Krumpholz - Trainer: Gediminas Sugzda

Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 643

Tore: 1:0 Marcel Radlmaier (32.), 2:0 Niklas Stepanek (68. Eigentor)

Gelb-Rot: Fabian Radlmaier (91./SV Ampertal Palzing /)

Westerndorf rettete gegen den MTV Berg ein Unentschieden. Im Relegations-Hinspiel brachte Mijo Crnjak die Gäste kurz nach Wiederanpfiff in Führung. Kurz vor Schluss gelang dann Westerndorfs Joker Maximilian Kollmer den Ausgleich. Somit ist für das Rückspiel alles wieder ausgeglichen. Nur das Gästetor könnte dank der geltenden Auswärtstorregel noch ein Faktor sein.

Anstoß zum Rückspiel in Berg ist am Sonntag um 15 Uhr. Wir berichten im Liveticker.

SV Westerndorf St. Peter – MTV Berg/Würmsee 1:1

SV Westerndorf St. Peter: Simon Rott, Daniel Rohner, Torsten Voß, Michael Jackl, Christian Voit, Fabian Martinus (75. Maximilian Kollmer), Marinus Jackl, Torben Gartzen (60. Adrian Furch), Julian Stix (60. Sebastian Niesner), Dominik Schlosser, Michael Krauss (60. Florian Wieland) - Trainer: Franz Pritzl

MTV Berg/Würmsee: Florian Lerch, Andreas Maier, Florian Auburger, Maurus Kalinke (78. Phillip Binder), Bernard Crnjak, Lukas Hauptmann (75. John Gerlach), Fabian Kaske, Mijo Crnjak, Sarek Suplit, Luca Bücker, Marcel Höhne - Trainer: Wolfgang Krebs

Schiedsrichter: Michael Krug (Estenfeld) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Mijo Crnjak (53.), 1:1 Maximilian Kollmer (85.)

Relegation zur Kreisliga-Donau/Isar: