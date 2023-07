„Fahrt bitte zur Hölle“: Schachszene rebelliert gegen Kreml-treuen Weltverbands-Präsidenten

Von: Christoph Wutz

Der Chef des Schach-Weltverbandes zeigt sich der russischen Regierung gegenüber treu. In der Schach-Welt ist die Empörung groß – auch in Deutschland.

Moskau/Berlin – Große Unruhe im Schach-Kosmos: Der russische Präsident des Schach-Weltverbandes (FIDE), Arkadi Dworkowitsch, zeigte sich jetzt vertraut mit einem Sprecher Wladimir Putins. Dies stößt auf deutliche Kritik – auch in der deutschen Schachszene. Der Chef des Berliner Verbandes, Paul Meyer-Dunker, schießt scharf in Richtung des FIDE-Präsidenten – und fordert Konsequenzen.

Fédération Internationale des Échecs (FIDE) Gründung: 20. Juli 1924 Sitz: Lausanne, Schweiz Präsident: Arkadi Dworkowitsch

Putin-naher Auftritt: Deutsche Schachszene rebelliert gegen FIDE-Präsidenten

„Es ist an der Zeit, dass die internationale Schachgemeinschaft den Schachsport aus dem Würgegriff des Kreml befreit. Dworkowitsch gehört vor die Ethik- und Disziplinarkommission und abgesetzt“, sagte Meyer-Dunker dem Spiegel. Der 51 Jahre alte FIDE-Präsident hatte ausgerechnet den Internationalen Tag des Schachs am Donnerstag beim russischen Schachverband in Moskau verbracht. Dabei hatte er sich an der Seite des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow gezeigt und diesen gegrüßt.

Vom Deutschen Schachbund (DSB) erwartet der Berliner Verbands-Boss nun, dass dieser Dworkowitschs Taten verurteilt. Zudem richtete er sich an den Vizepräsidenten der FIDE. Viswanathan Anand, selbst Ex-Schwachweltmeister, solle „das beschädigte internationale Ansehen des Schachsports als Interimspräsident“ wieder herstellen, sagte Meyer-Dunker dem Magazin.

Der Präsident des Schach-Weltverbandes FIDE, Arkadi Dworkowitsch, gerät nach einem Kreml-nahen Auftritt schwer in die Kritik. © Imago / SNA

Schach-Weltverbands-Boss Dworkowitsch zeigte sich in Russland „mit Verbrechern“

Offenbar hatte Dworkowitsch dabei im Rahmen einer Preisverleihung auch eine Begrüßungsrede gehalten – zusammen mit dem russischen Schachverbandspräsidenten Andrej Filatow und Peskow. Letzerer sitzt zugleich dem Kuratorium des russischen Verbandes vor. „Sie alle zeigten sich zuversichtlich, dass Russland den Titel einer der führenden Schachmächte behalten und seine Vertreter neue, glänzende Erfolge auf der internationalen Bühne erzielen würden“, hatte es im Anschluss an die Gala in einer Mitteilung der russischen Dachorganisation geheißen.

Dworkowitsch, der von 2000 bis 2018 unter anderem als stellvertretender Premierminister der russischen Regierung angehörte, zeige sich in enger Verbundenheit mit dem Kreml und besudele das Ansehen des Schachsports, monierte Meyer-Dunker. Er habe die internationale Schachfamilie verlassen und zeige sich stattdessen mit „Verbrechern und Gangstern“. Dworkowitsch, seit rund fünf Jahren Chef des Weltverbandes, gilt als enger Vertrauter von Russlands Präsident Putin. Auch dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilte der FIDE-Chef bislang nicht klar.

„Gehört nach Den Haag“: Schach-Großmeister nach Auftritt des FIDE-Chefs entsetzt

Peter Heine Nielsen, Trainer von Schach-Superstar Magnus Carlsen, missfiel der Auftritt Dworkowitschs mit Peskow ebenfalls. Der Kreml-Sprecher dürfe nicht vom Präsidenten am Internationalen Schachtag gegrüßt werden, sondern „gehört nach Den Haag“, twitterte Heine. In Den Haag hat der Internationale Strafgerichtshof seinen Sitz. „Es ist die moralische Pflicht der Schachverbände, ihre Stimme zu erheben. Um zu sagen, dass wir keine Familie sind, in der Peskow willkommen ist, und dass niemand an seiner Seite steht“, führte Heine weiter aus.

Mikhail Golubev, seines Zeichens Großmeister aus der Ukraine, bediente sich des Credos der FIDE. Dieses lautet „Gens una sumus“, was auf Deutsch „Wir sind eine Familie“ bedeutet. „Gens una sumus, FIDE? Nein. Fahrt bitte zur Hölle“, machte er seiner Wut Luft.

Auch Heines Frau Viktorija Cmilyte-Nielsen verurteilte die Geschehnisse rund um Dworkowtisch. Dessen Auftritt sei eine „Schande“, so die litauische Parlamentspräsidentin, die selbst eine Großmeisterin ist. Welche Konsequenzen nun für den russischen Weltverbands-Boss folgen, ist bislang unklar. (dpa/wuc)