Vom Kopf bis zu den Füßen

Bei den Laureus-Awards in Monte Carlo triumphieren Usain Bolt, Simone Biles und Nico Rosberg. Rührende Szenen und elementare Botschaften ergeben ein stimmungsvolles Mosaik.

Monte Carlo – Nein, Gary Player hatte sich im Kleiderschrank nicht vergriffen. Die südafrikanische Golf-Legende wird zwar im November 82, ist aber weit entfernt, tattrig zu sein. Dass er am Dienstagabend auf dem Roten Teppich bei der Laureus-Verleihung in Monte Carlo je einen weißen und einen schwarzen Turnschuh an seinen Füßen trug, war wohlkalkuliert. Die Welt sei so in Schieflage, erklärte er, er wolle ein kleines Zeichen setzen, dass Farben keine Rolle spielen sollen.

Wie im Vorjahr waren die Gäste aufgerufen, zur Abendgarderobe Sportschuhe zu tragen. Sie werden versteigert, um weiteres Geld für die Stiftung zu akquirieren. Geld für benachteiligte Kinder.

Einmal mehr transportierte der Gala-Abend rührige Szenen in die Welt, diesmal aber auch noch ein paar elementare Botschaften mehr als gewöhnlich. Player war längst nicht der Einzige, der auf die Notwendigkeit eines friedlichen Miteinanders verwies.

Die emotionalsten Momente waren, als Mitglieder des Olympischen Flüchtlingsteams aus ihren Leben erzählten, als Videos über besonders menschliche Momente des Sports eingeblendet wurden – und als Beatrice Vio als Behindertensportlerin ausgezeichnet wurde. Der Italienerin mussten alle vier Extremitäten amputiert werden, wegen einer Hirnhautentzündung mit elf Jahren. Nur drei Prozent überleben diese aggressive Art der Erkrankung, die sie befallen hatte, und nun gewann sie Gold im Fechten. „Bebe, du bist das beste Beispiel, dass man nie aufgeben darf, und dass Sport immer eine Hilfe ist“, sagte Nico Rosberg, der als „Durchbruch des Jahres“ geehrt wurde, „du bist ein Idol für uns alle.“

Nico Rosberg schaute einst vom Balkon zu

Aber auch der deutsche Formel-1-Weltmeister taugt als Beispiel, wie man sich mit jungen Jahren ein Ziel vornehmen und es tatsächlich erreichen kann, wenn man nur will. Als die Sport-Oscars im Jahr 2000 das erste Mal im Fürstentum an der Cote d’Azur verliehen wurden, verfolgte Rosberg, damals 14, das Spektakel von seinem Balkon von der gegenüberliegenden Straße aus. Er sah all die Stars, sah den Initiator Nelson Mandela und sagte sich: „Da will ich auch mal dabei sein.“ Nun gehört er dazu.

Ein schönes Paar, wenn es darum geht, die Bandbreite des Sports abzudecken beziehungsweise zu zeigen, was wahre Größe ist, gaben – zufällig – auch die beiden Einzelsieger ab. Usain Bolt misst 1,95 Meter – Simone Biles, sein weibliches Pendant als Sportler des Jahres, bringt es auf süße 1,42 Meter. „Ich habe nie aufgegeben, sonst wäre ich nicht hier – und das ist, was ich den Kindern in der ganzen Welt sagen möchte: Glaubt an euch, geht euren Weg, dann ist alles möglich“, sagte Bolt. Auch bei ihr habe es in ihrem Leben Momente des Zweifels gegeben, meinte Simone Biles, doch die Turnerin schloss sich der Botschaft des jamaikanischen Sprintstars an: „Wenn du nie aufgibst, hast du immer eine Chance in deinem Leben.“

Nach der Gala legten sich einige Stars auch bei der „After-Show-Party“ ins Zeug. Luis Figo und Carles Puyol schossen fast schon alberne Selfies, Thomas Morgenstern stellte auf der Tanzfläche witzig Szenen vom Skispringen nach. Moderator Hugh Grant hatte vorher noch gemeint, hinter der Bühne würde ein Junior-Team des FC Barcelona bereitstehen, um bei Bedarf die Verlierer des Abends zu trösten. War ein Scherz. Trost war unnötig. Bei Laureus sind alle Gewinner. Die Tatsache, dass sie Selfies schießen, heißt längst nicht, dass sie um sich kreisen. Sie haben Botschaften. Vom Kopf bis zu den Füßen.